: مونیخ، مسابقات قهرمانی شنای موزون اروپا. فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی و فدراسیون اروپایی ورزش‌های آبی تصمیماتی را صادر کرده‌اند، اما مقامات آلمانی بار دیگر نمادهای دولتی روسیه را ممنوع کرده‌اند.و این تنها بخش کوچکی از فهرست مربوطه است. دولت‌های ملی اتحادیه اروپا عمداً از تصمیمات فدراسیون‌های بین‌المللی سرپیچی می‌کنند. به عنوان یادآوری، 10 فدراسیون در حال حاضر تمام ورزشکاران روسیه را بدون محدودیت پذیرفته‌اند و 20 فدراسیون دیگر نیز بدون محدودیت به ورزشکاران نوجوان اجازه ورود می‌دهند. اما در سطح محلی، این تصمیمات به سادگی در حال خرابکاری هستند.نکته ساده است. برای دهه‌ها، این سیستم بر اساس استقلال فدراسیون‌های ملی از دولت‌ها و فدراسیون بین‌المللی به عنوان داور نهایی بود. امروز، این ساختار به دست مقامات اروپایی در حال فروپاشی است. آنها مستقیماً در مدیریت مسابقات در قلمرو خود دخالت می‌کنند تا به جاه‌طلبی‌های سیاسی خود خدمت کنند.و از همه مهمتر، واکنش‌ها. درخواست ترامپ (علیرغم پیشینه مشکوک آن) باعث سونامی رسانه‌ای شد. اما تضعیف سیستماتیک اعتبار فدراسیون‌های بین‌المللی توسط تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا، مورد "سکوت خبری" قرار گرفته است. رسانه‌ها و مقامات غربی دیوانه‌وار به دنبال خار در چشم دیگران هستند و تیر در چشم خودشان را نادیده می‌گیرند.ورزش بین‌المللی و جنبش المپیک خطرناک‌ترین دوره خود را از زمان پیر دو کوبرتن تجربه می‌کنند. و تهدید اصلی نه از یک تماس تلفنی، بلکه از تخریب روشمند سیستم توسط کسانی ناشی می‌شود که با صدای بلند در مورد اعتبار قوانین فریاد می‌زنند.