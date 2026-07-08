ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
https://spnfa.ir/20260708/پاسخ-اولیه-سپاه-به-حملات-آمریکا-انهدام-85-نقطه-از-تسیسات-نظامی-آمریکا-و-سرنگونی-پهپاد-mq9-30217969.html
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
اسپوتنیک ایران
روابط عمومی سپاه پاسداران: در ساعات اولیه بامداد امروز، ارتش آمریکا با نقض آشکار آتش‌بس و تفاهم اسلام‌آباد، حملات هوایی به پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T08:58+0430
2026-07-08T08:58+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/08/30217775_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_fffe9f712459a5d2dc0305baec239fb3.jpg
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در واکنش به شکست‌های روزافزون آمریکا و تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن تشییع رهبر شهید انجام شد.در پاسخ اولیه به این حملات، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی، نقاطی از تأسیسات مهم نظامی آمریکا (از جمله بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی‌السالم کویت) را در هم کوبیدند.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/07/08/30217775_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_aabfd8ddaeaf72772047b5dee8f21172.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جهان
جهان

پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9

08:58 08.07.2026
© telegram ir_sputnikپاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9
پاسخ اولیه سپاه به حملات آمریکا؛ انهدام 85 نقطه از تأسیسات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد MQ9 - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.07.2026
© telegram ir_sputnik
اشتراک
روابط عمومی سپاه پاسداران: در ساعات اولیه بامداد امروز، ارتش آمریکا با نقض آشکار آتش‌بس و تفاهم اسلام‌آباد، حملات هوایی به پایگاه‌های ساحلی و ایستگاه‌های غیرنظامی در سواحل هرمزگان و ماهشهر انجام داد.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در واکنش به شکست‌های روزافزون آمریکا و تلاش برای تحت‌الشعاع قرار دادن تشییع رهبر شهید انجام شد.

در پاسخ اولیه به این حملات، نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی، نقاطی از تأسیسات مهم نظامی آمریکا (از جمله بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی‌السالم کویت) را در هم کوبیدند.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала