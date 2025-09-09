https://spnfa.ir/20250909/مقامات-اوکراین-برای-پیوستن-به-اتحادیه-اروپا-باید-تحریمها-علیه-مخالفان-سیاسی-را-لغو-کنند-25285289.html

مقامات اروپایی شرایط پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را برشمردند

علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیت‌های سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند. 09.09.2025, اسپوتنیک ایران

اوکراین

اتحادیه اروپا

علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیت‌های سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند.مایکل گالر، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در مورد اوکراین، الزامات پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را بیان کرد.

اوکراین, اتحادیه اروپا