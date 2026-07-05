https://spnfa.ir/20260705/حضور-گسترده-مقامات-خارجی-در-مراسم-تشییع-رهبری-مهر-تییدی-بر-جایگاه-راهبردی-ایران-30176661.html

حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایران

حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایران

اسپوتنیک ایران

حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایرانحامد حریرفروش کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک حضور... 05.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-05T13:11+0430

2026-07-05T13:11+0430

2026-07-05T13:11+0430

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حضور گسترده مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبری مهر تأییدی بر جایگاه راهبردی ایرانحامد حریرفروش کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت‌وگو با اسپوتنیک حضور مقامات عالی رتبه، نمایندگان و هیئت های رسمی نزدیک به صد کشور در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران را نشانه‌ای از تداوم ثبات و استمرار ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: ایالات متحده و اسرائیل در جنگی چهل روزه تلاش کرده بودند تا به هر ترتیبی ساختار حاکمیت و ثبات ایران را از میان بردارند. اما حضور مقامات از کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، روشن ساخت که ادعای انزوای ایران صرفا یک روایت تبلیغاتی و رسانه ای بوده و با واقعیت تعاملات و معادلات سیاست خارجی ایران، فاصله بسیاری دارد.وی تصريح کرد، مشروعیت بین المللی و عمق نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام و محور مقاومت، بخشی از نتایج حضور مقامات خارجی در مراسم ادای احترام به رهبر شهید است که به تقویت موضع ایران به عنوان نمادی از ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل اعتبار می بخشد. در این تصویر ایران کشوری با ثبات، دارای نظام سیاسی منسجم و توانمند برای عبور از بحران ها تعریف می گردد.از سویی، میزان و نحوه حضور کشورهای مختلف در این مراسم می تواند به عوامل مختلفی از جمله سطح روابط طرفین، اختلافات سیاسی، ملاحظات سیاست های داخلی، بین المللی و رسانه ای، موازنه سازی منطقه ای و میزان اثرپذیری از قدرت های جهانی بستگی داشته باشد. با این حال حضور مقامات و فرستاده های ویژه کشورهای مختلف بیانگر این نکته بود که این کشورها با وجود اختلافات جدی با ایران، خواهان حفظ کانال های ارتباطی خود بوده و تحولات کشور برای آنان از اهمیت راهبردی برخوردار است. به تعبیری دیگر با گذشت تمام اتفاقاتی که طی یک سال گذشته و از جنگ 12 روزه تا به امروز با محوریت ایران و در منطقه به وقوع پیوسته است، جامعه بین المللی خواهان حفظ ارتباط با ایران می باشد که این نشان از قدرت و نقش آفرینی موثر جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای دارد.حریرفروش تصريح کرد، مقامات و فرستاده های ویژه ضمن اینکه باب گفتگو با مقامات ایران را همچنان باز نگه می دارد می تواند به کاهش سوء برداشت ها و رایزنی های مستقیم دیپلماتیک کمک نماید.حضور چهره های برتر جهان اسلام و محور مقاومت، به نوعی بازتعریف وحدت امت اسلامی و هم راستایی با ایران برای ایستادگی در برابر فشارهای امریکا و غرب است. از این رو این رویداد، نه تنها همدردی با ایرانیان و ادای احترام به مقام رفیع آقای شهید ایران بود، بلکه در چارچوب حمایت ضمنی از ثبات و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت اتحادهای منطقه ای و فرامنطقه ای صورت بندی می شود.حریرفروش در پایان خاطرنشان کرد، این حضور نشان داد که ترور ناجوانمردانه رهبر فقید انقلاب و شهادت مظلومانه ایشان، نه تنها نتوانست خللی در روابط خارجی و قدرت دیپلماسی کشور ایجاد نماید، بلکه برعکس باعث ایجاد نوعی انسجام در ساختار روابط خارجی ایران با سایر کشورها و تثبیت توازن قدرت در منطقه گردید.می توان انتظار داشت که حضور مقامات در این مراسم برای آینده بر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک ایران اثر گذارده و به تثبیت جایگاه ایران فارغ از تعابیر و تبلیغات مخرب رسانه ای غرب کمک نماید. چراکه آنچه در واقعیت فضای بین الملل روی می دهد لزوما به معنای آن چیزی نیست که در فضای سیاسی – رسانه ای جهانی بازتولید می شود. لذا بهره برداری هوشمند از این حضور می تواند سرمایه ای پربار برای سیاست خارجی ایران، تعمیق گفتگوهای دوجانبه، کاهش تنش ها و گسترش همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای در آینده باشد.

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