https://spnfa.ir/20260701/ونس-توافقهای-آمریکا-ایران-و-لبنان-اسرائیل-تمامیت-ارضی-لبنان-را-تضمین-میکند-30102934.html

ونس: توافق‌های آمریکا-ایران و لبنان-اسرائیل تمامیت ارضی لبنان را تضمین می‌کند

ونس: توافق‌های آمریکا-ایران و لبنان-اسرائیل تمامیت ارضی لبنان را تضمین می‌کند

اسپوتنیک ایران

معاون رئیس‌جمهور آمریکا: "اوضاع قطعاً تغییر کرده است. من فکر می‌کنم سوال این است که آیا این تغییر پایدار خواهد بود یا خیر." 01.07.2026, اسپوتنیک ایران

2026-07-01T09:15+0430

2026-07-01T09:15+0430

2026-07-01T09:15+0430

جهان

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جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد: این مذاکرات باعث برقراری ارتباط مستقیم بین اسرائیل و لبنان شده است، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت.

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