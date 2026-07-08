https://spnfa.ir/20260708/تلاش-آمریکا-برای-رسیدن-به-اهداف-خود-با-تقلب-30225839.html

تلاش آمریکا برای رسیدن به اهداف خود با تقلب

تلاش آمریکا برای رسیدن به اهداف خود با تقلب

اسپوتنیک ایران

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در تویتی اشاره ای به بازی های جام جهانی و تقلب هایی که آمریکا در آن انجام داد تا تیم اش برنده شود اما در نهایت با... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T19:14+0430

2026-07-08T19:14+0430

2026-07-08T19:15+0430

گزارش و تحلیل

سیاسی

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علیرغم اینکه بازیکن آمریکایی در جام جهانی کارت قرمز دریافت کرد اما ترامپ با تماس با رئیس فیفا وی را وادار کرد کارت قرمز را لغو کند، امری که در سیستم فیفا بی سابقه می باشد و حالا جالب تر اینکه ترامپ علنا افتخار کرد که دست به چنین کاری زده و رئیس فیفا هم از تقلب به او کمک کرده، بماند که آمریکایی ها فضاحت بار ترین نوع بازی های جام جهانی در تاریخ این بازی ها را برگزار کردند و با منع یا محدود سازی ورود بازیکنان بسیاری از کشورها یا داوران بازی ها را به سمت و سوی مورد نظر خود ببرند اما در نهایت تیم آمریکا در مقابل بلژیک (که آن هم با کمک داور تصویری توانسته بود از ایران شکست نخورد و مساوی کند) شکست مفتضحانه 4-1 خورد و به حق از جام جهانی حذف شد و همه تقلب های ترامپ نتوانست تیم آمریکا را به جایی برساند.طی چند هفته گذشته و پس از اعلام آتش بس با ایران آمریکایی ها بارها تلاش کردند از طریق تقلب به آنچه نتوانسته بودند در جنگ به آن برسند، برسند و مسیر جنوبی تنگه هرمز که بیش از 3 هفته آمریکایی ها تلاش داشتند با جنگ آن را باز کنند، را باز کنند.بدیهی است که ایرانی ها هم گول این تقلب بازی مبتدیانه آمریکا را نمی خورند و اجازه نمی دهند آنچه آمریکایی ها نتوانستند با جنگ به دست بیاورند با نیرنگ به دست آورند.روز گذشته آمریکایی ها چند کشتی وابسته به عربستان و قطر را وادار کردند که از مسیر موسوم به مسیر عمانی عبور کنند و به آنها اطمینان دادند که تحت حمایت نیروهای دریایی آمریکا خواهند بود.امری که در تناقض آشکار با تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا است چرا که طبق این تفاهم نامه ایران مسئول تامین امنیت است و همچنین فقط کشتی های تجاری می بایست از تنگه هرمز عبور کنند و آمریکایی ها با تقلب تلاش داشتند کشتی های نظامی خود را به بهانه حمایت از کشتی های تجاری از تنگه عبور دهند.البته ایران حمله به کشتی های تجاری را نپذیرفته ولی احتمال اینکه ایران به کشتی های نظامی حمله کرده باشد بسیار زیاد است چون نیروهای مسلح ایران فرمان موکد دارند که هر کشتی نظامی و یا هر نیروی مسلحی که بخواهد از تنگه عبور کند را هدف قرار دهند وحتی نیاز به هماهنگی با فرماندهی در این باره ندارند.برخی هم باور دارند که این احتمال وجود دارد که اسرائیل یا آمریکا کشتی های تجاری را هدف قرا داده باشند تا جریان را گردن ایران بیاندازند و به بهانه ای جنگ را دوباره شروع کنند و مذاکرات را به هم بزنند.به هر حال از همان اول هم بسیاری باور داشتند که مذاکرات با آمریکا بی فایده است و آنها فقط به دنبال وقت کشی هستند تا خودشان را دوباره آماده کنند و دوباره وسط مذاکرات نیرنگ بزنند.امروز هم که در ترکیه دیدم رئیس جمهوری آمریکا انواع و اقسام توهین ها که در حد شخصیت خودش بود را نثار ایرانیها و مقامات ایرانی کرد، امری که نشان می دهد شکست در مقابل ایران بسیار به او فشار آورده و یا اینکه تماس شب گذشته نتانیاهو با او بسیار تاثیر گذار بوده.

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2026

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خبرها

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

سیاسی