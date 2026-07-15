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https://spnfa.ir/20260715/حملات-چهارم-آمریکا-به-ایران-و-پاسخ-سپاه-به-پایگاههای-سه-کشور-تشدید-تنش-در-خلیج-فارس-30327334.html
حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس
حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس
اسپوتنیک ایران
فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج چهارم حملات به ایران خبر داد. 15.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-15T09:10+0430
2026-07-15T09:11+0430
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در 14 ژوئیه، نیروهای آمریکایی با استفاده از هواپیماها، پهپادها و ناوهای خود، به مدت 7 ساعت، مواضع سپاه پاسداران (از جمله سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و تأسیسات دریایی) را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی هدف قرار دادند. این حملات همزمان با از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد.در واکنش، سپاه پاسداران عملیات "نصر-2" را اجرا کرد و اهداف آمریکایی را در سه کشور هدف قرار داد: کویت (مرکز لجستیکی در مینا عبدالله، انبارها، رادارها و سامانه‌های پاتریوت و هیمارس)،بحرین (زیرساخت‌های ناوگان پنجم آمریکا شامل مراکز فرماندهی، انبارها و مخازن سوخت) اردن (آشیانه‌های جنگنده‌های F-15، F-16 و F-35 و پهپادهای MQ-9 در پایگاه "الازرق"). به گزارش رسانه‌های ایران، سامانه‌های پدافندی آمریکا در پایگاه "کینگ فیصل" اردن نتوانستند بیشتر موشک‌های ایران را رهگیری کنند.
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جهان, ایران
جهان, ایران

حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس

09:10 15.07.2026 (بروز رسانی شده: 09:11 15.07.2026)
© telegram ir_sputnikحملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس
حملات چهارم آمریکا به ایران و پاسخ سپاه به پایگاه‌های سه کشور؛ تشدید تنش در خلیج فارس - اسپوتنیک ایران , 1920, 15.07.2026
© telegram ir_sputnik
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فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج چهارم حملات به ایران خبر داد.
در 14 ژوئیه، نیروهای آمریکایی با استفاده از هواپیماها، پهپادها و ناوهای خود، به مدت 7 ساعت، مواضع سپاه پاسداران (از جمله سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و تأسیسات دریایی) را در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی هدف قرار دادند. این حملات همزمان با از سرگیری محاصره دریایی بنادر ایران انجام شد.

در واکنش، سپاه پاسداران عملیات "نصر-2" را اجرا کرد و اهداف آمریکایی را در سه کشور هدف قرار داد:
کویت (مرکز لجستیکی در مینا عبدالله، انبارها، رادارها و سامانه‌های پاتریوت و هیمارس)،

بحرین (زیرساخت‌های ناوگان پنجم آمریکا شامل مراکز فرماندهی، انبارها و مخازن سوخت)

اردن (آشیانه‌های جنگنده‌های F-15، F-16 و F-35 و پهپادهای MQ-9 در پایگاه "الازرق").

به گزارش رسانه‌های ایران، سامانه‌های پدافندی آمریکا در پایگاه "کینگ فیصل" اردن نتوانستند بیشتر موشک‌های ایران را رهگیری کنند.
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