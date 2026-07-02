https://spnfa.ir/20260702/دیپلماسی-در-سایه-موازنه-قدرت-30126051.html
دیپلماسی در سایه موازنه قدرت
دیپلماسی در سایه موازنه قدرت
اسپوتنیک ایران
هر بار که دو بازیگر پس از یک دوره تنش یا حتی درگیری مستقیم بار دیگر پشت میز مذاکره قرار میگیرند، این پرسش مجددا مطرح میشود که آیا آغاز گفتوگو به معنای کاهش... 02.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-02T17:42+0430
2026-07-02T17:42+0430
2026-07-02T17:42+0430
گزارش و تحلیل
ایران
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هر بار که دو بازیگر پس از یک دوره تنش یا حتی درگیری مستقیم بار دیگر پشت میز مذاکره قرار میگیرند، این پرسش مجددا مطرح میشود که آیا آغاز گفتوگو به معنای کاهش واقعی منازعه است یا صرفاً نشان میدهد رقابت وارد مرحلهای تازه شده است. در فضای رسانهای، ازسرگیری مذاکرات اغلب بهعنوان نشانهای از حرکت به سمت مصالحه یا کاهش تنش تفسیر میشود، در حالی که در نقطه مقابل، برخی هر مذاکرهای را صرفاً تاکتیکی برای خرید زمان یا کسب امتیاز بیشتر میدانند. اما آیا این دوگانه، واقعیت پیچیده روابط بینالملل را بهدرستی توضیح میدهد؟محاسبات ژئوپلیتیک پایتختهابرای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید میان "پایان منازعه"، "کاهش تنش" و "مدیریت رقابت" تمایز قائل شد. پایان منازعه به معنای از میان رفتن تعارضهای بنیادین میان بازیگران است؛ حال آنکه کاهش تنش میتواند تنها به محدود شدن دامنه رویارویی در یک مقطع زمانی اشاره داشته باشد. مدیریت رقابت نیز مفهومی متفاوت است. در این حالت، رقابت همچنان ادامه دارد، اما بازیگران میکوشند هزینههای آن را کنترل کنند، از گسترش بحران جلوگیری کنند و رفتار متقابل خود را در چارچوبهایی قابل پیشبینیتر تنظیم کنند. از این منظر، مذاکره الزاماً مترادف پایان رقابت نیست، بلکه میتواند یکی از ابزارهای مدیریت آن باشد.همین تمایز، نقطه آغاز فهم دیپلماسی پس از بحران است. در بسیاری از موارد، بازیگران زمانی وارد مذاکره میشوند که ادامه وضعیت تقابلی هزینههای فزایندهای بر آنها تحمیل میکند. افزایش هزینههای نظامی، اقتصادی یا سیاسی، بدون آنکه اهداف اصلی محقق شده باشد، انگیزهای برای بازگشت به گفتوگو ایجاد میکند. بنابراین، آغاز مذاکره را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر ماهیت روابط میان طرفین دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب محاسبه هزینه و فایده و تلاش برای مدیریت پیامدهای بحران تحلیل کرد.نگاهی به هزینههای درگیریهای اخیر، این محاسبه عقلانی را شفافتر میکند: دولت واشنگتن در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا با افکار عمومیِ خسته از مخاصمه، تورم جهانی ناشی از بیثباتی بازار انرژی و مخالفتهای شدید در کنگره بر سر لایحه بودجه نظامی مواجه است. در نقطه مقابل، ایران نیز با وجود تثبیت بازدارندگی نظامی خود، مدیریت هزینههای اقتصادی را در اولویت قرار داده است. در چنین اتمسفری، بازگشت به میز مذاکره در دوحه به معنای عقبنشینی یا تغییر آرمانهای هیچیک از طرفین نیست؛ بلکه واکنشی است به این واقعیت ژئوپلیتیک که ادامه درگیری مستقیم، در این مقطع، فاقد فایده استراتژیک افزوده برای هر دو پایتخت است.بازآرایی مرزهای رقابتبه همین دلیل چرایی ورود به مذاکره، با کارکرد مذاکره یکسان نیست. انگیزه ورود به گفتوگو ممکن است کاهش هزینههای ناشی از بحران باشد، اما پس از آغاز مذاکرات، دیپلماسی به ابزاری برای تنظیم رفتار متقابل تبدیل میشود. در این مرحله، طرفین تلاش میکنند قواعدی برای تعامل، محدود کردن دامنه تنش، مدیریت اختلافها یا جلوگیری از سوءبرداشتهای پرهزینه ایجاد کنند.نمود عینی این کارکرد تنظیمی، توافقات اولیه برای بازگشایی خطوط مواصلاتی دریایی و بحثهای فنی پیرامون ثبات انرژی در خلیج فارس است. دو طرف بدون رها کردن مواضع خود، در حال ترسیم خطوط قرمز جدید هستند؛ جایی که دیپلماسی ابزاری برای تنظیم مرزهای رقابت است. حتی تبادل پیامهای هشدارآمیز پساآتشبس و تعلیقهای مقطعی گفتگوها نشان میدهد که مذاکرات در دوحه، نه جایگزین قدرت، بلکه امتداد هوشمندانه موازنه قدرت نظامی در بستر دیپلماتیک است.به عنوان نمونه، برخی ارزیابیها از جمله تحلیلهای منتشرشده از سوی اندیشکده CSIS، حاکی از آن است که تهران کوشیده است از مذاکرات برای تثبیت موقعیت راهبردی و بهرهبرداری سیاسی از دستاوردهای میدانی استفاده کند. امتناع هیئت ایرانی از مذاکره مستقیم با فرستادگان آمریکا در قطر و الزام به استفاده از میانجیهای قطری، یک تاکتیک دیپلماتیک دقیق برای یادآوری این نکته به واشنگتن است که بازگشت به میز مذاکره به معنای پذیرش هژمونی آمریکا نیست. در این بستر، تهران از دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای میدانی و تبدیل آنها به امتیازات اقتصادی و سیاسی بهره میبرد.شاهد مدعا، گسستهای عمیقی است که این فرآیند مدیریت رقابت در جبهه متحدان واشنگتن ایجاد کرده است. رژیم اسرائیل با بدبینی شدید به این تفاهمنامه مینگرد و آن را نشانهای از ترجیح کاخ سفید برای خروج کمهزینه از بحران، به قیمت نادیده گرفتن مطالبات تلآویو میداند. از سوی دیگر، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، به ویژه پس از تغییرات استراتژیک در سیاستهای نفتی امارات و رکوردشکنیهای مستقل صادراتی، به این باور رسیدهاند که چتر حمایتی آمریکا دیگر پشتوانهای تضمینشده نیست. این یعنی دیپلماسی مدیریت رقابت میان ایران و آمریکا، به طور همزمان نظم و محاسبات امنیتی بازیگران پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.البته این بدان معنا نیست که دیپلماسی هرگز به کاهش واقعی منازعه نمیانجامد. در برخی شرایط، تغییر محاسبات راهبردی یا دگرگونی محیط امنیتی میتواند مذاکرات را از مدیریت بحران به سمت حل اختلافات سوق دهد. با این حال، صرف آغاز یا استمرار گفتوگوها بهتنهایی نشانه پایان رقابت نیست. از این رو، در پروندههایی که اختلافهای بنیادین همچنان پابرجاست، واقعبینانهتر آن است که دیپلماسی را پیش از هر چیز ابزاری برای مدیریت رقابت و کنترل هزینههای تقابل بدانیم.در نهایت، ارزش تحلیلی دیپلماسیِ پس از بحران، در اعلام پایان رقابت نیست؛ بلکه در این است که نشان میدهد چگونه بازیگران میتوانند بدون دست کشیدن از اختلافات بنیادین خود، رقابت را در قالبی کمهزینهتر، پیشبینیپذیرتر و قابل مدیریتتر ادامه دهند.
ایران
اسپوتنیک ایران
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دکتر مانی محرابی
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دکتر مانی محرابی
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg
ایران
هر بار که دو بازیگر پس از یک دوره تنش یا حتی درگیری مستقیم بار دیگر پشت میز مذاکره قرار میگیرند، این پرسش مجددا مطرح میشود که آیا آغاز گفتوگو به معنای کاهش واقعی منازعه است یا صرفاً نشان میدهد رقابت وارد مرحلهای تازه شده است. در فضای رسانهای، ازسرگیری مذاکرات اغلب بهعنوان نشانهای از حرکت به سمت مصالحه یا کاهش تنش تفسیر میشود، در حالی که در نقطه مقابل، برخی هر مذاکرهای را صرفاً تاکتیکی برای خرید زمان یا کسب امتیاز بیشتر میدانند. اما آیا این دوگانه، واقعیت پیچیده روابط بینالملل را بهدرستی توضیح میدهد؟
محاسبات ژئوپلیتیک پایتختها
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید میان "پایان منازعه"، "کاهش تنش" و "مدیریت رقابت" تمایز قائل شد. پایان منازعه به معنای از میان رفتن تعارضهای بنیادین میان بازیگران است؛ حال آنکه کاهش تنش میتواند تنها به محدود شدن دامنه رویارویی در یک مقطع زمانی اشاره داشته باشد. مدیریت رقابت نیز مفهومی متفاوت است. در این حالت، رقابت همچنان ادامه دارد، اما بازیگران میکوشند هزینههای آن را کنترل کنند، از گسترش بحران جلوگیری کنند و رفتار متقابل خود را در چارچوبهایی قابل پیشبینیتر تنظیم کنند. از این منظر، مذاکره الزاماً مترادف پایان رقابت نیست، بلکه میتواند یکی از ابزارهای مدیریت آن باشد.
همین تمایز، نقطه آغاز فهم دیپلماسی پس از بحران است. در بسیاری از موارد، بازیگران زمانی وارد مذاکره میشوند که ادامه وضعیت تقابلی هزینههای فزایندهای بر آنها تحمیل میکند. افزایش هزینههای نظامی، اقتصادی یا سیاسی، بدون آنکه اهداف اصلی محقق شده باشد، انگیزهای برای بازگشت به گفتوگو ایجاد میکند. بنابراین، آغاز مذاکره را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر ماهیت روابط میان طرفین دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب محاسبه هزینه و فایده و تلاش برای مدیریت پیامدهای بحران تحلیل کرد.
نگاهی به هزینههای درگیریهای اخیر، این محاسبه عقلانی را شفافتر میکند: دولت واشنگتن در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا با افکار عمومیِ خسته از مخاصمه، تورم جهانی ناشی از بیثباتی بازار انرژی و مخالفتهای شدید در کنگره بر سر لایحه بودجه نظامی مواجه است. در نقطه مقابل، ایران نیز با وجود تثبیت بازدارندگی نظامی خود، مدیریت هزینههای اقتصادی را در اولویت قرار داده است. در چنین اتمسفری، بازگشت به میز مذاکره در دوحه به معنای عقبنشینی یا تغییر آرمانهای هیچیک از طرفین نیست؛ بلکه واکنشی است به این واقعیت ژئوپلیتیک که ادامه درگیری مستقیم، در این مقطع، فاقد فایده استراتژیک افزوده برای هر دو پایتخت است.
به همین دلیل چرایی ورود به مذاکره، با کارکرد مذاکره یکسان نیست. انگیزه ورود به گفتوگو ممکن است کاهش هزینههای ناشی از بحران باشد، اما پس از آغاز مذاکرات، دیپلماسی به ابزاری برای تنظیم رفتار متقابل تبدیل میشود. در این مرحله، طرفین تلاش میکنند قواعدی برای تعامل، محدود کردن دامنه تنش، مدیریت اختلافها یا جلوگیری از سوءبرداشتهای پرهزینه ایجاد کنند.
نمود عینی این کارکرد تنظیمی، توافقات اولیه برای بازگشایی خطوط مواصلاتی دریایی و بحثهای فنی پیرامون ثبات انرژی در خلیج فارس است. دو طرف بدون رها کردن مواضع خود، در حال ترسیم خطوط قرمز جدید هستند؛ جایی که دیپلماسی ابزاری برای تنظیم مرزهای رقابت است. حتی تبادل پیامهای هشدارآمیز پساآتشبس و تعلیقهای مقطعی گفتگوها نشان میدهد که مذاکرات در دوحه، نه جایگزین قدرت، بلکه امتداد هوشمندانه موازنه قدرت نظامی در بستر دیپلماتیک است.
به عنوان نمونه، برخی ارزیابیها از جمله تحلیلهای منتشرشده از سوی اندیشکده CSIS، حاکی از آن است که تهران کوشیده است از مذاکرات برای تثبیت موقعیت راهبردی و بهرهبرداری سیاسی از دستاوردهای میدانی استفاده کند. امتناع هیئت ایرانی از مذاکره مستقیم با فرستادگان آمریکا در قطر و الزام به استفاده از میانجیهای قطری، یک تاکتیک دیپلماتیک دقیق برای یادآوری این نکته به واشنگتن است که بازگشت به میز مذاکره به معنای پذیرش هژمونی آمریکا نیست. در این بستر، تهران از دیپلماسی برای تثبیت دستاوردهای میدانی و تبدیل آنها به امتیازات اقتصادی و سیاسی بهره میبرد.
شاهد مدعا، گسستهای عمیقی است که این فرآیند مدیریت رقابت در جبهه متحدان واشنگتن ایجاد کرده است. رژیم اسرائیل با بدبینی شدید به این تفاهمنامه مینگرد و آن را نشانهای از ترجیح کاخ سفید برای خروج کمهزینه از بحران، به قیمت نادیده گرفتن مطالبات تلآویو میداند. از سوی دیگر، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، به ویژه پس از تغییرات استراتژیک در سیاستهای نفتی امارات و رکوردشکنیهای مستقل صادراتی، به این باور رسیدهاند که چتر حمایتی آمریکا دیگر پشتوانهای تضمینشده نیست. این یعنی دیپلماسی مدیریت رقابت میان ایران و آمریکا، به طور همزمان نظم و محاسبات امنیتی بازیگران پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
البته این بدان معنا نیست که دیپلماسی هرگز به کاهش واقعی منازعه نمیانجامد. در برخی شرایط، تغییر محاسبات راهبردی یا دگرگونی محیط امنیتی میتواند مذاکرات را از مدیریت بحران به سمت حل اختلافات سوق دهد. با این حال، صرف آغاز یا استمرار گفتوگوها بهتنهایی نشانه پایان رقابت نیست. از این رو، در پروندههایی که اختلافهای بنیادین همچنان پابرجاست، واقعبینانهتر آن است که دیپلماسی را پیش از هر چیز ابزاری برای مدیریت رقابت و کنترل هزینههای تقابل بدانیم.
در نهایت، ارزش تحلیلی دیپلماسیِ پس از بحران، در اعلام پایان رقابت نیست؛ بلکه در این است که نشان میدهد چگونه بازیگران میتوانند بدون دست کشیدن از اختلافات بنیادین خود، رقابت را در قالبی کمهزینهتر، پیشبینیپذیرتر و قابل مدیریتتر ادامه دهند.