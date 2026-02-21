https://spnfa.ir/20260221/احساس-تحقیر-مانند-خوره-به-جان-اروپایی-ها-افتاده-28096513.html

احساس تحقیر مانند خوره به جان اروپایی ها افتاده

احساس تحقیر مانند خوره به جان اروپایی ها افتاده

اسپوتنیک ایران

رفتارها و واکنش های غیر منطقی زلنسکی بر علیه رئیس جمهوری روسیه در واقع یک نمایش از احساس تحقیر ای است که امروزه زلنسکی و اروپایی ها دارند در آن به سر می برند. 21.02.2026

طبق قانون اساسی اوکراین و به دلیل پایان دوره ریاست جمهوری و عدم برگزاری انتخابات زلنسکی دیگر جایگاهی رسمی در این کشور ندارد و در واقع اشغالگر کرسی ریاست جمهوری به حساب می آید.وزرا و معاونین و باقیمانده دولت او هم به همین ترتیب.وی اصلا در جایگاهی نیست که بتواند رئیس جمهوری کشوری دیگر را مخاطب قرار دهد.به همین دلیل هم هست که مشاهده می کنیم ایالات متحده وی را در مذاکرات صلح اوکراین نادیده گرفته و مستقیم وارد گفتگو با روسیه شده.هر چه قدر هم زلنسکی دست و پا می زند کسی نیست که او را آدم حساب کند.کشورهای اروپایی هم امروزه با تحقیر آمیز ترین وضعیت ممکن برای اروپا طی چند قرن اخیر مواجه شده اند.ایالات متحده نه فقط در گفتگو ها با روسیه نقشی به آنها نداده بلکه حتی در گفتگوهای صلح غزه و مذاکرات با ایران هم نقشی به آنها نداده.دلیل اصلی از دست دادن این جایگاه هم در واقع سیاست های غلط سیاستمداران اروپایی در قبال دیگران بوده و هست.برخی رهبران کشورهای اروپایی حتی اصول و باورهایی که نیاکانشان سالها برای رسیدن به آن تلاش کردند را برای حفظ کرسی های خود نادیده گرفتند که یکی از آنها کارهایی بود که اسرائیل در غزه کرد و آنها در قبال آن سکوت کردند و یا تلاش های نیاکانشان برای نزدیکی به روسیه جهت دسترسی به انرژی ارزان قیمت و دور شدن از دشمنی با موسکو و... می باشد.اروپایی ها که برای قرن ها خاورمیانه را حوزه نفوذ خود می دانستند و خواهان آن بودند که هر جریانی در این منطقه با حضور آنها به نتیجه برسد امروزه حتی نمی دانند در مذاکرات فیمابین ایران و آمریکا چه می گذرد و تنها چیزی را که می دانند این است که آمریکایی ها در این مذاکرات بحث تعاملات اقتصادی شرکت های آمریکایی با ایران و نادیده گرفتن اروپایی ها را مطرح کرده اند.فراموش نکنید قبل از تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران اروپایی ها بیشترین سود را از تعاملات اقتصادی با ایران می بردند.بعد از امضای برجام یکی از اصلی ترین دلایل خروج آمریکایی ها از برجام هم این بود که بیش از 90% پروژه های اقتصادی به اروپایی ها تعلق گرفت.اروپایی ها پس از خروج ایالات متحده از برجام این فرصت را داشتند که نقش مثبتی بازی کنند و کاری کنند که نقش خودشان پر رنگ تر شود اما به جای این کار مسیر رویارویی و توطئه چینی و بازی کردن سیاسی با ایران را پیش گرفتند و در نهایت هم بند ماشه در برجام را با ناکامی فعال کردند و اخیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تروریستی قرار دادند تا همان روزنه هایی که از طرف ایران برای حضورشان در مذاکرات وجود داشت را نیز از دست بدهند.امروزه می بینیم که بحث ایجاد ارتش مشترک و حتی تولید تسلیحات هسته ای توسط اروپا شدت گرفته و مقامات اروپایی یکی یکی برای اینکه حرص آمریکا را در بیاورند به چین سفر می کنند تا با چینی ها قرارداد های کذایی ببندند.از سوی دیگر مقامات اروپایی بحث ضرورت گفتگوی مستقیم با روسیه و حل و فصل اختلافات را مطرح می کنند.برای اولین بار می باشد که انگلیس رسما به ایالات متحده اعلام می کند که حاضر نیست پایگاه های خود برای حمله به ایران را در اختیار واشنگتن قرار دهد و می بینیم که در حین لشکر کشی آمریکا به سمت ایران کشورهای اروپایی نامه می نویستند که مخالف هر گونه عملیات آمریکا بر علیه ایران هستند و از دیپلماسی حمایت می کنند.به قول معروف نوش دارو بعد از مرگ سهراب.در چنین شرایطی به نظر می رسد افرادی که خود را آویزان کشورهای غربی کرده بودند خود را بزرگترین بازندگان می بینند و به این دلیل می باشد که زلنسکی عقل خود را از دست داده و به چرت و پرت گویی افتاده.عاقبت همه وطن فروشان.ما را در سایت و تلگرام اسپوتنیک دنبال کنید

