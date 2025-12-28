https://spnfa.ir/20251228/به-رسمیت-شناختن-سومالی-لند-مخالفین-اسرائیل-در-منطقه-را-به-شدت-تحریک-کرده-27216389.html

به رسمیت شناختن سومالی لند مخالفین اسرائیل در منطقه را به شدت تحریک کرده است

در اقدامی که موجب تحریک بسیاری کشورها در منطقه شد اسرائیل سومالی لند را به رسمیت شناخت. 28.12.2025

این روزها درگیری ها میان اسرائیل و واسطه های آن در آفریقا با دیگر کشورهای منطقه شدت زیادی پیدا کرده.اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالی لند عملا بسیاری کشورهای منطقه را بر آن داشته که شاید اسرائیل با این کار دنبال اجرای نقشه تجزیه منطقه می باشد و پذیرفتن این ماجرا عملا می تواند باب تجزیه طلبی در منطقه را باز کند.چند دهه است که سومالی درگیر جنگ داخلی شده، جنگی که بر اثر دخالت آمریکا و اسرائیل در این کشور اتفاق افتاده و هیچ افقی برای پایان آن وجود ندارد.آن منطقه ای که اسرائیل آن را به عنوان سومالی لند به رسمیت شناخته در واقع یک محدوده استراتژیک در جنوب شرق آسیا است که مقابل یمن قرار گرفته و اسرائیل تلاش دارد پس از به رسمیت شناختن آن عملا بتواند توافق های اقتصادی و نظامی با این بخش به امضا برساند و نیروهایی را در این محدوده مستقر کند.در مقابل عربستان سعودی، مصر، سودان، یمن، اثیوپی به صورت مستقیم با این تهدید مواجه هستند و از سوی دیگر ترکیه که از دولت سومالی حمایت می کند نیز نفوذ خود در این منطقه را تحت تهدید اسرائیل می بیند امری که حتی برخی کارشناسان را بر آن داشته که حتی ممکن است موجبات درگیری میان ترکیه و اسرائیل را ایجاد کند.امروزه تنش ها میان اسرائیل و ترکیه در سوریه به شدت بالا رفته و اضافه شدن تنش میان آنها در سومالی هم به آن اضافه شده.جیبوتی که امروزه چندین پایگاه نظامی بین المللی را نیز میزبان می باشد بسیار دلواپس است که ماجرای سومالی لند ممکن است که امنیت آن را نیز به خطر بیاندازد و ممکن است اسرائیلی ها بخواهند سومالی لند را پایگاهی برای توسعه نفوذ خود به جیبوتی کنند.قطر که علیرغم همه تلاش هایش برای صلح مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و از حامیان حکومت سومالی است نیز واکنش بسیار تندی به اقدام اسرائیل داشته.به نظر می رسد که عملا این اقدام اسرائیل موجب اتحادی بی سابقه میان مخالفین آن شده و شاید بیشترین نفع را ایران از این ماجرا می برد چرا که اسرائیل چند دهه است روی ایرانوفوبیا سرمایه گذاری کرده اند اما امروزه همه کشورهای منطقه به صورت متحد اسرائیل را دشمن اول خود می دانند و اگر هم درگیری ای میان آنها با اسرائیل رخ دهد عملا این ماجرا می توانند شرایط تهدیدی ای نه جنگ نه صلح که اسرائیل برای ایران ایجاد کرده را نیز تغییر دهد.

