حمایت قدرت های منطقه ای از غل و زنجیر کردن اسرائیل

حمایت قدرت های منطقه ای از غل و زنجیر کردن اسرائیل

گزارش و تحلیل

علیرغم اینکه اسرائیل مدعی مقابله با ایران و متحدین ایران در منطقه و تامین امنیت خود بوده اما عملکرد اسرائیل بر عکس آن را نشان می دهد.در سوریه دولت جدید این کشور ترک مخاصمه با اسرائیل را رسما اعلام کرده اما دیدیم که اسرائیل بدون هیچ لحظه ای تردید کل پایگاه های نظامی سوریه و تسلیحات آن را نابود کرد وبخش هایی از خاک این کشور را اشغال نمود.در لبنان علیرغم اینکه لبنان توافق آتش بس با اسرائیل امضا کرده و طبق نظر ناظرین بین المللی به آن احترام گذاشته و بیش از یکسال است که حتی یک تیر هم بر علیه اسرائیل از طرف لبنان شلیک نشده اما اسرائیل بیش از 14000 بمباران هوایی بر علیه لبنان طی این مدت انجام داده.بحث حمله وجنگ بر علیه ایران به کنار امروزه اسرائیل تلاش دارد بقیه مناطقی که بر اساس ایده صهیونیسم جزو نیل تا فرات است را نیز از آن خود کند.بحث به رسمیت شناختن سومالی لند که موجب واکنش بسیار تند کشورهای منطقه شد.و همچنین حمله گروه های باصطلاح متحد امارات عربی متحده بر علیه گروه های متحد عربستان سعودی در جنوب یمن و تصرف مواضع آنها که منجر به واکنش بسیار تند عربستان و حتی بمباران هوایی آنها شد و در نهایت امارات مجبور شد اعلام کند از یمن عقب نشینی می کند تا مبادا مورد غضب عربستان سعودی قرار گیرد عملا همه اش کار اسرائیل بوده و معلوم شد اسرائیل پشت ماجرا بوده.در سودان هم اسرائیل از گروه هایی برای سرنگونی دولت سودان حمایت می کند و امنیت این کشور را نیز به خطر انداخته.از سوی دیگر امروزه بحث احتمال رویارویی نظامی اسرائیل و ترکیه در سوریه و شرق دریای مدیترانه هم بسیار در رسانه های منطقه مورد بحث می باشد.در چنین شرایطی امروزه بسیاری کشورهای منطقه باور دارند که حمایت از دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مقابله با محور مقاومت که به نوعی یک غل وزنجیر برای اسرائیل و تحرکات آن در منطقه به حساب می آمد اشتباهی بزرگ بوده و به هر نحوی شده باید از بازگشت این محور حمایت کرد.به همین دلیل هم می باشد که امروزه مشاهده می کنیم مواضع کشورهای منطقه نسبت به خلع سلاح نیروهای محور مقاومت از حزب الله تا الحشد الشعبی تا حتی حوثی های یمن تغییر کرده و دیگر از تلاشهای آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح آنها حمایت نمی کنند.در حالی که نتانیاهو در آمریکا تلاش دارد ترامپ را قانع کند به ایران یک حمله مجدد داشته باشند اما کشورهای بزرگ منطقه همه به صراحت مخالفت خود با این اقدام را اعلام کرده اند و همین ماجرا موجب آن شده که ایالات متحده هم در حمایت از اسرائیل در چنین عملی مردد شود و حتی این بیم می رود که در صورتی که اسرائیل بخواهد چنین کاری انجام دهد کشورهای بزرگ منطقه هر آنچه بتوانند به ایران کمک کنند تا اسرائیل را بتوانند سر جایش بنشانند.

