ذخیره‌ گاه‌ های زیست‌ کره یونسکو در ایران، هدف حملات شدید

بهطور اختصاصی موضوع آسیب ها به جنگلهای حرا جدی بوده. این جنگلها چند ویژگی ویژه دارند؛ یکی اینکه جزو جنگلهای منحصربهفرد جهان هستند و بسیاری از جنگلهای حرای ما در ایران در فهرست ذخیرهگاههای زیستکره یونسکو قرار دارند. این مناطق بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این تجاوزات نظامی قرار گرفتند. آسیبهای مستقیم در نزدیکی این مناطق و حتی در دل جنگلهای حرا اتفاق افتاد که موارد آن را داشتیم.
هم در جنگ 12 روزه این آسیبها در مناطقی که پوشش جنگلهای مانگرو داشتند رخ داد و هم در جنگ اخیر. در مورد جنگ 12 روزه، آسیبها و خسارات ثبت و ضبط شده، محدوده و ابعاد آن مشخص است و اطلاعات کامل در اختیار داریم، اما در خصوص اتفاقات جریان جنگ رمضان، در هر دو مرحله آن، یعنی جنگ 40 روزه و دوره اخیر 12 روزه، وحشیگریهای ایالات متحده باعث شد در محدودهای که مجموع جنگلهای حرا در جنوب، که حدود دو میلیون هکتار وسعت دارد، اصابتهایی ثبت شود.
اما در کنار این آسیبهای مستقیم، تنش نظامی موجود در منطقه و همچنین آسیبهایی که به زیرساختهای انرژی، مراکز پالایشی، مراکز پتروشیمی و مراکز نفتی وارد شد و انتشار گسترده آلودگی در پهنه خلیج فارس، دریای عمان، مناطق ساحلی و جزایر ما، همگی باعث گسترش آسیب به جنگلهای حرا شد که همانطور که همه دنیا میدانند، این آسیبها به این سادگی قابل جبران نیست.
وی افزود:
مطابق قوانین مخاصمات مسلحانه و بهویژه پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977، هرگونه آسیب به محیط زیست که آثار پایدار و غیرقابل جبران داشته باشد، در زمره جنایات جنگی محسوب میشود و متأسفانه این بخش از جنایات جنگی نیز به شدیدترین شکل توسط این دو رژیم وحشی و بیقانون اتفاق افتاده است. کلیت آسیبها برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص است، اما با توجه به اینکه تنش در منطقه همچنان ادامه دارد، شاید هنوز اطلاعات جزئی و دقیق از دامنه و میزان خسارات در اختیار نداشته باشیم. اما اینکه این محدودههای جنگلهای حرا، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، مورد آسیب واقع شدهاند، امری قطعی است. در روزی که به نام روز جهانی این پدیده نامگذاری شده، دنیا باید واکنش جدیتری نسبت به خطراتی که جنگلهای حرا را تهدید میکند، داشته باشد. در سالیان اخیر، در جمهوری اسلامی ایران پروژههای گستردهای برای احیا و گسترش جنگلهای حرا انجام شده است.
آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست در ادامه پیرامون برنامه های توسعه ی جنگل های مانگرو در ایران بیان کرد:
همین اخیراً در جریان اجلاس اقیانوسیه سازمان ملل در تایلند نیز گزارشی از پروژههایی که از سال 2011 تاکنون برای احیای پهنههای مانگرو و جنگلهای حرا در کشور اجرا شده بود، ارائه کردیم. اما متأسفانه اکنون زنگ خطر جدی برای بقا و موجودیت جنگلهای حرا، در اثر اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل، به صدا درآمده و این موضوع نیازمند توجه و مشارکت جهانی برای کاهش دامنه آسیبهاست؛ موضوعی که بارها نسبت به آن به نهادهای بینالمللی هشدار دادهایم.
هم در جنگ 12 روزه این آسیبها در مناطقی که پوشش جنگلهای مانگرو داشتند رخ داد و هم در جنگ اخیر. در مورد جنگ 12 روزه، آسیبها و خسارات ثبت و ضبط شده، محدوده و ابعاد آن مشخص است و اطلاعات کامل در اختیار داریم، اما در خصوص اتفاقات جریان جنگ رمضان، در هر دو مرحله آن، یعنی جنگ 40 روزه و دوره اخیر 12 روزه، وحشیگریهای ایالات متحده باعث شد در محدودهای که مجموع جنگلهای حرا در جنوب، که حدود دو میلیون هکتار وسعت دارد، اصابتهایی ثبت شود.
اما در کنار این آسیبهای مستقیم، تنش نظامی موجود در منطقه و همچنین آسیبهایی که به زیرساختهای انرژی، مراکز پالایشی، مراکز پتروشیمی و مراکز نفتی وارد شد و انتشار گسترده آلودگی در پهنه خلیج فارس، دریای عمان، مناطق ساحلی و جزایر ما، همگی باعث گسترش آسیب به جنگلهای حرا شد که همانطور که همه دنیا میدانند، این آسیبها به این سادگی قابل جبران نیست.
وی افزود:
مطابق قوانین مخاصمات مسلحانه و بهویژه پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب 1977، هرگونه آسیب به محیط زیست که آثار پایدار و غیرقابل جبران داشته باشد، در زمره جنایات جنگی محسوب میشود و متأسفانه این بخش از جنایات جنگی نیز به شدیدترین شکل توسط این دو رژیم وحشی و بیقانون اتفاق افتاده است. کلیت آسیبها برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص است، اما با توجه به اینکه تنش در منطقه همچنان ادامه دارد، شاید هنوز اطلاعات جزئی و دقیق از دامنه و میزان خسارات در اختیار نداشته باشیم. اما اینکه این محدودههای جنگلهای حرا، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، مورد آسیب واقع شدهاند، امری قطعی است. در روزی که به نام روز جهانی این پدیده نامگذاری شده، دنیا باید واکنش جدیتری نسبت به خطراتی که جنگلهای حرا را تهدید میکند، داشته باشد. در سالیان اخیر، در جمهوری اسلامی ایران پروژههای گستردهای برای احیا و گسترش جنگلهای حرا انجام شده است.
آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای سازمان محیط زیست در ادامه پیرامون برنامه های توسعه ی جنگل های مانگرو در ایران بیان کرد:
همین اخیراً در جریان اجلاس اقیانوسیه سازمان ملل در تایلند نیز گزارشی از پروژههایی که از سال 2011 تاکنون برای احیای پهنههای مانگرو و جنگلهای حرا در کشور اجرا شده بود، ارائه کردیم. اما متأسفانه اکنون زنگ خطر جدی برای بقا و موجودیت جنگلهای حرا، در اثر اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل، به صدا درآمده و این موضوع نیازمند توجه و مشارکت جهانی برای کاهش دامنه آسیبهاست؛ موضوعی که بارها نسبت به آن به نهادهای بینالمللی هشدار دادهایم.