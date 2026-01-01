https://spnfa.ir/20260101/کارشناس-ایرانی-تکرار-می-شود-27274026.html

کارشناس ایرانی: تکرار می شود

پس از سخنان اخیر ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی اش با نتانیاهو که اظهار داشته بود: "در صورتی که ایران اقدام به بازسازی تاسیسات هسته ای کند به اسرائیل اجازه حمله... 01.01.2026, اسپوتنیک ایران

اخیرا بیلبوردهایی در شهر تهران به چشم می آید که روی آن نوشته شده "تکرار می شود" و در هر کدام از این بیلبوردها تصاویر اهدافی که ایران در جنگ 12 روزه در اسرائیل هدف قرارداده نقش بسته.از پایگاه هایی مانند نواتیم که پایگاه اصلی اف 35 های اسرائیل است تا بندر حیفا و مرکز مطالعاتی وایزمن که قلب تپنده هوش مصنوعی اسرائیل به حساب می آید تا ...در واقع این بیلبوردها یاد آور آن هستند که اگر اسرائیلی ها موفق شوند صد هدف در ایران را هدف قرار دهند قطعا ایرانی ها هم صد هدف در اسرائیل را هدف قرار خواهند داد ولی با توجه به وسعت مساحت ایران صد هدف در ایران چیزی به حساب نمی آید در صورتی که صد هدف در اسرائیل به دلیل کوچکی مساحت بسیار زیاد است.گو اینکه ابتدا اسرائیلی ها موفق شدند ایرانی ها را غافلگیر کنند اما آنچه اکثر کارشناسان نظامی بر آن متفق القول هستند (اینجا منظور کارشناسان نظامی نه کارشناسانی که با احساس و یا بی محتوا گزافه گویی می کنند) این می باشد که این ایران بود که آمریکا و اسرائیل را غافلگیر کرد چون هیچ کس باور نمی کرد که اقتدار ایران در پاسخگویی چه قدر خواهد بود.البته به دلیل غافلگیری ای که در ابتدای جنگ رخ داد همه متفق القول هستند که ایران از همه توانمندی های خود استفاده نکرد و چون تعداد زیادی پرتابگر از طریق مزدوران و عوامل نفوذی داخلی هدف قرار گرفته شده بودند هزاران موشکی که ایران در اختیار داشت امکان پرتاب نداشتند.اخیرا نتانیاهو در مصاحبه ای با یکی از رسانه های آمریکایی اظهار داشته بود که تمایل ندارد که دوباره جنگی با ایران شروع کند و ظاهرا هم همین صحبت ها را در تماس تلفنی خود با آقای پوتین مطرح کرده بود و این مورد نیز رسما منتشر شده.نتانیاهو اظهار داشته بود که فقط در صورتی که اسرائیل هدف ایران قرارگیرد به ایران حمله خواهد کرد.همه آنهایی که به رویکرد های صلح جویانه ایران اشراف دارند می دانند که اصولا ایران کشوری نیست که شروع کننده جنگی با دیگری باشد اما بسیاری باور دارند اینبار اگر ایرانی ها احساس کنند که اسرائیلی ها در صدد انجام عملیاتی بر علیه ایران هستند ممکن است دست به عملیات پیشگیرانه بزنند و مثلا جنگنده های اسرائیلی را قبل از پرواز در پایگاه های خود منهدم کنند تا نتوانند به ایران حمله کنند.اسرائیلی ها برای محفوظ نگه داشتن جنگنده های خود برخی از این جنگنده ها را به پایگاه های دیگری درمنطقه منتقل کرده اند، مثلا قبرص.حتی این احتمال وجود دارد که اگر ایرانی ها مطمئن شوند قرار است از این پایگاه ها عملیاتی بر علیه ایران انجام شوند این پایگاه ها را نیز هدف قرار دهند.دلواپسی از این است که اسرائیلی ها برای اینکه فرار به جلو داشته باشند اقداماتی انجام دهند که موجب آن شود تا ایرانی ها احساس کنند ممکن است اسرائیلی ها به دنبال انجام عملیاتی بر علیه آنها هستند و دست به عملیات پیشگیرانه بزنند و بهانه مورد نیاز نتانیاهو برای راه اندازی جنگی جدید بر علیه ایران فراهم شود.به هر حال آنچه مسلم است این می باشد که تشنج بسیار بالا است و برخی بازیگران بین المللی مانند ایالات متحده و برخی کشورهای غربی به جای اینکه به دنبال تنش زایی باشند روغن روی آتش می ریزند تا تنش ها را بالا ببرند و این ماجرا می تواند به یکباره دست همه را بسوزاند.

خبرها

