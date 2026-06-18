https://spnfa.ir/20260618/موازنه-اضطراری-خوانش-استراتژیک-تفاهم-40-روزه-29902084.html

موازنه اضطراری؛ خوانش استراتژیک تفاهم 60 روزه

موازنه اضطراری؛ خوانش استراتژیک تفاهم 60 روزه

اسپوتنیک ایران

امضای تفاهم‌نامه 60 روزه میان تهران و واشنگتن، بیش از آنکه نشانه‌ای از یک چرخش استراتژیک یا حل‌وفصل بنیادین اختلافات پایه‌ای باشد، محصول پیش آمدن وضعیت "بن‌بست... 18.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-18T10:00+0430

2026-06-18T10:00+0430

2026-06-18T10:03+0430

گزارش و تحلیل

ایران

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/11/29896018_0:45:1036:628_1920x0_80_0_0_bea4048d21e60063f00ee3fc04669f77.jpg

امضای تفاهم‌نامه 60 روزه میان تهران و واشنگتن، بیش از آنکه نشانه‌ای از یک چرخش استراتژیک یا حل‌وفصل بنیادین اختلافات پایه‌ای باشد، محصول پیش آمدن وضعیت "بن‌بست پرهزینه" و نیاز متقابل به مدیریت تصاعد تنش است. در نگاه واقع بینانه، این سند را نباید یک توافق برخاسته از حسن نیت یا انعطاف‌پذیری پایدار دانست؛ بلکه این سازوکار موقت، پاسخِ عقلانیتِ ابزاری دو بازیگر به واقعیت‌های سخت میدانی و اقتصادی است که در آن، هزینه‌های ادامه وضعیت موجود خصوصا از جانب ایالات متحده و متحدانش در زمینه انرژی، از منافع آن پیشی گرفته بود.فرسایش ابزارهای فشارپیشران اصلی این تفاهم، فرسایش کارآمدی الگوهای پیشینِ تقابل است. از یک سو، واشنگتن با درک این واقعیت که دکترین "فشار حداکثری" در لایه‌های اقتصادی و نظامی به سقف بازدهی نزولی خود رسیده و پتانسیل بالایی برای جرقه زدن یک بحران غیرقابل کنترل در شریان‌های انرژی جهان دارد، به سمت یک رویکرد معامله‌گرانه حرکت کرد. از سوی دیگر، تهران نیز با اتکا به استراتژی بازدارندگی فعال در میدان و برای کاهش هزینه‌های محاصره اقتصادی و بازسازی مزیت‌های ژئوپلیتیک خود، نیاز به یک فضای تنفس دیپلماتیک را ارزیابی کرد. بنابراین، آنچه در زمین دیپلماسی رخ داد، در بعد کلان، تلاقیِ موقت منافع دو بازیگر برای "تعلیق بحران" بود.واکنش منطقه‌ای؛ راهبرد پوشش ریسکاین تعلیق موقت بحران، دارای ارتعاشی فراتر از تهران و واشنگتن است و پایتخت‌های منطقه‌ای را به بازنگری در الگوهای رفتاری خود واداشته است. بازیگران پیرامونی به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس که پیش از این امنیت خود را در گرو چتر حمایتی یک‌جانبه آمریکا می‌دیدند، اکنون با درک واقعیتِ بن‌بستِ میان دو طرف، به سمت استراتژی "پوشش ریسک" حرکت می‌کنند. سیگنال‌های تمایل به بازگشایی کانال‌های اقتصادی و دیپلماتیک با تهران در این بازه، نه از روی تغییر در ماهیت ائتلاف‌ها، بلکه ناشی از عقلانیت محافظه‌کارانه این کشورها برای مصون‌سازی منافع خود در صورت شکست یا حتی موفقیت توافق است. این روند نشان می‌دهد که مدیریت بحران‌های غرب آسیا آرام‌آرام از انحصار مطلق واشنگتن خارج شده و به سمتی می‌رود که در آن تکثر بازیگران، ترتیبات امنیتی جدیدی را دیکته می‌کند.شکنندگی ساختاری و متغیرهای لرزانبزرگ‌ترین ویژگی این تفاهم‌نامه موقت، شکنندگی ارگانیک آن است. بازه زمانی 60 روزه به وضوح نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو پایتخت، این مسیر را یک روند برگشت‌ناپذیر نمی‌دانند. در این میان، سه متغیر عمده پایداری این فضای بینابینی را تهدید می‌کنند:یک. بازیگران پیرامونی تندرو؛ جریان‌هایی در منطقه به‌ویژه در تل‌آویو، تداوم این آتش‌بس موقت را به ضرر منافع استراتژیک خود می‌دانند و انگیزه بالایی برای برهم زدن زمین بازی دارند.دو. سرشت معامله‌گرایانه ترامپ؛ غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ساختاری سیاست‌های دونالد ترامپ و نگاه او به توافقات به عنوان ابزارهای کوتاه‌مدت برای چانه‌زنی‌های بزرگ‌تر، عمق استراتژیک این تفاهم را کاهش می‌دهد.سه. بدبینی نهادینه در تهران؛ لایه‌های تصمیم‌ساز در ایران، با نگاهی کاملاً واقع‌گرایانه و متکی بر تجربه‌های تاریخی، تضمین این فرآیند را نه در اسناد مکتوب، بلکه در حفظ پویایی و آمادگی اهرم‌های سخت خود در میدان جستجو می‌کنند.آزمون دیپلماسیبا نگاهی واقع بینانه باید اذعان داشت که تفاهم فعلی صرفاً یک معبر است، نه یک مقصد. این سازوکار اضطراری توانسته است به طور موقت دیواره‌های انزوای دیپلماتیک را جابه‌جا کند و سیگنال‌هایی مبنی بر بازگشت تحرک به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ارسال کند؛ اما پرسش‌های بنیادین از پرونده هسته‌ای تا ترتیبات امنیتی غرب آسیا کماکان بدون پاسخ روی میز باقی مانده‌اند. 60 روز آینده، آزمونی سخت برای دیپلماسی مدیریت بحران خواهد بود؛ دوره‌ای که در آن مشخص می‌شود آیا این سازوکار اضطراری می‌تواند به یک چارچوب پایدار برای مدیریت اختلافات تبدیل شود، یا اینکه با اولین جرقه در میدان، جای خود را به بازگشت چرخ دنده‌های تقابل خواهد داد.

ایران

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

دکتر مانی محرابی https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg

دکتر مانی محرابی https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

دکتر مانی محرابی https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e7/07/18/16976213_174:0:591:417_100x100_80_0_0_0133f246a32f69a2278530093783ec35.jpg

ایران