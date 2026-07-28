خورسند به اسپوتنیک: هزینه ی خدمات تنگه هرمز حق ایران است
23:08 28.07.2026 (بروز رسانی شده: 23:09 28.07.2026)
© telegram ir_sputnikتنگه هرمز
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اختصاصی
آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست، در خصوص بخش های زیست محیطی هزینه ی خدمات که ایران تلاش دارد آنرا برای تردد کشتی ها از تنگه هرمز وضع کند، به شیوا آبشناس خبرنگار اسپوتنیک در تهران چنین گفت:
هزینه خدمات برای کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان باید پرداخت شود تا اساساً این دو پهنه حساس آبی بقا داشته باشند و قابلیت کشتیرانی، فعالیت تجاری و فعالیت صنعتی را حفظ کنند. متأسفانه این دو پهنه آبی از دهه 80 میلادی، با حضور ناوهای فرامنطقهای، بهویژه ایالات متحده، در معرض آسیب بودهاند و پس از وقوع دو جنگ خلیج فارس، تنش میان عراق و کویت و سپس در سال 2003، آسیبهای بسیار گستردهای به این پهنهها وارد شد. استمرار حضور نیروهای متجاوز فرامنطقهای و آنچه در جریان جنگ 40 روزه و پس از آن رخ داد، چرخه محیط زیست این پهنه را بسیار شکننده کرده است.
آنچه ما اطلاع داریم این است که جمهوری اسلامی ایران در حال تصویب چارچوب قانونی برای نحوه مدیریت گلوگاه دریانوردی در خلیج فارس است که بخشی از آن به دریافت هزینه خدمات اختصاص دارد.
بهتر است همه دنیا بدانند که در این طرح، اساساً بحث کسب درآمد یا منفعت مالی مطرح نیست، بلکه هدف این است که بتوانیم این منطقه را بهعنوان یک حوزه تمدنی و زیستی حفظ کنیم. حتی مطابق کنوانسیونهای حقوق دریاها، هرچند ما به آن نپیوستهایم و نسبت به بخشهایی از آن اعتراض مستمر داشتهایم، موضوع عبور بیضرر مطرح است و عبور ترانزیتی پذیرفته نیست. با توجه به آنچه در این ایام رخ داد، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پهناورترین کشور ساحلی این دو پهنه آبی، باید برای همیشه چارچوب عبور بیضرر را تبیین کند و با توجه به اینکه آسیبهای محیطزیستی ناقض اصل عبور بیضرر هستند، هزینه خدماتی برای جبران خسارات گسترده محیط زیستی دریافت کند.
وی تاکید کرد:
این حق طبیعی، منطقی و معقول جمهوری اسلامی ایران است؛ بهعنوان کشوری که هم امنیت دریانوردی را تأمین میکند و هم حفاظت از محیط زیست این دو پهنه را بر عهده دارد. آنچه من اطلاع دارم این است که در مجلس شورای اسلامی، قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز در حال بررسی است که بخشی از آن سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای متولی را مکلف میکند آییننامه دریافت هزینه خدمات جبران خسارات محیط زیستی را تدوین کنند.
آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست، در ادامه بیان کرد:
البته پیشنویس این آییننامه در سازمان تهیه و به دولت ارسال شده و همزمان با بررسی قانون مادر در مجلس، چارچوب قانونی آن نیز در حال تکمیل است تا از این پس تردد و کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان بدون لحاظ ملاحظات محیط زیستی و پرداخت هزینهای که بتوان از محل آن خسارات گسترده را جبران کرد، ممکن نباشد. در واقع، آنچه ثمره مجاهدت و خونهای پاک مجاهدان سپاه و ارتش قهرمان ایران در تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است، باید مابهازای معقولی برای ایران، کشورهای منطقه و کل دنیا داشته باشد که یکی از مهمترین آنها حفاظت از محیط زیست این دو پهنه ویژه و حساس است.
آرمان خورسند، ضمن اشاره بر اینکه هر آنچه در این پهنه از نظر محیط زیستی اتفاق بیفتد، آثارش محدود به این منطقه نخواهد ماند و دیر یا زود پشت در خانه همه مردم جهان خواهد رسید، اظهار داشت:
شاید بسیاری از انسانهای بیدار جهان، در اثر این جنایتهای گسترده ضدبشری که ایالات متحده و اسرائیل مرتکب شدند، با ملت سرافراز ایران همدلی داشته باشند و متجاوز را محکوم کنند، اما خطاب من به کسانی است که شاید تاکنون این مسئله از جنبه محیط زیستی برایشان اهمیت نداشته است. اگر امروز آثار اقتصادی این تنش را مردم در هزینههای خانوار خود، در اروپا، آمریکا یا شرق آسیا احساس میکنند، مطمئن باشند که تبعات محیط زیستی آن نیز دیر یا زود به سراغشان خواهد آمد.
آنچه ما اطلاع داریم این است که جمهوری اسلامی ایران در حال تصویب چارچوب قانونی برای نحوه مدیریت گلوگاه دریانوردی در خلیج فارس است که بخشی از آن به دریافت هزینه خدمات اختصاص دارد.
بهتر است همه دنیا بدانند که در این طرح، اساساً بحث کسب درآمد یا منفعت مالی مطرح نیست، بلکه هدف این است که بتوانیم این منطقه را بهعنوان یک حوزه تمدنی و زیستی حفظ کنیم. حتی مطابق کنوانسیونهای حقوق دریاها، هرچند ما به آن نپیوستهایم و نسبت به بخشهایی از آن اعتراض مستمر داشتهایم، موضوع عبور بیضرر مطرح است و عبور ترانزیتی پذیرفته نیست. با توجه به آنچه در این ایام رخ داد، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پهناورترین کشور ساحلی این دو پهنه آبی، باید برای همیشه چارچوب عبور بیضرر را تبیین کند و با توجه به اینکه آسیبهای محیطزیستی ناقض اصل عبور بیضرر هستند، هزینه خدماتی برای جبران خسارات گسترده محیط زیستی دریافت کند.
وی تاکید کرد:
این حق طبیعی، منطقی و معقول جمهوری اسلامی ایران است؛ بهعنوان کشوری که هم امنیت دریانوردی را تأمین میکند و هم حفاظت از محیط زیست این دو پهنه را بر عهده دارد. آنچه من اطلاع دارم این است که در مجلس شورای اسلامی، قانون راهبردی مدیریت تنگه هرمز در حال بررسی است که بخشی از آن سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای متولی را مکلف میکند آییننامه دریافت هزینه خدمات جبران خسارات محیط زیستی را تدوین کنند.
آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست، در ادامه بیان کرد:
البته پیشنویس این آییننامه در سازمان تهیه و به دولت ارسال شده و همزمان با بررسی قانون مادر در مجلس، چارچوب قانونی آن نیز در حال تکمیل است تا از این پس تردد و کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان بدون لحاظ ملاحظات محیط زیستی و پرداخت هزینهای که بتوان از محل آن خسارات گسترده را جبران کرد، ممکن نباشد. در واقع، آنچه ثمره مجاهدت و خونهای پاک مجاهدان سپاه و ارتش قهرمان ایران در تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است، باید مابهازای معقولی برای ایران، کشورهای منطقه و کل دنیا داشته باشد که یکی از مهمترین آنها حفاظت از محیط زیست این دو پهنه ویژه و حساس است.
آرمان خورسند، ضمن اشاره بر اینکه هر آنچه در این پهنه از نظر محیط زیستی اتفاق بیفتد، آثارش محدود به این منطقه نخواهد ماند و دیر یا زود پشت در خانه همه مردم جهان خواهد رسید، اظهار داشت:
شاید بسیاری از انسانهای بیدار جهان، در اثر این جنایتهای گسترده ضدبشری که ایالات متحده و اسرائیل مرتکب شدند، با ملت سرافراز ایران همدلی داشته باشند و متجاوز را محکوم کنند، اما خطاب من به کسانی است که شاید تاکنون این مسئله از جنبه محیط زیستی برایشان اهمیت نداشته است. اگر امروز آثار اقتصادی این تنش را مردم در هزینههای خانوار خود، در اروپا، آمریکا یا شرق آسیا احساس میکنند، مطمئن باشند که تبعات محیط زیستی آن نیز دیر یا زود به سراغشان خواهد آمد.