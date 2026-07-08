https://spnfa.ir/20260708/پاسخ-اولیه-سپاه-به-حملات-آمریکا-انهدام-85-نقطه-از-تسیسات-نظامی-آمریکا-و-سرنگونی-پهپاد-mq9-30217969.html
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
اسپوتنیک ایران
روابط عمومی سپاه پاسداران: در ساعات اولیه بامداد امروز، ارتش آمریکا با نقض آشکار آتشبس و تفاهم اسلامآباد، حملات هوایی به پایگاههای ساحلی و ایستگاههای... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T08:58+0430
2026-07-08T08:58+0430
2026-07-08T08:58+0430
جهان
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روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در واکنش به شکستهای روزافزون آمریکا و تلاش برای تحتالشعاع قرار دادن تشییع رهبر شهید انجام شد.در پاسخ اولیه به این حملات، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی، نقاطی از تأسیسات مهم نظامی آمریکا (از جمله بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علیالسالم کویت) را در هم کوبیدند.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
روابط عمومی سپاه پاسداران: در ساعات اولیه بامداد امروز، ارتش آمریکا با نقض آشکار آتشبس و تفاهم اسلامآباد، حملات هوایی به پایگاههای ساحلی و ایستگاههای غیرنظامی در سواحل هرمزگان و ماهشهر انجام داد.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در واکنش به شکستهای روزافزون آمریکا و تلاش برای تحتالشعاع قرار دادن تشییع رهبر شهید انجام شد.
در پاسخ اولیه به این حملات، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی، نقاطی از تأسیسات مهم نظامی آمریکا (از جمله بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علیالسالم کویت) را در هم کوبیدند.