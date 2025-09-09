ایران
مقامات اروپایی شرایط پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را برشمردند
مقامات اروپایی شرایط پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را برشمردند
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیت‌های سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند. 09.09.2025, اسپوتنیک ایران
اوکراین
اتحادیه اروپا
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/04/05/040583_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_adbc1f18419171efba4191fc41f0b6d2.jpg
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیت‌های سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند.مایکل گالر، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در مورد اوکراین، الزامات پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را بیان کرد.
12:12 09.09.2025
علاوه بر این، مقامات اوکراینی باید ممنوعیت‌های سفرهای خارجی نمایندگان را لغو کنند.
مایکل گالر، گزارشگر ویژه پارلمان اروپا در مورد اوکراین، الزامات پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا را بیان کرد.
