https://spnfa.ir/20260805/ترامپ-ایران-را-تهدید-به-حمله-در-صورت-عدم-بازگشایی-تنگه-هرمز-کرد-30640877.html

ترامپ ایران را تهدید به حمله در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز کرد

ترامپ ایران را تهدید به حمله در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز کرد

اسپوتنیک ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر ادعا کرد که تنگه هرمز "خیلی زود" باز خواهد شد و ایران را تهدید به اقدام نظامی در صورت عدم باز شدن کرد. 05.08.2026, اسپوتنیک ایران

2026-08-05T09:02+0430

2026-08-05T09:02+0430

2026-08-05T09:02+0430

جهان

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ترامپ گفت: "تنگه خیلی زود باز خواهد شد وگرنه آنها به شدت ضربه خواهند خورد." ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا "بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم" را آماده کرده، اما آن را متوقف کرده است. ایران این اظهارات را تأیید نکرده است.

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