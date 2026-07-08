وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، حملات دقیقی را بر روی اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف شامل کارخانه صنعتی سامسونگ-اوکراین که برای تولید و ذخیره... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

وزارت دفاع روسیه: حمله دقیق به اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین

وزارت دفاع روسیه: حمله دقیق به اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین

https://spnfa.ir/20260708/وزارت-دفاع-روسیه-حمله-دقیق-به-اهداف-نظامی-صنعتی-در-کییف-در-پاسخ-به-حملات-تروریستی-اوکراین-30218354.html

وزارت دفاع روسیه: حمله دقیق به اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین

© telegram ir_sputnik وزارت دفاع روسیه: حمله دقیق به اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین © telegram ir_sputnik

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور، حملات دقیقی را بر روی اهداف نظامی-صنعتی در کی‌یف شامل کارخانه صنعتی سامسونگ-اوکراین که برای تولید و ذخیره قطعات موشک‌های کروز FP-5 فلامینگو استفاده می‌شد و یک کارگاه مونتاژ پهپادهای میان‌برد و دوربرد انجام داده است.