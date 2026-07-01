https://spnfa.ir/20260701/ونس-توافقهای-آمریکا-ایران-و-لبنان-اسرائیل-تمامیت-ارضی-لبنان-را-تضمین-میکند-30102934.html
ونس: توافقهای آمریکا-ایران و لبنان-اسرائیل تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند
ونس: توافقهای آمریکا-ایران و لبنان-اسرائیل تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند
اسپوتنیک ایران
معاون رئیسجمهور آمریکا: "اوضاع قطعاً تغییر کرده است. من فکر میکنم سوال این است که آیا این تغییر پایدار خواهد بود یا خیر." 01.07.2026, اسپوتنیک ایران
2026-07-01T09:15+0430
2026-07-01T09:15+0430
2026-07-01T09:15+0430
جهان
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جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد: این مذاکرات باعث برقراری ارتباط مستقیم بین اسرائیل و لبنان شده است، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت.
اسپوتنیک ایران
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اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ونس: توافقهای آمریکا-ایران و لبنان-اسرائیل تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند
معاون رئیسجمهور آمریکا: "اوضاع قطعاً تغییر کرده است. من فکر میکنم سوال این است که آیا این تغییر پایدار خواهد بود یا خیر."
جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد: این مذاکرات باعث برقراری ارتباط مستقیم بین اسرائیل و لبنان شده است، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت.