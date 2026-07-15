https://spnfa.ir/20260715/آیا-فروپاشی-ابر-قدرتی-ایالات-متحده-از-ایران-کلید-می-خورد-30334690.html

آیا فروپاشی ابر قدرتی ایالات متحده از ایران کلید می خورد؟

آیا فروپاشی ابر قدرتی ایالات متحده از ایران کلید می خورد؟

اسپوتنیک ایران

مقداری تاریخ را ورق بزنید تا متوجه شوید ابر قدرتها در تاریخ به چه دلیلی فرو پاشیدند. 15.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-15T15:40+0430

2026-07-15T15:40+0430

2026-07-15T15:40+0430

گزارش و تحلیل

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اکثر ابر قدرت ها توسط دشمن نابود نشدند بلکه توسط سیاستمداران داخلی که به قدرت آن ابر قدرت غره شده بودند و به سمت سوء استفاده از آن قدرت رفتند نابود شدند.اقتصاد همیشه پاشنه آشیل همه ابر قدرت ها بوده چرا که نگه داشتند قدرت نظامی ابر قدرت نیاز به هزینه های گزاف می باشد و این هزینه ها در نهایت کمر آن ابر قدرت را می شکند.یک نکته جالب تر اینکه در تمام عرصه های تاریخ خاورمیانه قتلگاه ابر قدرت ها بوده و کلید فروپاشی ابر قدرت ها در خاورمیانه خورده.به همین دلیل هم هست که منطقه خاورمیانه به مرکزیت ایران در تاریخ به عنوان هارت لند و یا قلب سرزمین معروف بوده.قلب جهان در این منطقه می تپد و قبل ابر قدرها هم در این منطقه می تپد و تا تاریخ تاریخ بوده همه ابرقدرتها تلاش داشته اند این منطقه را کنترل کنند تا در نهایت بتوانند کنترل جهان را در اختیار بگیرند و در مقابل دیگر قدرتهای جهانی می دانند جایی که می توانند ابر قدرت را زمین بزنند همان هارت لند است.حتی آنهایی که به ظاهر متحد آن ابر قدرت می باشند در شرایطی از بیش از حد قدرتمند شدن آن ابر قدرت هراس پیدا می کنند و در حین زمین خوردن آن ابر قدرت تلاش می کنند بیشتر زیر پایش را خالی کنند.کافی است امروزه به شرایط ایالات متحده نگاهی کنید تا همان شرایط را مشاهده کنید.رهبر چین در ملاقات با ترامپ وی را نصیحت کرد در دام توسیدید گیر نکند اما ترامپ که تاریخ سیاست را نخوانده در آن زمان متوجه صحبت های رهبر چین، که یک فیلسوف متبحر سیاسی نیز هست، نشد.می توانید در اینترنت جستجو کنید تا ببینید منظور از دام توسیدید چیست اما خلاصه اش را بگویم وآن این است که زمانی که ابر قدرت ها نسبت به اقتدار خود غره می شوند متوجه نمی شوند که رقبا در حال رشد هستند و تصور می کنند با داشتن هیمنه نظامی می توانند جایگاه خود به عنوان ابر قدرت را حفظ کنند اما در نهایت همین ماجرا موجب فروپاشی آنها می شود.امپراتوری انگلیس در دوران اوج قدرت خود حدود دو برابر امریکای امروز قدرت اقتصادی و نظامی داشت اما در نهایت به دلیل سیاست های برخی حکام انگلیس که مشابه سیاست های حکومت امروز آمریکا بود امپراتوری انگلیس فرو پاشید.جالب اینکه کلید فروپاشی امپراتوری انگلیس از همین مناطق غربی ایران و شرقی عراق و همین خلیج همیشه فارس رقم خورد.انگلیس برای حفظ سلطه خود بر تنگه های استراتژیک جهان نیروهای خود را به اقصی نقاط جهان اعزام کرده بود و در عراق کنونی با آلمان که یک اقتصاد رو به رشد سریع شد وارد چالش شد.آلمان هم به انرژی خاورمیانه نیاز داشت و این انرژی و مسیر های آن توسط انگلیس کنترل می شد و انگلیسی ها با سوء استفاده از کنترل تنگه های برتر جهان از یک سو و بازی با ارزش پوند انگلیس که آن زمان ارز مبادله ای جهان به حساب می آمد تلاش داشت اقتصاد آلمان را عقب نگه دارد و در نهایت کار به جنگ جهانی اول و دوم کشید و همین دو جنگ باعث آن شد که انگلیس هر آنچه قدرت نظامی و اقتصادی داشت هزینه کند و امپراتوری بریطانیا که آفتاب از روی آن غروب نمی کرد فرو بپاشد.امروزه آمریکا تلاش دارد با کنترل منابع انرژی جهان همان کاری را کند که انگلیس روزی انجام داد.رئیس جمهوری قانونی منتخب ونزولا را می رباید تا نفت ونزولا را بدزدد و در خاورمیانه کنترل نفت کشورهای عربی را در دست دارد و از سوی دیگر با تهدید و ارعاب پاناما را وادار می کند تا کنترل کانال پاناما را در اختیار آمریکا قرار دهد و بعد سراغ کشورهای اروپایی می رود و شروع می کند اینها را تهدید کردن و به دنبال کنترل دیگر تنگه های استراتژیک می رود اما در خاورمیانه با سد کنترل تنگه هرمز مواجه می شود.همه کشورهای جهان به خوبی می دانند اگر آمریکا موفق شود کنترل تنگه هرمز و ایران را به دست آورد دیگر کار همه شان تمام است.برخی تصور می کنند هدف فقط این است که آمریکا مسیر چین به غرب و مسیر روسیه به جنوب را ببندد و کنترل کند و یا اینکه ارسال انرژی خاورمیانه به چین را در اختیار بگیرد تا اقتصاد چین گروگان آمریکا شود.البته اینها درست است ولی بحث به اینجا ختم نمی شود و اگر آمریکا کنترل انرژی خاورمیانه را دست بگیرد آنوقت اروپا هم در خطر خواهد بود چرا که بلوک اتحادیه اروپا از نظر آمریکایی ها یک رقیب بالقوه اقتصادی برای آمریکا به حساب می آید و آمریکا فقط به خاطر منافع خودش به اروپایی ها می گوید متحد اما وقت اش که برسد آنها رقیب اقتصادی هستند و باید تضعیف شوند.در صورتی که آمریکا بتواند تنگه هرمز را کنترل کند آنوقت گلوی اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز دست آمریکا خواهد افتاد و ماجرا حتی به کنترل گلوگاه اقتصاد هند و کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز کشیده می شود.پس عملا می بینیم که بحث کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا یک تهدید بالقوه برای کل جهان به حساب می آید و گو اینکه روز گذشته ترامپ حرف خود درباره عوارض 20 درصدی از محموله های کشتی های عبوری از تنگه هرمز را به نوعی پس گرفت اما واقعیت امر این است که ترامپ مقداری زود تر از موعد لازم هدف آمریکایی ها را لو داد و اگر قطعا بتواند کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد قطعا آن 20 درصد را از همه مطالبه خواهد کرد.کنترل تنگه هرمز توسط ایران که برای قرن ها هم بوده برای اکثر کشورهای جهان قابل هضم تر می باشد چرا که آنها تجربه تعامل با ایران در این زمینه را داشته و دارند و ایران مانند آمریکا اینقدر دندان گرد نیست که 20 درصد مطالبه کند و درنهایت به دریافت عوارض کمتری رضایت می دهد.مضاف بر همه اینها ایالات متحده کشوری نیست که به قوانین و مقررات بین المللی پایبند باشد و یا اینکه زیر بار توافق ها و تفاهم های بین المللی برود و هر لحظه ممکن است که به دلایلی بخواهد کشوری را تحت فشار قرار دهد یا تحریم کند یا ... که این امر را در مقابله با روسیه و چین و حتی متحدین نزدیک اش مانند ترکیه و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و انگلیس و... بارها مشاهده کرده ایم و قطعا اگر کنترل تنگه هرمز در اختیارش باشد دیگر کسی را به بندگی قبول نخواهد کشد.در چنین شرایطی می توان گفت امروزه همه جهان، چه آنهایی که بیان می کنند چه آنهایی که حاشا می کنند، چشم به ایران دوخته تا جلوی آمریکا بایستد و اجازه ندهد که کنترل تنگه هرمز از دست ایران خارج شود و می توان گفت امید بشریت و جهان امروزه به ایران است اما نکته مهم تر در این است که اگر آمریکا در این رویارویی در مقابل ایران شکست بخورد، که تا به حال خورده، در واقع کلید فروپاشی ابر قدرتی آمریکا نیز رقم خواهد خورد.

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