https://spnfa.ir/20260729/تحقیر-مردم-در-رسانه-های-گروهی-30550833.html

تحقیر مردم در رسانه های گروهی

تحقیر مردم در رسانه های گروهی

اسپوتنیک ایران

این روزها رسانه های گروهی مخصوصا اینستاگرام به ابزاری برای تبلیغ فروشندگان از اصناف مختلف تبدیل شده. 29.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-29T16:09+0430

2026-07-29T16:09+0430

2026-07-29T16:09+0430

گزارش و تحلیل

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تا به اینجای کار که نه فقط هیچ اشکالی ندارد بلکه به نظر می آید که خوب هم هست چرا که همه می توانند کارهای خود را تبلیغ کنند.اما متاسفانه برخی کارها و رفتارهای عجیب و غریب برای فروش کالای خود انجام می دهند که بیش از اینکه با هدف تبلیغات برای فروش کالا باشد به ابزاری برای تحقیر مخاطب تبدیل شده.به عنوان مثال می آیند و می گویند فلان آپارتمان یا ماشین یا وسیله فقط فلان مبلغ که همه هم دارند، سریع بیایید بخرید.این در حالی است که کالای مطرح شده به مراتب بالای قیمت واقعی است و اینها با رفتار و صحبت های خود این مساله را به طرف مخاطب القا می کنند که همه دارند فقط تو نداری این در حالی است که اکثرا ندارند حتی خود آنکه تبلیغ را منتشر کرده در خواب اش هم این مبلغ ها را هم نمی بیند.اینها با این کار خود نه فقط شعور مخاطب را هدف قرار می دهند بلکه حتی به بازار سیاه دلالی و سفته بازی هم دامن می زنند و موجبات افزایش قیمت ها به صورت غیر واقعی هم می شوند چرا که این ذهنیت را در ذهن مخاطب ایجاد می کنند که این ارقام واقعی است.در همه جای جهان وقتی جنگ رخ می دهد قیمت برخی کالا مانند خانه و ماشین و... به شدت کاهش می یابد اما در ایران مشاهده می کنیم که قیمت ها به شکل جنونی ای افزایش یافته، در حدی که بخش اعظم جامعه توان خرید این کالاها را ندارند.اگر واقعا افرادی مسئولیت پذیر هستند باید به جای اینکه به دنبال دلالی خود باشند از انتشار تبلیغات برای کالا با قیمت های عجیب غریب و نجومی خودداری کنند و به تبلیغ کننده بفهمانند که خواسته اش منطقی نیست.مثلا آپارتمانی که چند ماه پیش قبل از جنگ با متری 150 ملیون به زور فروش می رفت حالا قیمت می دهند متری 500 ملیون و بعد نام اکازیون هم روی آن می گذارند.ماشین ای که قبل از جنگ یک ملیارد به زور فروش می رفت حالا تبلیغ می کنند 3 یا چهار ملیارد.و...حتی دلاری هم حساب کنیم اینقدر قیمت دلار بالا نرفته که این کالا رفته.این کار موجب آن می شود عموم جامعه وسوسه شوند و فکر کنند خبری است و حالا می توانند کالای خود را با قیمت های نجومی بفروشند و به همین ترتیب قیمت ها نجومی بالا برود.در برخی شرایط برخی هستند که در کارهای خلاف هستند و پولشویی می کنند و ممکن است برایشان مهم نباشد که مثلا آپارتمان یا ماشین ای را با چه قیمتی می خرند چون هدف سفید کردن پولهای کثیفشان است.بعد می بینیم که برخی دلال ها می آیند و ملاک عمل خود را همان قیمتی که پولشو خریده قرار می دهند و مردم را تشویق می کنند که کالای خود را با همان قیمت بفروشند و نام خود را کارشناس نیز قرار می دهند.از سوی دیگر برخی را می بینیم که در زمینه ای هیچ تخصصی ندارند ولی با چرب زبانی خود را متخصص فلان رشته معرفی می کنند تا کالای مد نظر خود را بفروشند.مثلا درباره برخی داروها اظهار نظر می کنند و یا اینکه می آیند به مردم پند های روانپزشکی و یا زندگی و یا ... می دهند.برخی دیگر با اظهار نظر های خود در باره مسایل سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا... مردم را گمراه می کنند و تنها هدفشان جذب دنبال کننده بیشتر و در نهایت فروش آن کانال به کسی و یا جذب تبلیغات است و نه اطلاع رسانی.یا افرادی که هیچ سواد و یا تجربه و یا سابقه سیاسی ندارند مثلا می آیند درباره مسایل سیاسی اظهار نظر می کنند و مردم راگمراه می کنند یا برخی دیگر که اصلا سواد اقتصادی ندارند پیشنهاد های اقتصادی به مردم می دهند آن هم نه در سطح خرد بلکه در سطح کلان و...واقعیت تلخ بسیار بهتر از دروغ شیرین است اما متاسفانه طبیعت انسان ها این است که شنیدن دروغ شیرین را به واقعیت تلخ ترجیح می دهند.در بسیاری از کشورهای جهان این کارها جرم تلقی می شود و مجازات دارد اما به نظر می رسد در ایران از کنترل خارج شده.با توجه به اینکه فعلا قانونی برای مقابله با این فضا سازی های کاذب وجود ندارد به نظر می رسد این جامعه است که باید رفتار خردمند جمعی داشته باشد و حد اقل کاری که می تواند انجام دهد دیگر دنبال کننده این افراد که به شعور مخاطب توهین می کنند نباشند.البته قطعا برخی دوست دارند که به شعورشان توهین شود و قطعا به دنبال کردن اینها ادامه می دهند.

https://spnfa.ir/20260729/30550568.html

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https://spnfa.ir/20260728/30544884.html

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2026

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