https://spnfa.ir/20260708/تشدید-تقابل-تهران-و-واشنگتن-از-حملات-نظامی-تا-فشار-بر-شریانهای-اقتصادی-ایران-30222232.html

تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران

تشدید تقابل تهران و واشنگتن از حملات نظامی تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران

اسپوتنیک ایران

کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: حملات اخیر آمریکا و پاسخ متقابل ایران، نشانه ورود دو طرف به مرحله‌ای از رویارویی است که همزمان ابعاد نظامی،... 08.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-08T15:27+0430

2026-07-08T15:27+0430

2026-07-08T15:28+0430

گزارش و تحلیل

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خشایار بوربوری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: حملات آمریکا به بیش از 80 هدف ایرانی با این استدلال که توان تهران برای تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را کاهش دهد، نشان می‌دهد واشنگتن این مرحله از تقابل را مستقیماً با امنیت کشتیرانی و آزادی تردد دریایی گره زده است.وی افزود: در مقابل، اعلام ایران مبنی بر حمله به اهداف نظامی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین، حاکی از آن است که تهران این اقدامات را صرفاً یک عملیات محدود تلقی نمی‌کند، بلکه آن را بخشی از یک رویارویی متقابل می‌داند. به گفته بوربوری، نتیجه چنین روندی شکل‌گیری چرخه‌ای از کنش و واکنش است که می‌تواند به افزایش مستمر سطح تنش میان دو طرف بینجامد.این کارشناس تصریح کرد: استناد تهران به نقض بندهای اول و دوم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره آتش‌بس و تأکید بر نقض مکرر این توافق طی 20 روز گذشته، تلاشی برای قرار دادن حملات آمریکا در چارچوب نقض یک توافق تازه امضا شده است. از سوی دیگر، همزمانی این حملات با لغو مجوز فروش نفت ایران تا 21 اوت نشان می‌دهد فشار بر تهران تنها به حوزه نظامی محدود نبوده و ابعاد اقتصادی نیز یافته است. قرار گرفتن جزیره خارک در میان اهداف نیز این برداشت را تقویت می‌کند که عملیات آمریکا صرفاً واکنشی مقطعی نبوده، بلکه با هدف تضعیف همزمان ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی ایران طراحی شده است.بوربوری در پایان خاطرنشان کرد: آمریکا اقدامات خود را با عنوان حفاظت از آزادی کشتیرانی توجیه می‌کند، اما ایران آن را دخالتی غیرقابل قبول در مدیریت تنگه هرمز می‌داند. حمله به سه نفتکش، از جمله یک کشتی حامل ال ان جی قطر، نیز نشان می‌دهد بستر این رویارویی پیش‌تر با تهدید مسیرهای دریایی شکل گرفته بود. از این منظر، تحولات اخیر فراتر از یک درگیری مقطعی است و تصویری از اعمال فشار همزمان نظامی و اقتصادی بر ایران ارائه می‌دهد.

https://spnfa.ir/20260708/30221299.html

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