https://spnfa.ir/20260805/اجازه-بدهید-ما-ایرانی-بمانیم-30643378.html

اجازه بدهید ما ایرانی بمانیم

اجازه بدهید ما ایرانی بمانیم

اسپوتنیک ایران

آقای دکتر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگاران و در واکنش به سخن پراکنی مقامات آمریکایی از عبارت "اجازه بدهید ما... 05.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-05T13:52+0430

2026-08-05T13:52+0430

2026-08-05T13:53+0430

گزارش و تحلیل

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یک عبارت کوتاه اما پر معنا.بی دلیل نیست که ایران هفت هزار سال تاریخ و تمدن دارد و اولین قانون حقوق بشر که تاریخ بشریت به خود دیده را به نام خود ثبت کرده و سردر سازمان ملل نیز با عبارت ایرانی "بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند" تزئین شده.البته بقیه حکایت سعدی گوید:چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرارتو کز محنتِ دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمیآنرا نامند آدمی که از محنت دیگران با غم باشد نه بی غم.به هر آیین و عقیده ای باور داشته باشید انسانیت و بشریت پاییه آن آیین و عقیده است مگر اینکه اصلا به هیچ آیین و دینی باور نداشته باشید.متاسفانه امروزه می بینیم برخی که به هیچ آیین و دینی باور ندارند و وابسته به ایدئولوژی ها و باورهای شیطانی هستند فقط برای کسب ثروت و قدرت حاضر هستند هر آنچه به بشریت و انسانیت ربط دارد را زیر پا بگذارند تا دار و ندار دیگران را بدزدند وغارت کنند.جهان را به هم ریخته اند تا ثروت اندوزی بیشتر و بیشتر داشته باشند و حاضر نیستند بپذیرند که در نهایت همه زیر خاک خواهند رفت و هر آنچه به دست آوردند به دادشان نخواهد رسید.درد و رنج دیگر انسان ها برایشان هیچ اهمیتی ندارند و حاضر می باشند برای رسیدن به اهداف شوم خود دست به هر جنایتی بزنند.فقط یک ساده لوح می تواند بپذیرد که مشکل آمریکا با ایران شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و یا برنامه هسته ای و یا برنامه موشکی و یا نفوذ منطقه ای و یا... است.مگر ونزولا مرگ بر آمریکا می گفت و یا موشک یا نفوذ منطقه ای داشت؟مگر لیبی همه را تحویل نداد و تا ما فی خالدون کشور را بازرسی کردند تا مطمئن شوند چیزی برای دفاع از خود ندارد؟مگر پس از اشغال عراق و کشتن بیش از 200 هزار شهروند عراقی تسلیحات کشتار جمعی پیدا کردند و یا اینکه آزادی برای مردم لیبی به ارمغان آوردند؟مگر پس از 20 سال اشغال افغانستان مردم این کشور به دمکراسی رسیدند؟مگر...اگر بخواهیم بشماریم بسیار زیاد است اما همه یک چیز مشترک دارند.نفت و منابع معدنی.گو اینکه ترامپ حرفهای بی معنی زیادی می زند اما یک ویژگی دارند وآن این است که سیاستمدار نیست و نمی تواند با سیاست حرف بزند و به این دلیل همه چیز را لو می دهد.ترامپ علنا اظهار داشته که به دنبال سرقت نفت و منابع خدادادی ونزولا و ایران است.قبل تر نیز اظهار داشته بود که تا زمانی که نفت در عراق و سوریه است نیروهای آمریکایی آنجا باقی خواهند ماند.در لیبی هم که آمریکایی ها و اروپایی ها به صورت جنون آمیز در حال سرقت منابع خدادادی مردم لیبی و نابود کردن این کشور هستند.در افغانستان هم 20 سال آمریکایی ها معادن بسیار ارزشمند افغان ها را دزدیدند وغارت کردند.درباره ایران هم علنا ترامپ اظهار داشته بود که به دنبال نفت و منابع معدنی ایران است.البته موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیک ایران را نباید نادیده گرفت.آنها نیامده اند برای مردم ایران دمکراسی و یا آزادی بیاورند آنها آمده اند بد بختی و فلاکت با خود بیاورند.همانگونه که هر جای دیگر که قدم گذاشتند بد بختی و فلاکت برایشان به ارمغان آوردند.لندسی گراهام* به صراحت در یکی از مصاحبه هایش درباره حمله آمریکا و اسرائیل به ایران گفته بود که ایران ثروت های زیادی دارد که پس از اشغال آن آمریکایی ها بسیار ثروتمند خواهند شد.مصاحبه اش را می توانید در یو تیوب مشاهده کنید.الأن کجاست؟کور خوانده اید، بسیاری همین آرزو را با خود به جهنم بردند، ایران جایی نیست که بتوانید قورت اش بدهید.فرهنگ غرب وحشی و لات بازی ها برای ملق بازی جلو ایرانی ها کارا نیست.ایرانی ها هفت هزار سال با همه وحشی های تاریخ بشریت دست و پنجه نرم کردند و همه شان رفتند ولی ایران ماند.آمریکایی ها هنوز تازه از راه رسیده اند، و باید به آنها بگوییم به کجا شتابان؟ایرانی ها آدم هایی نیستند از هیاهوهای رسانه ای و تهدید و وعده وعید بترسند، اگر خواستید برایتا دوره های آموزشی می گذارند.تجربه تاریخی نشان داده ایرانی ها استاد آن هستند سر دشمنان خود را با پنبه ببرند.*در روسیه در لیست تروریست ها و افراطیون گنجانده شده است.

https://spnfa.ir/20260805/ترامپ-ایران-را-تهدید-به-حمله-در-صورت-عدم-بازگشایی-تنگه-هرمز-کرد-30640877.html

https://spnfa.ir/20260805/30642319.html

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2026

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