حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایران
© telegram ir_sputnikمراسم وداع با رهبر پیشین جمهوری اسلامی، 13 ام تیر ماه، مصلی تهران
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حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایران
حامد حریرفروش کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتوگو با اسپوتنیک حضور مقامات عالی رتبه، نمایندگان و هیئت های رسمی نزدیک به صد کشور در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران را نشانهای از تداوم ثبات و استمرار ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: ایالات متحده و اسرائیل در جنگی چهل روزه تلاش کرده بودند تا به هر ترتیبی ساختار حاکمیت و ثبات ایران را از میان بردارند. اما حضور مقامات از کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، روشن ساخت که ادعای انزوای ایران صرفا یک روایت تبلیغاتی و رسانه ای بوده و با واقعیت تعاملات و معادلات سیاست خارجی ایران، فاصله بسیاری دارد.
وی تصريح کرد، مشروعیت بین المللی و عمق نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و محور مقاومت، بخشی از نتایج حضور مقامات خارجی در مراسم ادای احترام به رهبر شهید است که به تقویت موضع ایران به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل اعتبار می بخشد.
در این تصویر ایران کشوری با ثبات، دارای نظام سیاسی منسجم و توانمند برای عبور از بحران ها تعریف می گردد.
از سویی، میزان و نحوه حضور کشورهای مختلف در این مراسم می تواند به عوامل مختلفی از جمله سطح روابط طرفین، اختلافات سیاسی، ملاحظات سیاست های داخلی، بین المللی و رسانه ای، موازنه سازی منطقه ای و میزان اثرپذیری از قدرت های جهانی بستگی داشته باشد.
با این حال حضور مقامات و فرستاده های ویژه کشورهای مختلف بیانگر این نکته بود که این کشورها با وجود اختلافات جدی با ایران، خواهان حفظ کانال های ارتباطی خود بوده و تحولات کشور برای آنان از اهمیت راهبردی برخوردار است. به تعبیری دیگر با گذشت تمام اتفاقاتی که طی یک سال گذشته و از جنگ 12 روزه تا به امروز با محوریت ایران و در منطقه به وقوع پیوسته است، جامعه بین المللی خواهان حفظ ارتباط با ایران می باشد که این نشان از قدرت و نقش آفرینی موثر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای دارد.
حریرفروش تصريح کرد، مقامات و فرستاده های ویژه ضمن اینکه باب گفتگو با مقامات ایران را همچنان باز نگه می دارد می تواند به کاهش سوء برداشت ها و رایزنی های مستقیم دیپلماتیک کمک نماید.
حضور چهره های برتر جهان اسلام و محور مقاومت، به نوعی بازتعریف وحدت امت اسلامی و هم راستایی با ایران برای ایستادگی در برابر فشارهای امریکا و غرب است. از این رو این رویداد، نه تنها همدردی با ایرانیان و ادای احترام به مقام رفیع آقای شهید ایران بود، بلکه در چارچوب حمایت ضمنی از ثبات و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت اتحادهای منطقه ای و فرامنطقه ای صورت بندی می شود.
حریرفروش در پایان خاطرنشان کرد، این حضور نشان داد که ترور ناجوانمردانه رهبر فقید انقلاب و شهادت مظلومانه ایشان، نه تنها نتوانست خللی در روابط خارجی و قدرت دیپلماسی کشور ایجاد نماید، بلکه برعکس باعث ایجاد نوعی انسجام در ساختار روابط خارجی ایران با سایر کشورها و تثبیت توازن قدرت در منطقه گردید.
می توان انتظار داشت که حضور مقامات در این مراسم برای آینده بر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک ایران اثر گذارده و به تثبیت جایگاه ایران فارغ از تعابیر و تبلیغات مخرب رسانه ای غرب کمک نماید. چراکه آنچه در واقعیت فضای بین الملل روی می دهد لزوما به معنای آن چیزی نیست که در فضای سیاسی – رسانه ای جهانی بازتولید می شود. لذا بهره برداری هوشمند از این حضور می تواند سرمایه ای پربار برای سیاست خارجی ایران، تعمیق گفتگوهای دوجانبه، کاهش تنش ها و گسترش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای در آینده باشد.
حامد حریرفروش کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتوگو با اسپوتنیک حضور مقامات عالی رتبه، نمایندگان و هیئت های رسمی نزدیک به صد کشور در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران را نشانهای از تداوم ثبات و استمرار ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: ایالات متحده و اسرائیل در جنگی چهل روزه تلاش کرده بودند تا به هر ترتیبی ساختار حاکمیت و ثبات ایران را از میان بردارند. اما حضور مقامات از کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، روشن ساخت که ادعای انزوای ایران صرفا یک روایت تبلیغاتی و رسانه ای بوده و با واقعیت تعاملات و معادلات سیاست خارجی ایران، فاصله بسیاری دارد.
وی تصريح کرد، مشروعیت بین المللی و عمق نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و محور مقاومت، بخشی از نتایج حضور مقامات خارجی در مراسم ادای احترام به رهبر شهید است که به تقویت موضع ایران به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل اعتبار می بخشد.
در این تصویر ایران کشوری با ثبات، دارای نظام سیاسی منسجم و توانمند برای عبور از بحران ها تعریف می گردد.
از سویی، میزان و نحوه حضور کشورهای مختلف در این مراسم می تواند به عوامل مختلفی از جمله سطح روابط طرفین، اختلافات سیاسی، ملاحظات سیاست های داخلی، بین المللی و رسانه ای، موازنه سازی منطقه ای و میزان اثرپذیری از قدرت های جهانی بستگی داشته باشد.
با این حال حضور مقامات و فرستاده های ویژه کشورهای مختلف بیانگر این نکته بود که این کشورها با وجود اختلافات جدی با ایران، خواهان حفظ کانال های ارتباطی خود بوده و تحولات کشور برای آنان از اهمیت راهبردی برخوردار است. به تعبیری دیگر با گذشت تمام اتفاقاتی که طی یک سال گذشته و از جنگ 12 روزه تا به امروز با محوریت ایران و در منطقه به وقوع پیوسته است، جامعه بین المللی خواهان حفظ ارتباط با ایران می باشد که این نشان از قدرت و نقش آفرینی موثر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای دارد.
حریرفروش تصريح کرد، مقامات و فرستاده های ویژه ضمن اینکه باب گفتگو با مقامات ایران را همچنان باز نگه می دارد می تواند به کاهش سوء برداشت ها و رایزنی های مستقیم دیپلماتیک کمک نماید.
حضور چهره های برتر جهان اسلام و محور مقاومت، به نوعی بازتعریف وحدت امت اسلامی و هم راستایی با ایران برای ایستادگی در برابر فشارهای امریکا و غرب است. از این رو این رویداد، نه تنها همدردی با ایرانیان و ادای احترام به مقام رفیع آقای شهید ایران بود، بلکه در چارچوب حمایت ضمنی از ثبات و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت اتحادهای منطقه ای و فرامنطقه ای صورت بندی می شود.
حریرفروش در پایان خاطرنشان کرد، این حضور نشان داد که ترور ناجوانمردانه رهبر فقید انقلاب و شهادت مظلومانه ایشان، نه تنها نتوانست خللی در روابط خارجی و قدرت دیپلماسی کشور ایجاد نماید، بلکه برعکس باعث ایجاد نوعی انسجام در ساختار روابط خارجی ایران با سایر کشورها و تثبیت توازن قدرت در منطقه گردید.
می توان انتظار داشت که حضور مقامات در این مراسم برای آینده بر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک ایران اثر گذارده و به تثبیت جایگاه ایران فارغ از تعابیر و تبلیغات مخرب رسانه ای غرب کمک نماید. چراکه آنچه در واقعیت فضای بین الملل روی می دهد لزوما به معنای آن چیزی نیست که در فضای سیاسی – رسانه ای جهانی بازتولید می شود. لذا بهره برداری هوشمند از این حضور می تواند سرمایه ای پربار برای سیاست خارجی ایران، تعمیق گفتگوهای دوجانبه، کاهش تنش ها و گسترش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای در آینده باشد.