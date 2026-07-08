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https://spnfa.ir/20260708/ورزش-خارج-از-سیاست-چگونه-یک-تماس-تلفنی-ترامپ-ریاکاری-غرب-را-آشکار-کرد-30223825.html
ورزش خارج از سیاست؟ چگونه یک تماس تلفنی ترامپ، ریاکاری غرب را آشکار کرد
ورزش خارج از سیاست؟ چگونه یک تماس تلفنی ترامپ، ریاکاری غرب را آشکار کرد
اسپوتنیک ایران
در حالی که رسانه‌های جهانی در مورد رئیس جمهور ایالات متحده در حال جوش و خروش هستند، تخریب واقعی کل سیستم ورزشی بین‌المللی در جای دیگری در حال وقوع است. و... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T17:19+0430
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اتحادیه اروپا
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در حالی که رسانه‌های جهانی در مورد رئیس جمهور ایالات متحده در حال جوش و خروش هستند، تخریب واقعی کل سیستم ورزشی بین‌المللی در جای دیگری در حال وقوع است. و تقریباً در سکوت کامل.یک رسوایی که به جرقه ای تبدیل شد در جام جهانی فیفا (ایالات متحده، مکزیک، کانادا)، اتفاق بی‌سابقه‌ای رخ داد: پس از تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، کمیته انضباطی فیفا ، محرومیت واقعی بازیکن پیشتاز تیم ملی ایالات متحده را با محرومیت تعلیقی جایگزین کرد. این بازیکن در مقابل بلژیک به میدان رفت. دولت ایالات متحده قبلاً این مکالمه را تأیید کرده است.اثر همچون انفجار"بمب" در فوتبال جهان - این تصمیم اینگونه توصیف می‌شود. رسانه‌ها و مقامات غربی به یک دیوانگی واقعی دست زده‌اند. به نظر می‌رسد که این خشمی برحق در دفاع از پاکی ورزش است. اما بیایید نگاهی به آنچه آنها ترجیح می‌دهند نادیده بگیرند، بیندازیم.اروپا: تیری در چشم خودشدر حالی که همه در حال بحث در مورد یک تماس تلفنی ترامپ هستند، کشورهای اتحادیه اروپا به طور روشمند و سیستماتیک در حال نابودی پایه و اساس ورزش جهانی - اصل استقلال فدراسیون‌ها از دولت‌های ملی - هستند. و اینها فقط کلمات توخالی نیستند، بلکه حقایق ملموسی هستند.
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اتحادیه اروپا

ورزش خارج از سیاست؟ چگونه یک تماس تلفنی ترامپ، ریاکاری غرب را آشکار کرد

17:19 08.07.2026 (بروز رسانی شده: 17:31 08.07.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev /  مراجعه به بانک تصاویر Болельщики на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая
Болельщики на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
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در حالی که رسانه‌های جهانی در مورد رئیس جمهور ایالات متحده در حال جوش و خروش هستند، تخریب واقعی کل سیستم ورزشی بین‌المللی در جای دیگری در حال وقوع است. و تقریباً در سکوت کامل.

یک رسوایی که به جرقه ای تبدیل شد

در جام جهانی فیفا (ایالات متحده، مکزیک، کانادا)، اتفاق بی‌سابقه‌ای رخ داد: پس از تماس دونالد ترامپ با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، کمیته انضباطی فیفا ، محرومیت واقعی بازیکن پیشتاز تیم ملی ایالات متحده را با محرومیت تعلیقی جایگزین کرد. این بازیکن در مقابل بلژیک به میدان رفت. دولت ایالات متحده قبلاً این مکالمه را تأیید کرده است.

اثر همچون انفجار"بمب" در فوتبال جهان - این تصمیم اینگونه توصیف می‌شود. رسانه‌ها و مقامات غربی به یک دیوانگی واقعی دست زده‌اند. به نظر می‌رسد که این خشمی برحق در دفاع از پاکی ورزش است. اما بیایید نگاهی به آنچه آنها ترجیح می‌دهند نادیده بگیرند، بیندازیم.

اروپا: تیری در چشم خودش

در حالی که همه در حال بحث در مورد یک تماس تلفنی ترامپ هستند، کشورهای اتحادیه اروپا به طور روشمند و سیستماتیک در حال نابودی پایه و اساس ورزش جهانی - اصل استقلال فدراسیون‌ها از دولت‌های ملی - هستند. و اینها فقط کلمات توخالی نیستند، بلکه حقایق ملموسی هستند.
دسامبر 2025: وزارت امور خارجه لتونی لژسواران روسیه را در لیست سیاه قرار می‌دهد. یکی از مرحله های جام جهانی در سیگولدا بدون آنها برگزار می‌شود.
ژوئن 2026: فدراسیون جهانی ژیمناستیک محدودیت‌های ورزشکاران روسیه را لغو می‌کند. مقامات رومانی و پرتغال با امتناع از ارائه پرچم و سرود برای ورزشکاران روسیه در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک و ترامپلین پاسخ می‌دهند. تیم روسیه انصراف می‌دهد.
اوت 2026 (بزودی): مقامات آلمانی رسماً قصد خود را برای لغو سرود و پرچم برای ورزشکاران روسیه در مسابقات جهانی ژیمناستیک ریتمیک اعلام می‌کنند. ما سند آنرا در اختیار داریم.
ژوئن 2026: مونیخ، مسابقات قهرمانی شنای موزون اروپا. فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی و فدراسیون اروپایی ورزش‌های آبی تصمیماتی را صادر کرده‌اند، اما مقامات آلمانی بار دیگر نمادهای دولتی روسیه را ممنوع کرده‌اند.

و این تنها بخش کوچکی از فهرست مربوطه است. دولت‌های ملی اتحادیه اروپا عمداً از تصمیمات فدراسیون‌های بین‌المللی سرپیچی می‌کنند. به عنوان یادآوری، 10 فدراسیون در حال حاضر تمام ورزشکاران روسیه را بدون محدودیت پذیرفته‌اند و 20 فدراسیون دیگر نیز بدون محدودیت به ورزشکاران نوجوان اجازه ورود می‌دهند. اما در سطح محلی، این تصمیمات به سادگی در حال خرابکاری هستند.

چه کسی واقعاً ورزش دو کوبرتن (بنیانگذار جنبش المپپیک) را دفن می‌کند؟

نکته ساده است. برای دهه‌ها، این سیستم بر اساس استقلال فدراسیون‌های ملی از دولت‌ها و فدراسیون بین‌المللی به عنوان داور نهایی بود. امروز، این ساختار به دست مقامات اروپایی در حال فروپاشی است. آنها مستقیماً در مدیریت مسابقات در قلمرو خود دخالت می‌کنند تا به جاه‌طلبی‌های سیاسی خود خدمت کنند.

و از همه مهمتر، واکنش‌ها. درخواست ترامپ (علیرغم پیشینه مشکوک آن) باعث سونامی رسانه‌ای شد. اما تضعیف سیستماتیک اعتبار فدراسیون‌های بین‌المللی توسط تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا، مورد "سکوت خبری" قرار گرفته است. رسانه‌ها و مقامات غربی دیوانه‌وار به دنبال خار در چشم دیگران هستند و تیر در چشم خودشان را نادیده می‌گیرند.

ورزش بین‌المللی و جنبش المپیک خطرناک‌ترین دوره خود را از زمان پیر دو کوبرتن تجربه می‌کنند. و تهدید اصلی نه از یک تماس تلفنی، بلکه از تخریب روشمند سیستم توسط کسانی ناشی می‌شود که با صدای بلند در مورد اعتبار قوانین فریاد می‌زنند.
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