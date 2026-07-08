ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260708/مقدمات-تجارت-نفت-ایران-و-ژاپن-فراهم-شد-30216895.html
مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد
مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد
اسپوتنیک ایران
شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرامون مذاکرات... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T00:24+0430
2026-07-08T00:24+0430
گزارش و تحلیل
اقتصادی
سیاسی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/06/06/11109264_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_665ff64675757f77d08e71f50e450cd9.jpg
شهریار حیدری گفت: بعد از جنگ رمضان، جایگاه ایران در حوزه ژئوپلیتیک تغییر کرد و این موضوع (مذاکرات ایران و ژاپن برای تجارت نفت) بی‌تأثیر از این مسئله نیست. از سال 2019، ژاپن خرید نفتی از ایران نداشت، ولی امروز تمایل دارد و حاضر است مجدداً برای واردات نفت از ایران سرمایه‌گذاری کند. با قطع یقین، این موضوع ناشی از عوامل بیرونی و عوامل ژئوپلیتیکی است که در منطقه برای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.وی افزود: این موضوع قطعاً تحت تأثیر خیلی از مسائل، از جمله تحریم‌ها، رابطه ایران و چین و همچنین مسائل دیگری که در منطقه شرق آسیا بود میباشد، از این رو آنها ارتباط خود را از این جهت با ایران قطع می‌کردند یا اینکه تمایلی به خرید نفت از ایران نداشتند. حالا با توجه به اینکه اعتماد و اطمینان به بازار جمهوری اسلامی ایران و ثبات سیاسی و امنیتی کشور، که ناشی از توفیقات ایران در جنگ رمضان است، افزایش پیدا کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ما تغییر کرده و معادلات به نفع جمهوری اسلامی در منطقه آسیا رقم خورده است. از این جهت، ژاپن تمایل دارد مجدداً با ایران در حوزه نفت روابط تجاری برقرار کند و مقدمات آن نیز فراهم شده است. ان‌شاءالله امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و مسیر جدیدی برای صادرات نفت ایجاد شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
شیوا آبشناس
شیوا آبشناس
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/06/06/11109264_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2d4e51407fb88e9cf8236c21e54ff973.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصادی, سیاسی
اقتصادی, سیاسی

مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد

00:24 08.07.2026
© AP Photo / Marcos Morenoمقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد
مقدمات تجارت نفت ایران و ژاپن فراهم شد - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Marcos Moreno
اشتراک
شیوا آبشناس
تمام مقالات
شهریار حیدری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران، پیرامون مذاکرات ایران و ژاپن برای تجارت نفت، این مطلب را اعلام کرد.
شهریار حیدری گفت: بعد از جنگ رمضان، جایگاه ایران در حوزه ژئوپلیتیک تغییر کرد و این موضوع (مذاکرات ایران و ژاپن برای تجارت نفت) بی‌تأثیر از این مسئله نیست. از سال 2019، ژاپن خرید نفتی از ایران نداشت، ولی امروز تمایل دارد و حاضر است مجدداً برای واردات نفت از ایران سرمایه‌گذاری کند. با قطع یقین، این موضوع ناشی از عوامل بیرونی و عوامل ژئوپلیتیکی است که در منطقه برای جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
وی افزود: این موضوع قطعاً تحت تأثیر خیلی از مسائل، از جمله تحریم‌ها، رابطه ایران و چین و همچنین مسائل دیگری که در منطقه شرق آسیا بود میباشد، از این رو آنها ارتباط خود را از این جهت با ایران قطع می‌کردند یا اینکه تمایلی به خرید نفت از ایران نداشتند. حالا با توجه به اینکه اعتماد و اطمینان به بازار جمهوری اسلامی ایران و ثبات سیاسی و امنیتی کشور، که ناشی از توفیقات ایران در جنگ رمضان است، افزایش پیدا کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ما تغییر کرده و معادلات به نفع جمهوری اسلامی در منطقه آسیا رقم خورده است. از این جهت، ژاپن تمایل دارد مجدداً با ایران در حوزه نفت روابط تجاری برقرار کند و مقدمات آن نیز فراهم شده است. ان‌شاءالله امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد و مسیر جدیدی برای صادرات نفت ایجاد شود.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала