https://spnfa.ir/20260708/پاسخ-اولیه-سپاه-به-حملات-آمریکا-انهدام-85-نقطه-از-تسیسات-نظامی-آمریکا-و-سرنگونی-پهپاد-mq9-30217969.html

پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9

پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9

اسپوتنیک ایران

روابط عمومی سپاه پاسداران: در ساعات اولیه بامداد امروز، ارتش آمریکا با نقض آشکار آتش‌بس و تفاهم اسلام‌آباد، حملات هوایی به پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T08:58+0430

2026-07-08T08:58+0430

2026-07-08T08:58+0430

جهان

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روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در واکنش به شکست‌های روزافزون آمریکا و تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن تشییع رهبر شهید انجام شد.در پاسخ اولیه به این حملات، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی، نقاطی از تأسیسات مهم نظامی آمریکا (از جمله بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی‌السالم کویت) را در هم کوبیدند.

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