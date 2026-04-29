مهندسی سقوط دولت ملی ایران در تقاطع نفت و مداخله خارجی

اسپوتنیک ایران

کودتای 1953 در ایران نقطه عطفی در تاریخ مداخلات خارجی قرن بیستم بود و در نهایت منافع نفتی بریتانیا و ملاحظات ژئوپلیتیک آمریکا در اوج جنگ سرد، به براندازی یک... 29.04.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

کودتای 1953 علیه دولت محمد مصدق را باید در بستر ملی‌شدن صنعت نفت و چالش مستقیم با منافع شرکت نفتی بریتانیا تحلیل کرد. پس از آنکه ایران کنترل منابع نفتی خود را از دست شرکت انگلیسی خارج کرد، لندن با تحریم و فشار اقتصادی تلاش کرد دولت را به عقب‌نشینی وادار کند، اما در نهایت به گزینه مداخله روی آورد.اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که بریتانیا آغازگر طراحی عملیات بود و با جلب حمایت واشنگتن، مسیر کودتا را هموار کرد. در این میان، نفت علاوه‌بر اینکه یک منبع اقتصادی بشمار می‌آمد، ابزار قدرتی بود که کنترل آن برای غرب اهمیت حیاتی داشت.ورود ایالات متحده به این پروژه، بیش از هر چیز تحت تأثیر منطق جنگ سرد و ترس از گسترش نفوذ شوروی بود. سیاست‌گذاران آمریکایی نگران بودند که بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم نفتی، ایران را به سمت نیروهای چپ سوق دهد و از دسترس بلوک غرب خارج کند.بنابراين دست به عملیاتی زدند که بعدها با نام "آژاکس" شناخته شد. این عملیات که با ترکیبی از جنگ روانی، خرید نخبگان سیاسی، سازماندهی اعتراضات خیابانی و استفاده از شبکه‌های داخلی بود به سقوط دولت انجامید. حتی خود CIA در سال‌های اخیر اذعان کرده که این اقدام عملیاتی به غایت غیردموکراتیک بود.پیامدهای این مداخله فراتر از یک تغییر حکومت ساده بود. بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت با حمایت غرب، به تثبیت یک نظام اقتدارگرا انجامید که در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری و رشد اقتصادی ایجاد کرد، اما در بلندمدت شکاف عمیق میان دولت و جامعه را تشدید کرد.بسیاری از تحلیلگران معاصر معتقدند که این کودتا نه‌تنها مشروعیت سیاسی نظام سلطنتی را تضعیف کرد، بلکه بذر بی‌اعتمادی عمیق به غرب را در حافظه تاریخی ایرانیان کاشت که نهایتاً در انقلاب 1979 به شکلی انفجاری بازتاب یافت. از این منظر، 1953 را باید یکی از نمونه‌های کلاسیک مهندسی رژیم دانست که اگرچه در کوتاه‌مدت موفق بود، اما هزینه‌های ژئوپلیتیکی بلندمدتی برای همه بازیگران به همراه داشت.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

سمیه پسندیده

