https://spnfa.ir/20260708/سنتکام-اعلام-کرد-در-نقض-گسترده-آتشبس-80-هدف-در-ایران-را-هدف-قرار-داده-است-30218058.html

سنتکام اعلام کرد در نقض گسترده آتش‌بس، 80 هدف در ایران را هدف قرار داده است

سنتکام اعلام کرد در نقض گسترده آتش‌بس، 80 هدف در ایران را هدف قرار داده است

اسپوتنیک ایران

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام): نیروهای آمریکایی در تاریخ 7 ژوئیه، دور جدیدی از حملات را علیه ایران با استفاده از مهمات دقیق انجام دادند. 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T09:08+0430

2026-07-08T09:08+0430

2026-07-08T09:08+0430

جهان

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/05/14/16100563_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_6585f44f4f9469dc2da5d3a72061b08a.jpg

سنتکام ادعا کرد که این حملات سامانه‌های پدافند هوایی ایران، شبکه‌های فرماندهی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشک‌انداز ضدکشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است.آمریکا این حملات را "تلافی" برای حملات ادعایی ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز معرفی کرد. با این حال، استفاده سنتکام از عبارت "حملات تهاجمی" نشان‌دهنده تشدید مستقیم و نقض آشکار دیگر آتش‌بس توسط آمریکا است. واشنگتن بار دیگر تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را نادیده گرفته و تجاوز خود علیه ایران را تشدید می‌کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران

جهان