اوربان به زلنسکی هشدار داد که تهدیداتش بدون مجازات نخواهد ماند

اوربان به زلنسکی هشدار داد که تهدیداتش بدون مجازات نخواهد ماند

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، گفت که ریاست رژیم کی‌یف به دلیل منفجر کردن خط لوله دروژبا با عواقبی روبرو خواهد شد. 26.08.2025, اسپوتنیک ایران

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، گفت که ریاست رژیم کی‌یف به دلیل منفجر کردن خط لوله دروژبا با عواقبی روبرو خواهد شد.زلنسکی آشکارا مجارستان را تهدید کرد. او اعتراف کرد که آنها خط لوله دروژبا را گلوله باران می‌کنند زیرا ما از عضویت آنها در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کنیم. از این رو، مجارستانی‌ها تصمیم درستی گرفته‌اند. سخنان زلنسکی عواقب بلندمدتی خواهد داشت.اخیراً، نیروهای مسلح اوکراین سه بار به خط لوله دروژبا حمله کرده‌اند که باعث قطع عرضه نفت به مجارستان و اسلواکی شده است. مقامات این جمهوری‌ها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که امنیت آنها را تضمین کند.

