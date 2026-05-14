https://spnfa.ir/20260514/پرفورمنس-کفشهای-جامانده-از-غزه-تا-میناب-29321588.html

پرفورمنس "کفش‌های جامانده" از غزه تا میناب

پرفورمنس "کفش‌های جامانده" از غزه تا میناب

اسپوتنیک ایران

دبیر کل انجمن صلح و دوستی ایران: اساس شکل‌گیری این پرفورمنس به این صورت بود که پس از حمله اسرائیل و آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، موضوع کودکان به‌شدت... 14.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-14T22:08+0430

2026-05-14T22:08+0430

2026-05-14T22:08+0430

گزارش و تحلیل

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/03/28323065_18:0:782:430_1920x0_80_0_0_3bedbf14e0d981fc41d1bc5171534618.jpg

مهدی مقسومی، دبیر کل انجمن صلح و دوستی ایران در حاشیه ی پرفورمنس "کفش‌های جامانده" به یاد یاسمین‌های میناب، به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: با توجه به اینکه کودکان حتی در مخاصمات مسلحانه نیز دارای مصونیت هستند و دولت‌های درگیر حق حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی را ندارند، اما متأسفانه در عملیات رمضان شاهد بودیم که اسرائیل و آمریکا مکرراً هم به مدارس و هم به مراکز آموزشی و بهداشتی حمله کردند؛ لذا این موضوع در دستور کار ویژه ما قرار گرفت.وی افزود: اولین اقدام ما برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران بود. در آن تجمع، هفت بیانیه به پنج زبان قرائت شد و مجموع این بیانیه‌ها برای سازمان ملل ارسال شد. متعاقب آن نیز مطالب و مستندات مختلفی برای گزارشگران ویژه و موضوعی سازمان ملل ارسال شد. حدود 700 بیانیه، یادداشت اعتراضی و پرونده ویژه تنظیم و در اختیار سازمان ملل، گزارشگران ویژه موضوعی و بخش‌های تخصصی این سازمان قرار گرفت.بعد از آن، سایت "کودکان میناب" را راه‌اندازی کردیم. هدف ما این بود که یادبود کودکان میناب در طول سال‌ها فراموش نشود و این موضوع به‌عنوان یک پرونده مستمر ادامه پیدا کند. این سایت در حال حاضر دو زبانه است و در حال اضافه کردن پنج زبان دیگر نیز هستیم تا مجموعاً به هفت زبان برسد. مبنای این سایت آن است که هر اتفاق و رویدادی درباره کودکان میناب را جمع‌آوری و به‌عنوان یک پرونده ویژه ثبت و دنبال کند. موضوعی که اکنون در دستور کار این پرونده قرار دارد، بحث "ترومای جمعی" است که حادثه کودکان میناب برای جامعه ایجاد کرده است.دبیر کل انجمن صلح و دوستی ایران همچنین اظهار داشت: در پرفورمنسی که اجرا می‌کنیم، مردم یادداشت‌ها و دل‌نوشته‌های خود را روی دیوارنگاره‌ای که نصب شده می‌نویسند و سپس یک تیم روانشناسی این نوشته‌ها را بررسی و تحلیل می‌کند تا ابعاد آسیب اجتماعی وارد شده به مردم مشخص شود.پس از راه‌اندازی سایت، مؤسسه چترا در میدان ناسیون ژنو مقابل سازمان ملل نمایشگاهی از عکس‌های کودکان میناب برگزار کرد. پس از آن نیز هم از سوی NGOها و هم از سوی وزارت امور خارجه درخواست برگزاری نشست اضطراری حقوق بشر مطرح شد که با آن موافقت شد. در آن نشست، هفت بیانیه از سوی ایران و NGOهای ایرانی در محکومیت حملات قرائت شد و در نهایت نتیجه نشست این بود که اعلام شد دولت آمریکا باید عاملان این جنایت را محاکمه و به سازمان ملل معرفی کند.برای استمرار این جریان، پرفورمنس "کفش‌های جامانده" را برنامه‌ریزی کردیم. این پرفورمنس پیش از این در نقاط مختلف دنیا برای کودکان غزه برگزار شده بود؛ برای مثال در هلند 17000 جفت کفش نمادین به یاد کودکان غزه چیده شد. ما نیز با برگزارکنندگان آن برنامه هماهنگ کردیم و اعلام کردیم که به این پرفورمنس می‌پیوندیم، با این تأکید که کشتار کودکان میناب یا غزه صرفاً کشتار کودکان یک شهر یا یک کشور نیست، بلکه روندی مستمر است که از افغانستان و عراق تا لبنان، سوریه، فلسطین و ایران ادامه داشته است. این موضوع مورد موافقت قرار گرفت و همزمان با اجرای پرفورمنس ما، در 9 کشور دیگر نیز برنامه‌هایی به یاد کودکان میناب برگزار شد.وی تاکید کرد: در حال حاضر برنامه ما این است که این پرفورمنس در 20 نقطه کشور برگزار شود و پس از آن نیز 20 قاب عکس ویژه تهیه خواهد شد تا همراه با کفش‌های کودکان میناب در نشست آتی حقوق بشر سازمان ملل متحد و در میدان ناسیون ژنو مجدداً به نمایش گذاشته شود.

https://spnfa.ir/20260514/ایران-بزرگترین-خشکسالی-دهه-ها-را-تجربه-کرد-29319594.html

https://spnfa.ir/20260514/دست-و-پا-زدن-نتانیاهو-وترامپ-برای-بقا-در-مقابل-ایران-29318829.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60