مقامات اروپایی شرایط پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را برشمردند
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیتهای سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند. 09.09.2025, اسپوتنیک ایران
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیتهای سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند.مایکل گالر، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در مورد اوکراین، الزامات پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را بیان کرد.
مقامات اروپایی شرایط پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را برشمردند
12:12 09.09.2025 (بروز رسانی شده: 12:51 09.09.2025)
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیتهای سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند.
مایکل گالر، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در مورد اوکراین، الزامات پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را بیان کرد.