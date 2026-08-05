https://spnfa.ir/20260805/ترامپ-ایران-را-تهدید-به-حمله-در-صورت-عدم-بازگشایی-تنگه-هرمز-کرد-30640877.html
ترامپ ایران را تهدید به حمله در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز کرد
ترامپ ایران را تهدید به حمله در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز کرد
اسپوتنیک ایران
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر ادعا کرد که تنگه هرمز "خیلی زود" باز خواهد شد و ایران را تهدید به اقدام نظامی در صورت عدم باز شدن کرد. 05.08.2026, اسپوتنیک ایران
2026-08-05T09:02+0430
2026-08-05T09:02+0430
2026-08-05T09:02+0430
جهان
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ترامپ گفت: "تنگه خیلی زود باز خواهد شد وگرنه آنها به شدت ضربه خواهند خورد." ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا "بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم" را آماده کرده، اما آن را متوقف کرده است. ایران این اظهارات را تأیید نکرده است.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ترامپ ایران را تهدید به حمله در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر ادعا کرد که تنگه هرمز "خیلی زود" باز خواهد شد و ایران را تهدید به اقدام نظامی در صورت عدم باز شدن کرد.
ترامپ گفت: "تنگه خیلی زود باز خواهد شد وگرنه آنها به شدت ضربه خواهند خورد."
ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا "بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم" را آماده کرده، اما آن را متوقف کرده است.
ایران این اظهارات را تأیید نکرده است.