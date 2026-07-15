https://spnfa.ir/20260715/حملات-چهارم-آمریکا-به-ایران-و-پاسخ-سپاه-به-پایگاههای-سه-کشور-تشدید-تنش-در-خلیج-فارس-30327334.html

حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس

حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس

اسپوتنیک ایران

فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج چهارم حملات به ایران خبر داد. 15.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-15T09:10+0430

2026-07-15T09:10+0430

2026-07-15T09:11+0430

جهان

ایران

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در 14 ژوئیه، نیروهای آمریکایی با استفاده از هواپیماها، پهپادها و ناوهای خود، به مدت 7 ساعت، مواضع سپاه پاسداران (از جمله سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و تأسیسات دریایی) را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی هدف قرار دادند. این حملات همزمان با از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد.در واکنش، سپاه پاسداران عملیات "نصر-2" را اجرا کرد و اهداف آمریکایی را در سه کشور هدف قرار داد: کویت (مرکز لجستیکی در مینا عبدالله، انبارها، رادارها و سامانه‌های پاتریوت و هیمارس)،بحرین (زیرساخت‌های ناوگان پنجم آمریکا شامل مراکز فرماندهی، انبارها و مخازن سوخت) اردن (آشیانه‌های جنگنده‌های F-15، F-16 و F-35 و پهپادهای MQ-9 در پایگاه "الازرق"). به گزارش رسانه‌های ایران، سامانه‌های پدافندی آمریکا در پایگاه "کینگ فیصل" اردن نتوانستند بیشتر موشک‌های ایران را رهگیری کنند.

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