دست و پا زدن نتانیاهو وترامپ برای بقا در مقابل ایران

اسپوتنیک ایران

طبق گزارش هایی که از اسرائیل می آید کابینه نتانیاهو در حال فروپاشی است و احتمالا انتخابات جدید کنیست اسرائیل با انتخابات زود هنگام مواجه شود. 14.05.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

از سوی دیگر همه تحلیل ها و گزارش ها نشان می دهد که محبوبیت ترامپ در ایالات متحده به زیر 22% رسیده و فشار اقتصادی بر جیب مردم آمریکا به دلیل افزایش قیمت انرژی و بالطبع کالاهای دیگر مخصوصا کالای اساسی موجب آن شده که نه فقط محبوبیت او کاهش یابد بلکه انزجار از سیاست ها و مدیریت او به شدت بالا برود و مساله از بحث انتخابات آتی کنگره که به احتمال زیاد با شکست مفتضحانه جمهوریخواه ها همراه خواهد شد، گذشته و کار به جایی رسیده که بسیاری خواستار اجرای ماده 25 قانون اساسی آمریکا و برکناری ترامپ از قدرت می باشد و بسیاری از دمکرات ها وعده داده اند که در صورت به دست آوردن تعداد کافی در مجلسین آمریکا دست به چنین کاری بزنند و ترامپ را از کار برکنار کنند.طبق اظهار نظر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ترامپ با تشویق نتانیاهو وارد جنگ با ایران شد و علیرغم اینکه فرماندهان ارشد نظامی ایالات متحده و حتی تحلیلگران سیاسی باور داشتند که این یک اشتباه بزرگ می باشد اما وی ظاهرا توسط نتانیاهو و گزارش موساد اسرائیل مسخ شده بود و تصور می کرد که می تواند ظرف چند روز کاری که در ونزولا انجام داده بود را انجام دهد و حکومت ایران را سرنگون کند و بر نفت و منابع خدادادی ملت ایران تسلط یابد.آنچه نه ترامپ و نه نتانیاهو باور داشتند ایستادگی و مقاومت ملت و نیروهای مسلح ایران در مقابل دو قدرت اتمی که یکی از آنها ابر قدرت جهان از نظر نظامی به حساب می آید بود.آن هم نه فقط ایستادگی بلکه پیاده کردن سناریوها و استراتژی هایی که به طرف مقابل ضربه های مهلک وارد کند.از جبهه های نبرد بگیرید که همه پایگاه های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه توسط ایران هدف قرار گرفتند و نابود شدند تا سربازان آمریکایی که در جایجای منطقه شکار شدند تا منتقل شدن جنگ به داخل آمریکا.ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم به 65 کشور جهان حمله کرد و طبق آمار و ارقام بیش از 56 ملیون انسان را قتل عام کرده اما مردم داخل آمریکا حتی یک بار هم درون آمریکا تاثیر جنگ را متوجه نشدند اما ایران موفق شد با بستن تنگه هرمز جنگ نظامی را به جنگ اقتصادی تبدیل کند و کاری کند که تک تک مردم آمریکا نتیجه جنگ را در جیب های خود احساس کنند.مصطلحی است که می گوید جان اسرائیلی را بگیرد اما پول او را نگیر به نظر می رسد که امروزه این مصطلح به جان آمریکایی و اسرائیلی را بگیر اما پول او را نگیر تبدیل شده.علیرغم اظهار نظر های کذایی ترامپ و تلاش های او برای آرام کردن اوضاع بازارهای داخلی آمریکا اما امروزه شرایط به گونه ای شده که دیگر بازارهای آمریکا حرف های او را قبول ندارند و به این دلیل دیگر حرف ها و تویت های او نمی تواند روی بازارهای داخلی آمریکا تاثیر بگذارد و بازارهای آمریکا منتظر اظهار نظر مقامات ایرانی هستند تا ببینند که چه می گویند و بر آن اساس واکنش نشان دهند.در واقع حتی در آمریکا هم صداقت ایرانی ها و عدم مصداقیت مقامات آمریکایی دیگر معیار شده.ترامپ و نتانیاهو که با ترور رهبری و برخی مقامات ارشد ایرانی تصور می کردند می توانند کار ایران را تمام کنند امروزه در شرایطی قرار گرفته اند که کار خودشان دارد تمام می شود.برخی باور دارند که به این دلیل ممکن است که ترامپ و نتانیاهو تلاش کنند تا دست به یک ماجراجویی و یا قمار جدید بر علیه ایران بزنند و یک عملیات جدید بر علیه ایران راه بیاندازند، عملیاتی که با توجه به سابقه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان عملا ممکن است با شکست مفتضحانه دیگری مواجه شود و به نوعی هم ترامپ و هم نتانیاهو را ضربه فنی کند و برخی دیگر باور دارند پس از سفر ترامپ به چین احتمالا وی از چینی ها التماس خواهد کرد که به او کمک کنند ومیانجی گری کنند تا به نتیجه ای با ایرانی ها برسد و توافقی امضا کند که آبرویش را در آمریکا حفظ کند و حد اقل از سرنگون شدن نجات پیدا کند، چرا که دیگر بحث شکست جمهوریخواه ها در انتخابات قطعی شده.مصطلحی در ایران داریم که می گوید آنکه آب از سرش گذشته چه یک وجب چه صد وجب.ایرانی ها آب از سرشان گذشته فرقی برایشان نمی کند که ترامپ کدام راه را انتخاب کند اما برای ترامپ خیلی فرق می کند، وی در بین اینکه دو سال بعد از انتخابات کج دار و مریز در قدرت باقی بماند و یا اینکه بعد از انتخابات میاندوره کاملا برکنار شود باید انتخاب کند، بحث نتانیاهو که به نظر می آید تمام شده است.حال باید دید آیا ترامپ برای بقای خود حاضر می شود مصطلحا پیشنهاد بی شرمانه ای را مطرح کند که بر اساس آن ایرانی ها به نتیجه برسند با یک توافق خوب می توانند از زیر آب بیرون بیایند یا نه.به هر حال ایرانی ها طی چند دهه اخیر دیگر یاد گرفته اند زیر آب هم نفس بکشند این آمریکایی ها هستند که شاید مجبور باشد به دلیل بقای ترامپ و سر سپردگی به اسرائیل یاد بگیرد زیر آب نفس بکشد و به نظر می رسد امروزه موج نفرت و انزجار درون آمریکا از سر سپردگی به اسرائیل حتی می تواند منجر به آن شود که همه سیاستمداران طرفدار و یا مورد حمایت اسرائیل کار خود را از دست بدهند.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

