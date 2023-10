https://spnfa.ir/20231029/پرده-برداری-از-اختلافات-رئیس-جمهور-و-فرمانده-کل-نیروهای-مسلح-اوکراین--18387387.html

پرده برداری از اختلافات رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

پرده برداری از اختلافات رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین

رسانه: رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین در خصوص پایان ضد حمله دچار اختلاف نظر شده اند. 29.10.2023, اسپوتنیک ایران

2023-10-29T16:45+0330

2023-10-29T16:45+0330

2023-10-29T16:45+0330

سیاسی

اوکراین

روسیه

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/06/0f/16467369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1dc2497bc60fafb82f1f87ddfed09d98.jpg

به گزارش اسپوتنیک، نشریه انگلیسی The Times می نویسد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و والری زالوژنی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین در خصوص پایان دادن به ضد حمله دچار اختلاف نظر شده اند.به عقیده نویسنده این مقاله، رئیس رژیم کی یف درک می کند که تحمل کشورهای غربی بی پایان نیست. وی همچنین بدلیل عدم دستیابی به موفقیت های چشمگیر عملیات تابستانی نیروهای مسلح اوکراین ناامید شده است.نشریه The New York Timesدر ماه سپتامبر نوشته بود که نظامیان اوکراینی در حین ضد حمله نه تنها با تلفات وحشتناکی نه تنها در بین سربازان و تجهیزات روبرو شده اند بلکه توانسته اند قسمتی از خاک خود را هم از دست بدهند.ضد حمله اوکراین در مسیرهای یوژنو دونتسک، آرتیوموفسک و اول از همه زاپوروژیه در 4 ژوئن آغاز شد. کی یف تیپ های آموزش دیده توسط ناتو را مجهز به فناوری غربی، از جمله تانک های معروف لئوپارد، مستقر کرد. همانطور که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در 21 ژوئیه اعلام کرد، نیروهای اوکراینی هیچ نتیجه ای ندارند و متصدیان غربی به وضوح از روند "ضدحمله" ناامید شده اند. در 4 آگوست، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که از آغاز حمله متقابل، در ژوئن تا ژوئیه، نیروهای اوکراینی بیش از 43 هزار نفر و بیش از 4.9 هزار سلاح را از دست داده اند. در میان تجهیزات نابود شده اوکراینی 26 هواپیما، 9 هلیکوپتر، 1831 خودروی زرهی شامل 25 تانک لئوپارد آلمانی، هفت تانک چرخدار AMX فرانسوی و 21 خودروی رزمی پیاده نظام بردلی آمریکایی بود.

https://spnfa.ir/20230908/آخرین-زور-اوکراین-در-ضدحمله-17647049.html

اوکراین

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

سیاسی, اوکراین, روسیه