ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260708/وابستگی-اقتصادی-پاشنه-آشیل-استقلال-فیفا-در-برابر-قدرتهای-بزرگ-30226849.html
وابستگی اقتصادی، پاشنه آشیل استقلال فیفا در برابر قدرت‌های بزرگ
وابستگی اقتصادی، پاشنه آشیل استقلال فیفا در برابر قدرت‌های بزرگ
اسپوتنیک ایران
امیررضا نظری، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است ماجرای اخیر مربوط به فلورین بالوگون صرفاً یک پرونده ورزشی نیست، بلکه نشان می‌دهد نهادهایی مانند فیفا تا چه... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T20:26+0430
2026-07-08T20:26+0430
گزارش و تحلیل
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/03/1f/10562723_55:0:1931:1055_1920x0_80_0_0_4ab60a1815ca726d36c5614fea991dfb.jpg
امیررضا نظری در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که فیفا پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی مانند فساد سال 2015 و حواشی انتخاب میزبان جام جهانی 2022 قطر با اتهام‌هایی درباره فساد و لابی‌گری مواجه بوده است. به گفته وی، پرونده اخیر بالوگون نیز باید در چارچوب پیوند سیاست، اقتصاد و ورزش تحلیل شود.وی با اشاره به وابستگی مالی فیفا به درآمدهای ناشی از حق پخش، اسپانسرینگ و میزبانی مسابقات، تأکید کرد بازارهای بزرگی مانند آمریکا و اروپا به دلیل ظرفیت اقتصادی و رسانه‌ای، قدرت اثرگذاری قابل‌توجهی بر تصمیمات این نهاد دارند. به گفته نظری، اگرچه فیفا از نظر حقوقی مستقل است، اما از منظر اقتصادی نمی‌تواند نسبت به منافع این بازارها بی‌تفاوت باشد و همین موضوع به قدرت‌های بزرگ اهرم نفوذ می‌دهد.این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود در آستانه جام جهانی 2026 که بخش عمده آن در آمریکا برگزار می‌شود، وزن اقتصادی واشنگتن قدرت چانه‌زنی بیشتری برای این کشور ایجاد کرده است. وی تأکید کرد حفظ استقلال واقعی فیفا تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این نهاد وابستگی خود را به چند بازار محدود کاهش داده و منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کند.نظری در پایان تأکید کرد که تفاوت میان رویکرد آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی در شیوه اعمال نفوذ است. به گفته وی، دولت دونالد ترامپ با رویکرد اول آمریکا تلاش می‌کند از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور برای تأثیرگذاری بر نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد و در آستانه برگزاری جام جهانی 2026 نیز، میزبانی بخش عمده مسابقات در خاک آمریکا و اهمیت تجاری این رویداد، قدرت چانه‌زنی واشنگتن در برابر فیفا را بیش از گذشته افزایش داده است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/03/1f/10562723_289:0:1696:1055_1920x0_80_0_0_85c217527a64cb01d07f43988f34221f.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سیاسی
سیاسی

وابستگی اقتصادی، پاشنه آشیل استقلال فیفا در برابر قدرت‌های بزرگ

20:26 08.07.2026
© Depositphotos.com / EA09 فیفا
فیفا - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.07.2026
© Depositphotos.com / EA09
اشتراک
امیررضا نظری، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است ماجرای اخیر مربوط به فلورین بالوگون صرفاً یک پرونده ورزشی نیست، بلکه نشان می‌دهد نهادهایی مانند فیفا تا چه اندازه تحت تأثیر قدرت‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه آمریکا، قرار دارند.
امیررضا نظری در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که فیفا پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی مانند فساد سال 2015 و حواشی انتخاب میزبان جام جهانی 2022 قطر با اتهام‌هایی درباره فساد و لابی‌گری مواجه بوده است. به گفته وی، پرونده اخیر بالوگون نیز باید در چارچوب پیوند سیاست، اقتصاد و ورزش تحلیل شود.

وی با اشاره به وابستگی مالی فیفا به درآمدهای ناشی از حق پخش، اسپانسرینگ و میزبانی مسابقات، تأکید کرد بازارهای بزرگی مانند آمریکا و اروپا به دلیل ظرفیت اقتصادی و رسانه‌ای، قدرت اثرگذاری قابل‌توجهی بر تصمیمات این نهاد دارند. به گفته نظری، اگرچه فیفا از نظر حقوقی مستقل است، اما از منظر اقتصادی نمی‌تواند نسبت به منافع این بازارها بی‌تفاوت باشد و همین موضوع به قدرت‌های بزرگ اهرم نفوذ می‌دهد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود در آستانه جام جهانی 2026 که بخش عمده آن در آمریکا برگزار می‌شود، وزن اقتصادی واشنگتن قدرت چانه‌زنی بیشتری برای این کشور ایجاد کرده است. وی تأکید کرد حفظ استقلال واقعی فیفا تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این نهاد وابستگی خود را به چند بازار محدود کاهش داده و منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کند.

نظری در پایان تأکید کرد که تفاوت میان رویکرد آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی در شیوه اعمال نفوذ است. به گفته وی، دولت دونالد ترامپ با رویکرد اول آمریکا تلاش می‌کند از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور برای تأثیرگذاری بر نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد و در آستانه برگزاری جام جهانی 2026 نیز، میزبانی بخش عمده مسابقات در خاک آمریکا و اهمیت تجاری این رویداد، قدرت چانه‌زنی واشنگتن در برابر فیفا را بیش از گذشته افزایش داده است.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала