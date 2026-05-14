ایران بزرگترین خشکسالی دهه ها را تجربه کرد
احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، در خصوص افزایش سطح آب دریاچه ارومیه به شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: تا 20 اردیبهشت، تراز دریاچه به 1271.03 متر رسیده که نسبت به ابتدای مهرماه، یعنی آغاز سال آبی، حدود 153 سانتیمتر افزایش داشته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز حدود 75 سانتیمتر افزایش تراز را شاهد هستیم.
وی افزود: از نظر وسعت هم دریاچه در 20 اردیبهشت امسال به حدود 1060 کیلومتر مربع رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
حجم آب موجود در دریاچه نیز اکنون حدود 3 میلیارد و 950 میلیون متر مکعب، یعنی نزدیک به 4 میلیارد متر مکعب است؛ در حالی که در ابتدای مهرماه تنها حدود 280 میلیون متر مکعب آب در دریاچه باقی مانده بود. یعنی حجم آب تقریباً 13 برابر شده است.
اما اینکه چه اتفاقی افتاد که امسال وضعیت دریاچه تا این اندازه بهبود پیدا کرد، باید بگویم سال آبی گذشته یکی از شدیدترین خشکسالیهای چند دهه اخیر را تجربه کردیم؛ بهطوری که بر اساس برخی دادهها، جزو سه یا چهار خشکسالی شدید 50 سال اخیر محسوب میشد. این موضوع نهتنها حقابه تالابها و دریاچه ارومیه را تحت تأثیر قرار داد، بلکه حتی ذخایر سدها و آب شرب برخی شهرها نیز با تنش مواجه شد.
احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به بارش های زمستان گذشته در ایران، بیان کرد: اما از اواخر آذر 1404 شرایط تغییر کرد و بارشهای بسیار خوبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه رخ داد. این بارشها ابتدا به شکل برف بود و به همین دلیل در ابتدا اثر آن بهصورت مستقیم در آبگیری دریاچه دیده نمیشد. اما از اواخر اسفندماه بارشهای سنگین باران آغاز شد و همزمان ذوب برفها نیز اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد دبی رودخانهها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند و حجم قابل توجهی آب وارد سدها و همچنین خود دریاچه شود.
در کنار این موضوع، اقداماتی که از قبل برای مدیریت روانآبها و لایروبی مسیرها انجام شده بود نیز بسیار مؤثر بود. از ماههای گذشته عملیات لایروبی آغاز شده بود تا در صورت وقوع بارشهای سیلابی، رسوبات مانع هدایت آب به سمت دریاچه نشوند و آب در دشتها پخش نشود.
همچنین یکی دیگر از اقدامات مهم، کنترل و مدیریت "سردهنهها" توسط وزارت نیرو بود؛ به این معنا که در فصولی که کشاورزی انجام نمیشود، آب رودخانهها مستقیماً به سمت دریاچه هدایت شود و تنها در فصل کشاورزی، آب بهصورت مدیریتشده وارد مزارع شود تا از هدررفت جلوگیری شود.
وی تاکید کرد:البته عامل اصلی همان افزایش بارشها بود که خوشبختانه در حوزه آبریز دریاچه حتی از میانگین نرمال منطقه نیز فراتر رفت و طی هفتههای اخیر هم بارشها ادامه داشته است.