https://spnfa.ir/20260728/اهرم-بدون-ماشه-معماری-جدید-قدرت-در-تنگه-هرمز-30536268.html

اهرم بدون ماشه؛ معماری جدید قدرت در تنگه هرمز

اهرم بدون ماشه؛ معماری جدید قدرت در تنگه هرمز

اسپوتنیک ایران

تمرکز بر پرسش‌های سنتی مبنی بر امکان‌پذیری انسداد فیزیکی تنگه هرمز، صرفا صورت‌مسئله اصلی را پنهان می‌کند. 28.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-28T15:40+0430

2026-07-28T15:40+0430

2026-07-28T15:40+0430

گزارش و تحلیل

ایران

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از دهه‌ها قبل پرسش سنتی در تحلیل‌های ژئوپلیتیک خلیج فارس همواره معطوف به یک سناریوی نظامی و تاکتیکی بوده است؛ آیا در اثر درگیری بازیگران، تنگه هرمز مسدود خواهد شد؟ این نگاه الگوی معادله قدرت را منحصراً در توانایی بستن آبراه یا شلیک به شناورها تعریف می‌کند. با این حال، تحولات اخیر در امنیت دریانوردی و ساختار بازارهای مالی بین‌المللی، فرضیه‌ای متفاوت را پیش کشیده‌اند. در بحران‌های اخیر، بدون مسدودسازی فیزیکی صرف این آبراه استراتژیک، شوک‌های سنگینی به زنجیره تأمین انرژی و اقتصاد بین‌الملل وارد آمده است. این پدیده نقطه‌عطفی در فهم قدرت ژئوپلیتیک است؛ موازنه قدرت در این گلوگاه حیاتی دیگر نه صرفا بر اساس "توانایی تصرف یا انسداد"، بلکه بر پایه "توانایی مهندسیِ محاسبه‌گری ریسک در بازار" سنجیده می‌شود.سرایت عدم قطعیت به بازاربا بروز نخستین نشانه‌های تنش امنیتی در تنگه هرمز، سازوکارهای مالی بسیار سریع‌تر از ناوگان‌های نظامی وارد عمل می‌شوند و نهادهای ارزیابی خطر در حوزه دریانوردی از جمله کمیته مشترک جنگ در بازار لویدز لندن با تغییر طبقه امنیتی منطقه، تعرفه حق بیمه خطرات جنگی (War Risk Premium) را افزایش می‌دهند. این تغییر تعرفه که نسبتی مستقیم با ارزش کل شناور و محموله دارد، هزینه‌های جاری ترانزیت را به شکل جهشی بالا می‌برد. برای نمونه، در بحران‌های اخیر، تعرفه حق بیمه خطرات جنگی از سطوحی زیر ۰٫۰۵ درصد ارزش شناور، به بالای ۰٫۵ درصد و در اوج تنش‌ها حتی تا ۱ درصد یا بیشتر جهش یافته است؛ افزایشی که به‌تنهایی صدها هزار تا میلیون‌ها دلار به هزینه هر عبور اضافه می‌کند.در واکنش به این وضعیت، شرکت‌های کشتیرانی با دو گزینه مواجه می‌شوند؛ تعلیق عملیات یا سرشکن کردن این هزینه‌ها در کرایه حمل. در این الگو، طرف مقابل برای تحمیل هزینه نیاز به کشیدن ماشه ندارد، بلکه با مدیریت سطح سیگنال‌ها، خودِ بازار را مجبور می‌کند که "شلیک مالی" را انجام دهد و این‌گونه "اهرم بدون ماشه" فعال می‌شود.دامنه اثرگذاری این سازوکار محدود به نفت خام نیست و شریان صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را نیز در بر می‌گیرد. در شرایطی که امنیت تامین گاز برای زیرساخت‌های صنعتی اروپا و شرق آسیا اهمیت حیاتی دارد، ایجاد اصطکاک دائمی در نقطه اتکای این زنجیره، اختلالات قیمتی متوالی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، ساختار مدرن بازارهای انرژی سیگنال‌های ناامنی را بی‌درنگ در قیمت‌گذاری محموله‌ها منعکس می‌کند و به نوسانات قیمتی دامن می‌زند. واکنشی که نوسانات قیمت در بازارهای آتی انرژی را تشدید می‌کند.این الگوی تغییر رفتار بازار از طریق ریسک مالی، پیش‌تر نیز در الگوی رفتاری کشتیرانی در دریای سرخ و منطقه باب‌المندب تجربه شده است. در آن بحران، بدون اعلام انسداد رسمی، افزایش ریسک امنیتی، محاسبات خطوط بین‌المللی کشتیرانی را تغییر داد. ناوبری‌های تجاری میان پرداخت حق بیمه‌های سنگین یا انتخاب مسیر طولانی‌ترِ دور زدن قاره آفریقا دست به انتخاب زدند. این روند نشان داد مدیریت عدم‌قطعیت مالی توان اثرگذاری مستقیمی بر رفتار بازرگانی بین‌المللی را دارد.پارادوکس امنیتی و عجزِ مسیرهای جایگزیناین پدیده در چارچوب رفتارهای "منطقه خاکستری" قاب‌بندی می‌شود؛ وضعیتی که در آن بازدارندگی نامتقارن از طریق تغییر محاسبات اقتصادی دنبال می‌شود. در این میان، حضور فشرده ناوگان‌های فرامنطقه‌ای با یک پارادوکس ساختاری روبروست؛ تجهیزات نظامی برای خنثی‌سازی انسداد فیزیکی طراحی شده‌اند، نه مهارِ نوسان در شاخص‌های ریسک. از منظر بیمه‌گران و فعالان بازار، تمرکز ناوهای جنگی نه علامت تثبیت، بلکه سیگنالی از احتمال بروز تقابل است. بدین ترتیب، آرایش نظامی غرب برای کاهش ریسک، خود به متغیری در جهش تعرفه‌های ترانزیت تبدیل می‌شود و ناوگروه‌های چندمیلیارد دلاری را در برابر یک ارزیاب ریسک در لویدز لندن دچار کارکردزدایی می‌سازد.همان‌گونه که آرایش نظامی از مهار این نوسان ناتوان است، سرمایه‌گذاری در مسیرهای جایگزین زمینی نیز نتوانسته است این اهرم ساختاری را خنثی کند. پروژه‌های دور زدن گلوگاه‌های دریایی در منطقه از جمله خط لوله شرق به غرب عربستان (پترولاین) و پایانه فجیره توانسته‌اند بخشی از ریسک‌های عملیاتی را توزیع کنند؛ با این حال، محدودیت ظرفیت این خطوط در مقایسه با حجم کل مبادلات و قرارگیری زیرساخت‌های آن‌ها در محدوده جغرافیایی بحران‌های منطقه‌ای، باعث شده جایگاه ساختاری تنگه هرمز دست‌نخورده باقی بماند. مدیریت ریسک و حفظ توان اثرگذاری بر معادلات ترانزیتی این آبراه، اهرمی ساختاری در مناسبات منطقه‌ای و دیپلماتیک ایجاد می‌کند. ظرفیتی که می‌تواند در ترتیبات امنیتی و موازنه‌سازی‌های سیاسی به کار گرفته شود.نهایتا، تمرکز بر پرسش‌های سنتی مبنی بر امکان‌پذیری انسداد فیزیکی تنگه هرمز، صرفا صورت‌مسئله اصلی را پنهان می‌کند. حقیقت این است که حتی در صورت باز ماندن کامل این آبراه، قدرت راهبردی همچنان در اختیار بازیگری باقی می‌ماند که توانایی تولید و مدیریت عدم‌قطعیت مالی را دارد. در این الگوی جدید، قدرت در بستن گلوگاه تعریف نمی‌شود، بلکه در تواناییِ تحمیل هزینه‌های جهشی بر ترانزیت، حتی در صورت باز بودنِ آبراه تجلی می‌یابد.

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2026

دکتر مانی محرابی https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg

دکتر مانی محرابی https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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