حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاههای سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس
09:10 15.07.2026 (بروز رسانی شده: 09:11 15.07.2026)
© telegram ir_sputnikحملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاههای سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس
© telegram ir_sputnik
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فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج چهارم حملات به ایران خبر داد.
در 14 ژوئیه، نیروهای آمریکایی با استفاده از هواپیماها، پهپادها و ناوهای خود، به مدت 7 ساعت، مواضع سپاه پاسداران (از جمله سامانههای موشکی، پدافند هوایی و تأسیسات دریایی) را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی هدف قرار دادند. این حملات همزمان با از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد.
در واکنش، سپاه پاسداران عملیات "نصر-2" را اجرا کرد و اهداف آمریکایی را در سه کشور هدف قرار داد:
کویت (مرکز لجستیکی در مینا عبدالله، انبارها، رادارها و سامانههای پاتریوت و هیمارس)،
بحرین (زیرساختهای ناوگان پنجم آمریکا شامل مراکز فرماندهی، انبارها و مخازن سوخت)
اردن (آشیانههای جنگندههای F-15، F-16 و F-35 و پهپادهای MQ-9 در پایگاه "الازرق").
به گزارش رسانههای ایران، سامانههای پدافندی آمریکا در پایگاه "کینگ فیصل" اردن نتوانستند بیشتر موشکهای ایران را رهگیری کنند.
در واکنش، سپاه پاسداران عملیات "نصر-2" را اجرا کرد و اهداف آمریکایی را در سه کشور هدف قرار داد:
کویت (مرکز لجستیکی در مینا عبدالله، انبارها، رادارها و سامانههای پاتریوت و هیمارس)،
بحرین (زیرساختهای ناوگان پنجم آمریکا شامل مراکز فرماندهی، انبارها و مخازن سوخت)
اردن (آشیانههای جنگندههای F-15، F-16 و F-35 و پهپادهای MQ-9 در پایگاه "الازرق").
به گزارش رسانههای ایران، سامانههای پدافندی آمریکا در پایگاه "کینگ فیصل" اردن نتوانستند بیشتر موشکهای ایران را رهگیری کنند.