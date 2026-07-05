https://spnfa.ir/20260705/ترامپ-و-نتانیاهو-شکست-را-در-مراسم-تشییع-رهبری-مشاهده-می-کنند-30181956.html

ترامپ و نتانیاهو شکست را در مراسم تشییع رهبری مشاهده می کنند

ترامپ و نتانیاهو شکست را در مراسم تشییع رهبری مشاهده می کنند

اسپوتنیک ایران

بسیاری تصاویر را مشاهده کرده اند اما آنهایی که امروز در مراسم تشییع رهبری و نماز حضور داشتند چیز دیگری را متوجه شدند. 05.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-05T18:45+0430

2026-07-05T18:45+0430

2026-07-05T18:45+0430

گزارش و تحلیل

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این یک مراسم تشییع معمولی نبود، مراسم بیعت مجدد و راهپیمایی پیروزی بود.چه ایرانی هایی که در حیات شهید آیت الله علی خامنه ای طرفدار او بودند چه آنهایی که با او اختلاف نظرهایی داشتند و حتی آنهایی که در برخی موارد مخالف او بودند امروز آمدند تا به این بزرگمرد تاریخ ایران احترام بگذارند.هر نظری در باره این شهید داشتند همه متفق القول بودند، وی عزت و اقتدار ایران را برگرداند و به رخ جهان کشید.بعد از 2500 سال دوباره ایران به یک ابر قدرت جهانی تبدیل شد.این را من نمی گویم بلکه حتی آنهایی که به شدت با ایران وایرانی ها دشمنی داشتند و دارند می گویند.صحبت های صدر اعظم آلمان را گوش دهید.وی به صراحت می گوید "ترامپ با حمله به ایران آبروی ارتش آمریکا را برد و یک ابر قدرت را به قدرت منطقه ای تنزل داد در حالی که یک قدرت منطقه ای را به سطح یک ابر قدرت ارتقا بخشید".صحبت هایی که به شدت مورد انتقاد ترامپ قرار گرفت اما بعد از او بسیاری دیگر رهبران جهان به نوعی همین عبارت را تکرار کردند.بسیاری در حیات شهید خامنه ای متوجه نبودند که وی چه کاری کرده اما ساختاری که وی برای این کشور ایجاد کرده بود کوهی بود که موفق شد در مقابل همه دشمنان ایرانزمین بایستد و برای اولین بار ایران پس از دو قرن وارد جنگی شد که نه فقط یک وجب از خاک خود را از دست نداد بلکه موفق شد امتیازهایی به دست آورد که به قول آقای مدودیف رئیس شورای امنیت ملی روسیه، از بمب هسته ای و هیدروژنی هم قویتر است.ایران حتی اگر ده ها بمب هسته ای در اختیار داشت شاید نمی توانست آمریکا را به زانو در بیاورد اما با جنگ اقتصادی ای که در مقابل آمریکا راه انداخت آمریکا را به زانو در آورد، یعنی کاری کرد که صدها بمب اتمی نمی توانستند انجام دهند.چه تدبیر و مدیریتی باید باشد که شما ساختاری داشته باشید که حتی با آسیب دیدن راس هرم آب از آب تکان نخورد و مثل ساعت کار کند؟علیرغم اینکه برخی در موارد انتقاداتی به حکومت در ایران داشتند اما بعد از جنگ تازه متوجه شدند که چه قدر اشتباه می کردند.ایران دیگر ایران 50 سال پیش نیست، ایران به یک ابر قدرت جهانی تبدیل شده که می تواند در مقابل بزرگترین ابر قدرت جهان بایستد.کسی توقع نداشت ایران برود آمریکا را بگیرد ولی هیچ کس توقع نداشت که آمریکا نتواند حریف ایران شود و همین که ایران موفق شد در مقابل آمریکا با کل توان اش بایستد و به آن ضربه های سهمگینی وارد کند به خودی خود یعنی پیروز شده.امروزه دیدگاه کل جهان نسبت به ایران 180 درجه فرق کرده و وقتی شما در محافل دیپلماتیک شرکت می کنید متوجه ماجرا می شوید چه شده.همه کلاهشان را از سر برداشته اند و در مقابل ایران خامنه ای سر تعظیم فرود آورده اند.امروزه ایرانی ها در جای جای جهان با افتخار باد به غبغب می ندازند و به اقتدار کشور خود افتخار می کنند، حتی آنهایی که مخالف بودند.امروزه ایرانی ها به اسطوره های مقاومت تبدیل شده اند وهر جای جهان می روید مردم جهان به ایرانی ها نگاهی متفاوت دارند.کافی است نگاه کنید ببینید در مکسیک مردم این کشور چه میزبانی ای از تیم ملی ایران داشتند تا متوجه شوید نفرت و انزجار از آمریکا و استعمار موجب آن شده که به همان نسبت محبوبیت ایران و ایرانی افزایش یافد.ایرانی که موفق شد در مقابل آنکه به دنبال نابودی آن و برگرداندن آن به عصر حجر و پاک کردن آن از روی نقشه کره زمین و نابودی تمدن آن و... ایستاد و بر عکس نشان داد که تمدن ایران نابود نشدنی است و بی دلیل هم نیست که از زمانی که تاریخ بوده ایران هم بوده.ایرانی که ثابت کرد معنای ابر قدرت تاریخی بودن چیست و چه تقاوتی با ابر قدرت دوره ای دارد.ایرانی ها همه اینها را مدیون شهید آیت الله خامنه ای هستند و امروز آمدند تا احترام خود را تقدیم وی کنند.طبق آمار بیش از 15 ملیون ایرانی فقط در تهران برای اقامه نماز بر پیکر شهید خامنه ای و خانواده اش حضور پیدا کردند، این در حالی است که ملیون ها نفر دیگر در قم و مشهد و کربلا ونجف در حال تدارک میزبانی از این شهید وخانواده اش می باشند.چه افتخاری بزرگتر از آنکه دوست و دشمن در مراسم شهادت فردی حضور پیدا کنند و به او ادای احترام کنند.کار به جایی رسیده که ترامپ مجبور شده دهان بگشاید و اظهار داشته که "تعجب می کند این تعداد ایرانی طرفدار آیت الله خامنه ای هستند و وی فکر میکرده که ایرانی ها او را دوست ندارند".پ نه پ این همه مدت چه کسانی در مقابل آمریکا ایستاده بودند.فرزندان و پیروان همان خامنه ای بزرگ.به هر حال آنچه مسلم است هر کسی این مراسم را مشاهده کرده متوجه شده که چشم چپ به وجبی از خاک ایران نگاه کند با کل ملت ایران طرف است و تا چشم اش را در نیاورند دست بردار نخواهند بود.برخی رسانه ها گزارش هایی مبنی بر اینکه روز شنبه آینده قرار است دور جدید مذاکرات در اسلام آباد برگزار شود.قطعا اینبار مذاکره کننده ایرانی با اقتدار و پشتوانه همین مراسم پای میز مذاکرات خواهد نشست و به طرف مقابل خواهد گفت در حالی که رئیس شما طبق آمار در پایین ترین سطح محبوبیت قرار دارد رهبر ما در بالاترین سطح محبوبیت قرار دارد و ما با پشتوانه 90 ملیون ایرانی در مقابل شما نشسته ایم.قطعا آنهایی که تصور می کردند طی چهار پنج روز کار ایران تمام است و با ترور رهبری نظام فرو می پاشد و می توانند سناریو لیبی را در ایران پیاده کنند حالا با چشمانی از حلقه بیرون آمده در حال نظاره گر این حضور پر شکوه ملت ایران در میدان می باشند و درحال باز تدوین حساب کتاب های خود هستند وقطعا آنهایی را که گزارش های کاذب در باره شرایط ایران به آنها دادند را مورد بازخواست قرار خواهند داد و به صلابه خواهند کشید.در پایان هم بد نیست یادی کنیم از دلیرمردان و زنان ایرانزمین که با اقتدا به رهبر خود ایستادند و درس ایستادگی به کل جهان دادند و نشان دادند وحدت ملی و شجاعت و ایمان به وطن و باورها هنوز از همه سلاح های پیشرفته جهان قویتر است.آنهایی که پشت لانچر ها و مرزها تا پای جان ایستادند و پای خود را به لانچر ها و ستون های مرزی گره زدند تا مبادا دشمن به دانه ای از خاک ایران اسلامی دست یابد.آنهایی که شبانه روز در میدان ها ایستادند تا مبادا مزدوران دشمن جسارت کنند از پشت بخواهند به رزمندگان خط مقدم نارو بزنند.و آنهایی که در جاهای دیگر از فضای رسانه ای تا سایبری تا سیاسی تا ... ایستادند و علیرغم اینکه جانشان درخطر بود و دشمن تعداد زیادی از آنها را نیز شهید کرد اما هیچ کدام پا عقب نگذاشتند و در همه جا از وطن خود دفاع کردند.مردمانی که گفتند خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم.ایرانی ها همه ایستادند و امروز هم همه آمدند.

https://spnfa.ir/20260705/30179273.html

https://spnfa.ir/20260705/حضور-گسترده-مقامات-خارجی-در-مراسم-تشییع-رهبری-مهر-تییدی-بر-جایگاه-راهبردی-ایران-30176661.html

https://spnfa.ir/20260704/30169351.html

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دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

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