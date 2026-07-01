https://spnfa.ir/20260701/آیا-ایرانی-ها-به-مذاکرات-با-آمریکا-اعتماد-دارند-30106726.html

آیا ایرانی ها به مذاکرات با آمریکا اعتماد دارند؟

آیا ایرانی ها به مذاکرات با آمریکا اعتماد دارند؟

اسپوتنیک ایران

تقریبا هیچ کس در ایران را نمی توانید پیدا کنید که به آمریکایی ها اعتماد داشته باشد، از جمله همان شخصیت هایی که امروزه پای میز مذاکره با آنها نشسته اند. 01.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-01T14:59+0430

2026-07-01T14:59+0430

2026-07-01T14:59+0430

گزارش و تحلیل

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شاید بتوان گفت قبل تر افرادی وجود داشتند که نسبت به مذاکرات با آمریکایی ها امیدوار بودند، البته هنوز هم وجود دارند، اما می توان گفت پس از دوبار نیرنگ در مذاکرات و قبل تر خروج از توافق امضا شده دیگر کمتر کسی را می توانید در ایران پیدا کنید که به آمریکایی ها اعتماد داشته باشد مخصوصا به دولت ترامپ.از سوی دیگر همه کارشناسان سیاسی می دانند پایان همه جنگ ها مذاکره و دیپلماسی است و امتیاز هایی را که میدان به دست آورده باید روی میز مذاکره تثبیت شود.ایران هم خوب می داند که جنگ اخیر موسوم به جنگ رمضان علیرغم همه خسارت های تلخی که برای ایران به بار آورد، خسارت هایی که جبران ناپذیر است، مثل شهادت رهبری و تنی چند از مقامات ارشد نظامی و سیاسی و دانشمندان و غیر نظامیان، مثل شهدای میناب و لامرد و.. ولی به هر حال دست آوردهایی داشت که باید هرچه سریعتر آنها را پای میز مذاکره تثبیت کرد.مقاومت جانانه ایران در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان و یک قدرت هسته ای منطقه ای چیز کمی نیست.ایران تنها کشوری در جهان است که جسارت داشته پایگاه های آمریکایی اطراف خود را نه فقط هدف قرار دهد بلکه با خاک یکسان کند.ایران با اقتدار موفق شده که کنترل تنگه هرمز و عملا 20 درصد نفت جهان را در اختیار بگیرد.همپیمانان ایران در منطقه هم موفق شده اند که همپیمانان آمریکا در منطقه را شکست دهند و اجازه ندهند تحرکی داشته باشند.اما نکته قابل تامل در این است که آیا ایران باید جنگ را ادامه دهد یا به سمت دیپلماسی برود؟بدیهی است که ادامه جنگ به نفع هیچ کس به جز اسرائیل و شخص نتانیاهو در منطقه نیست و حتی ایالات متحده هم بعد از خسارت هایی که متحمل شده تمایلی به ادامه جنگ ندارد و می خواهد هرچه سریعتبر خود را از این مخمصه خارج کند.اما برخی نیز باور دارند که شرایط به جایی رسیده بود که طبق گفته ترامپ ذخایر استراتژیک نفتی آمریکا تا دو هفته دیگر تمام می شد و آنوقت بحران اصلی انرژی در جهان شروع می شد و شاید آنزمان ایران می توانست امتیازهای بیشتری از آمریکایی ها بگیرد و هدف آمریکایی ها از مذاکرات این است که فضای اقتصادی جهان را آرام کنند و بدون اینکه چیزی به ایران بدهند فقط وعده وعید بدهند تا اوضاع اقتصادی جهانی آرام شود و آنوقت دوباره نیرنگ بزنند.در واقع همه متفق القول هستند که ترامپ نیاز دارند تا قبل از انتخابات میان دوره ای کنگره فضای اقتصادی را آرام کند تا تنش های اقتصادی داخل آمریکا کمتر شود و حزب مطبوع وی شکست مفتضحانه ای در انتخابات میاندوره ای کنگره متحمل نشود.برخی باور دارند بعید است که با شرایط موجود و روندی که آمریکایی ها پیش گرفته اند طی شصت روز کار به نتیجه ای برسد و آمریکایی ها تلاش دارند طی این شصت روز کاری را که از طریق جنگ نتوانستند انجام دهند به بهانه آتش بس انجام دهند و برگه های اصلی قدرت ایران را از دست ایران خارج کنند.اصرار بر بازکردن مسیر جدید کشتی رانی از سمت عمان که همان مسیری است که آمریکایی ها پس از سه هفته جنگ و درگیری موفق نشدند باز کنند یکی از این مسایل است.عملا اگر اینها موفق شوند کانال جدیدی برای کشتی رانی باز کنند که خارج از کنترل ایران باشد اینها موفق شده اند که کنترل ایران بر تنگه را بشکنند.از سوی دیگر می بینیم که آمریکایی ها با فشار آوردن از طریق سازمان بین المللی انرژی هسته ای تلاش دارند که جای اورانیوم های غنی سازی شده ایران و همچنین وضعیت تاسیسات هسته ای ایران پس از بمباران را کشف کنند تا قطعا بلافاصله اشتباه های خود را جبران کنند و اینها را بمباران کنند.آنها همچنین دولت لبنان را وادار کرده اند توافقی با اسرائیل به امضا برساند که موجبات ایجاد اختلافات شدید داخل لبنان شده و این احتمال وجود دارد که جنگ داخلی در لبنان راه بیافتد و اگر بتوانند این کار را بکنند عملا مقاومت لبنان را درگیر جنگ های داخلی کرده اند و اگر جنگ دیگری بر علیه ایران راه بیاندازند اسرائیل خیالش از آن طرف راحت خواهد بود.علیرغم همه وعده وعید هایی که داده اند اما هنوز پولهای بلوکه شده ایران را آزاد نکرده اند و همین مساله نشان از سوء نیت آنها نیز دارد.صحبت های مقامات آمریکایی از جمله ج دی ونس درباره ضرورت پایان دادن به دشمنی دیرینه میان ایران و آمریکا و باز کردن صفحه جدیدی از روابط، صحبت های بسیار جذاب و خوبی است، قطعا ایرانی ها هم به این مساله علاقه دارند اما وقتی لیبی را می بینند نمی توانند باور کنند می توان به آمریکا اعتماد کرد چرا که اینها همین حرف ها را به قذافی زدند و وی را قانع کردند برنامه هسته ای خود را جمع کند و به آمریکا بفرستد و بعد وی را مجاب کردند که برنامه موشکی اش را جمع کند و برای اینکه به وی اطمینان بخشند حتی انگلیس و فرانسه و ایتالیا معاهده های دفاع مشترک با لیبی امضا کردند و آمریکایی ها هم توافق صلح امضا کردند و همه تصور می کردند همه چیز تمام شده و دیگر دشمنی لیبی و آمریکا پایان یافته و صفحه جدیدی از روابط قرار است باز شود اما به یکباره لیبی را به هم ریختند و اولین کشورهایی که به لیبی حمله کردند همان هایی بودند که معاهده دفاع مشترک امضا کرده بودند و امروزه هم نفت لیبی را می دزدند و به جای آن اسلحه به گروه های مختلف می دهند تا با هم بجنگند و کشور را وارد جنگی بی پایان کرده اند.در واقع به همین دلایل می باشد که امروزه شک و شبهه درباره نیت آمریکا از مذاکرات در ایران شدت گرفته ولی به هر حال مذاکره کنندگان تلاش دارند جلو بروند و از آن طرف میدان هم خود را برای مقابله احتمالی جدید آماده کرده ولی همه امید دارند که برای یکبار هم که شده دیپلماسی جواب دهد.

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