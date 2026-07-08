https://spnfa.ir/20260708/وابستگی-اقتصادی-پاشنه-آشیل-استقلال-فیفا-در-برابر-قدرتهای-بزرگ-30226849.html

وابستگی اقتصادی، پاشنه آشیل استقلال فیفا در برابر قدرت‌های بزرگ

وابستگی اقتصادی، پاشنه آشیل استقلال فیفا در برابر قدرت‌های بزرگ

اسپوتنیک ایران

امیررضا نظری، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است ماجرای اخیر مربوط به فلورین بالوگون صرفاً یک پرونده ورزشی نیست، بلکه نشان می‌دهد نهادهایی مانند فیفا تا چه... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T20:26+0430

2026-07-08T20:26+0430

2026-07-08T20:26+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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امیررضا نظری در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت که فیفا پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی مانند فساد سال 2015 و حواشی انتخاب میزبان جام جهانی 2022 قطر با اتهام‌هایی درباره فساد و لابی‌گری مواجه بوده است. به گفته وی، پرونده اخیر بالوگون نیز باید در چارچوب پیوند سیاست، اقتصاد و ورزش تحلیل شود.وی با اشاره به وابستگی مالی فیفا به درآمدهای ناشی از حق پخش، اسپانسرینگ و میزبانی مسابقات، تأکید کرد بازارهای بزرگی مانند آمریکا و اروپا به دلیل ظرفیت اقتصادی و رسانه‌ای، قدرت اثرگذاری قابل‌توجهی بر تصمیمات این نهاد دارند. به گفته نظری، اگرچه فیفا از نظر حقوقی مستقل است، اما از منظر اقتصادی نمی‌تواند نسبت به منافع این بازارها بی‌تفاوت باشد و همین موضوع به قدرت‌های بزرگ اهرم نفوذ می‌دهد.این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود در آستانه جام جهانی 2026 که بخش عمده آن در آمریکا برگزار می‌شود، وزن اقتصادی واشنگتن قدرت چانه‌زنی بیشتری برای این کشور ایجاد کرده است. وی تأکید کرد حفظ استقلال واقعی فیفا تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این نهاد وابستگی خود را به چند بازار محدود کاهش داده و منابع درآمدی متنوع‌تری ایجاد کند.نظری در پایان تأکید کرد که تفاوت میان رویکرد آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی در شیوه اعمال نفوذ است. به گفته وی، دولت دونالد ترامپ با رویکرد اول آمریکا تلاش می‌کند از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور برای تأثیرگذاری بر نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد و در آستانه برگزاری جام جهانی 2026 نیز، میزبانی بخش عمده مسابقات در خاک آمریکا و اهمیت تجاری این رویداد، قدرت چانه‌زنی واشنگتن در برابر فیفا را بیش از گذشته افزایش داده است.

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