https://spnfa.ir/20260708/سنتکام-اعلام-کرد-در-نقض-گسترده-آتشبس-80-هدف-در-ایران-را-هدف-قرار-داده-است-30218058.html
سنتکام اعلام کرد در نقض گسترده آتشبس، 80 هدف در ایران را هدف قرار داده است
سنتکام اعلام کرد در نقض گسترده آتشبس، 80 هدف در ایران را هدف قرار داده است
اسپوتنیک ایران
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام): نیروهای آمریکایی در تاریخ 7 ژوئیه، دور جدیدی از حملات را علیه ایران با استفاده از مهمات دقیق انجام دادند. 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T09:08+0430
2026-07-08T09:08+0430
2026-07-08T09:08+0430
جهان
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سنتکام ادعا کرد که این حملات سامانههای پدافند هوایی ایران، شبکههای فرماندهی، سایتهای رادار ساحلی، قابلیتهای موشکانداز ضدکشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است.آمریکا این حملات را "تلافی" برای حملات ادعایی ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز معرفی کرد. با این حال، استفاده سنتکام از عبارت "حملات تهاجمی" نشاندهنده تشدید مستقیم و نقض آشکار دیگر آتشبس توسط آمریکا است. واشنگتن بار دیگر تفاهمنامه آمریکا و ایران را نادیده گرفته و تجاوز خود علیه ایران را تشدید میکند.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
سنتکام اعلام کرد در نقض گسترده آتشبس، 80 هدف در ایران را هدف قرار داده است
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام): نیروهای آمریکایی در تاریخ 7 ژوئیه، دور جدیدی از حملات را علیه ایران با استفاده از مهمات دقیق انجام دادند.
سنتکام ادعا کرد که این حملات سامانههای پدافند هوایی ایران، شبکههای فرماندهی، سایتهای رادار ساحلی، قابلیتهای موشکانداز ضدکشتی و بیش از 60 قایق کوچک سپاه پاسداران را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است.
آمریکا این حملات را "تلافی" برای حملات ادعایی ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز معرفی کرد. با این حال، استفاده سنتکام از عبارت "حملات تهاجمی" نشاندهنده تشدید مستقیم و نقض آشکار دیگر آتشبس توسط آمریکا است. واشنگتن بار دیگر تفاهمنامه آمریکا و ایران را نادیده گرفته و تجاوز خود علیه ایران را تشدید میکند.