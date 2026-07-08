ایران
ir
Sputnik افغانستانafSputnik ایرانir
گزارش و تحلیل
https://spnfa.ir/20260708/تشدید-تقابل-تهران-و-واشنگتن-از-حملات-نظامی-تا-فشار-بر-شریانهای-اقتصادی-ایران-30222232.html
تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران
تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران
اسپوتنیک ایران
کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: حملات اخیر آمریکا و پاسخ متقابل ایران، نشانه ورود دو طرف به مرحله‌ای از رویارویی است که همزمان ابعاد نظامی،... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-08T15:27+0430
2026-07-08T15:28+0430
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/0a/29772205_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b797c7c0490d24dfeec844c21806b8ca.jpg
خشایار بوربوری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: حملات آمریکا به بیش از 80 هدف ایرانی با این استدلال که توان تهران برای تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را کاهش دهد، نشان می‌دهد واشنگتن این مرحله از تقابل را مستقیماً با امنیت کشتیرانی و آزادی تردد دریایی گره زده است.وی افزود: در مقابل، اعلام ایران مبنی بر حمله به اهداف نظامی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین، حاکی از آن است که تهران این اقدامات را صرفاً یک عملیات محدود تلقی نمی‌کند، بلکه آن را بخشی از یک رویارویی متقابل می‌داند. به گفته بوربوری، نتیجه چنین روندی شکل‌گیری چرخه‌ای از کنش و واکنش است که می‌تواند به افزایش مستمر سطح تنش میان دو طرف بینجامد.این کارشناس تصریح کرد: استناد تهران به نقض بندهای اول و دوم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره آتش‌بس و تأکید بر نقض مکرر این توافق طی 20 روز گذشته، تلاشی برای قرار دادن حملات آمریکا در چارچوب نقض یک توافق تازه امضا شده است. از سوی دیگر، همزمانی این حملات با لغو مجوز فروش نفت ایران تا 21 اوت نشان می‌دهد فشار بر تهران تنها به حوزه نظامی محدود نبوده و ابعاد اقتصادی نیز یافته است. قرار گرفتن جزیره خارک در میان اهداف نیز این برداشت را تقویت می‌کند که عملیات آمریکا صرفاً واکنشی مقطعی نبوده، بلکه با هدف تضعیف همزمان ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی ایران طراحی شده است.بوربوری در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اقدامات خود را با عنوان حفاظت از آزادی کشتیرانی توجیه می‌کند، اما ایران آن را دخالتی غیرقابل قبول در مدیریت تنگه هرمز می‌داند. حمله به سه نفتکش، از جمله یک کشتی حامل ال ان جی قطر، نیز نشان می‌دهد بستر این رویارویی پیش‌تر با تهدید مسیرهای دریایی شکل گرفته بود. از این منظر، تحولات اخیر فراتر از یک درگیری مقطعی است و تصویری از اعمال فشار همزمان نظامی و اقتصادی بر ایران ارائه می‌دهد.
https://spnfa.ir/20260708/30221299.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/0a/29772205_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_86141da5dc3886673ece3e0f211ce2ea.jpg
1920
1920
true
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران

15:27 08.07.2026 (بروز رسانی شده: 15:28 08.07.2026)
© telegram ir_sputnikتشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران
تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران - اسپوتنیک ایران , 1920, 08.07.2026
© telegram ir_sputnik
اشتراک
کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: حملات اخیر آمریکا و پاسخ متقابل ایران، نشانه ورود دو طرف به مرحله‌ای از رویارویی است که همزمان ابعاد نظامی، اقتصادی و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را در بر می‌گیرد و می‌تواند به تشدید چرخه تنش‌ها منجر شود.
خشایار بوربوری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: حملات آمریکا به بیش از 80 هدف ایرانی با این استدلال که توان تهران برای تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را کاهش دهد، نشان می‌دهد واشنگتن این مرحله از تقابل را مستقیماً با امنیت کشتیرانی و آزادی تردد دریایی گره زده است.
وی افزود: در مقابل، اعلام ایران مبنی بر حمله به اهداف نظامی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین، حاکی از آن است که تهران این اقدامات را صرفاً یک عملیات محدود تلقی نمی‌کند، بلکه آن را بخشی از یک رویارویی متقابل می‌داند. به گفته بوربوری، نتیجه چنین روندی شکل‌گیری چرخه‌ای از کنش و واکنش است که می‌تواند به افزایش مستمر سطح تنش میان دو طرف بینجامد.
خبرنگار اسپوتنیک در مورد آنچه که در حال حاضر در مورد تشدید تنش بین ایالات متحده و ایران مشخص است
14:17
این کارشناس تصریح کرد: استناد تهران به نقض بندهای اول و دوم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره آتش‌بس و تأکید بر نقض مکرر این توافق طی 20 روز گذشته، تلاشی برای قرار دادن حملات آمریکا در چارچوب نقض یک توافق تازه امضا شده است. از سوی دیگر، همزمانی این حملات با لغو مجوز فروش نفت ایران تا 21 اوت نشان می‌دهد فشار بر تهران تنها به حوزه نظامی محدود نبوده و ابعاد اقتصادی نیز یافته است. قرار گرفتن جزیره خارک در میان اهداف نیز این برداشت را تقویت می‌کند که عملیات آمریکا صرفاً واکنشی مقطعی نبوده، بلکه با هدف تضعیف همزمان ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی ایران طراحی شده است.
بوربوری در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اقدامات خود را با عنوان حفاظت از آزادی کشتیرانی توجیه می‌کند، اما ایران آن را دخالتی غیرقابل قبول در مدیریت تنگه هرمز می‌داند. حمله به سه نفتکش، از جمله یک کشتی حامل ال ان جی قطر، نیز نشان می‌دهد بستر این رویارویی پیش‌تر با تهدید مسیرهای دریایی شکل گرفته بود. از این منظر، تحولات اخیر فراتر از یک درگیری مقطعی است و تصویری از اعمال فشار همزمان نظامی و اقتصادی بر ایران ارائه می‌دهد.
جهان
ایران
سیاسی
گزارش و تحلیل
Android APK
© 2026 Sputnik همه حقوق محفوظ است 18+
نوار خبری
0
برای شرکت کردن در بحث
وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала