https://spnfa.ir/20260708/مقدمات-تجارت-نفت-ایران-و-ژاپن-فراهم-شد-30216895.html

مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد

مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد

اسپوتنیک ایران

شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرامون مذاکرات... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T00:24+0430

2026-07-08T00:24+0430

2026-07-08T00:24+0430

گزارش و تحلیل

اقتصادی

سیاسی

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شهریار حیدری گفت: بعد از جنگ رمضان، جایگاه ایران در حوزه ژئوپلیتیک تغییر کرد و این موضوع (مذاکرات ایران و ژاپن برای تجارت نفت) بی‌تأثیر از این مسئله نیست. از سال 2019، ژاپن خرید نفتی از ایران نداشت، ولی امروز تمایل دارد و حاضر است مجدداً برای واردات نفت از ایران سرمایه‌گذاری کند. با قطع یقین، این موضوع ناشی از عوامل بیرونی و عوامل ژئوپلیتیکی است که در منطقه برای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.وی افزود: این موضوع قطعاً تحت تأثیر خیلی از مسائل، از جمله تحریم‌ها، رابطه ایران و چین و همچنین مسائل دیگری که در منطقه شرق آسیا بود میباشد، از این رو آنها ارتباط خود را از این جهت با ایران قطع می‌کردند یا اینکه تمایلی به خرید نفت از ایران نداشتند. حالا با توجه به اینکه اعتماد و اطمینان به بازار جمهوری اسلامی ایران و ثبات سیاسی و امنیتی کشور، که ناشی از توفیقات ایران در جنگ رمضان است، افزایش پیدا کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ما تغییر کرده و معادلات به نفع جمهوری اسلامی در منطقه آسیا رقم خورده است. از این جهت، ژاپن تمایل دارد مجدداً با ایران در حوزه نفت روابط تجاری برقرار کند و مقدمات آن نیز فراهم شده است. ان‌شاءالله امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و مسیر جدیدی برای صادرات نفت ایجاد شود.

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اقتصادی, سیاسی