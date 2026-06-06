https://spnfa.ir/20260606/کارشناس-جهان-دو-قطبی-گذشته-مرده-است-29712720.html
کارشناس: جهان دو قطبی گذشته مرده است
کارشناس: جهان دو قطبی گذشته مرده است
اسپوتنیک ایران
کارشناس روابط بین الملل: چینی ها در سکوت مطلق به سمت توسعه زیرساخت های اتمی و سیلوهای بالستیک حرکت می کنند. 06.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-06T20:35+0430
2026-06-06T20:35+0430
2026-06-06T20:35+0430
گزارش و تحلیل
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علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل، در گفت و گو با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: چینیها شاگردان خلف هنری کسینجر در درک قدرت هستند. پکن به دنبال جنجال نیست، به دنبال "تثبیت موقعیت ابرقدرتی" است. از نظر چینیها، موازنه دوقطبی گذشته مرده است. چین میداند که برای ورود به فاز نهایی تقابل ژئوپلیتیک با آمریکا بر سر تایوان و دریای چین جنوبی، نیاز به یک "سپر بازدارندگی همسطح" دارد تا آمریکا جرات مداخله مستقیم پیدا نکند. پکن در حال ساختن زیرساخت است تا در روز موعود، توانایی ضربه دوم خود را تضمین کند.این مدرس دانشگاه با پیش کشیدن برآورد هشدارآمیز اندیشکده "چتم هاوس" گفت: تنشها و منازعات پیرامون ایران، شکافهای عمیق و ازپیشموجودی را در نظام منع اشاعه هستهای (NPT) آشکار کرده است. چتم هاوس استدلال میکند که فرسایش بازدارندگی متعارف و ناکارآمدی نهادهای بینالمللی، فضا را برای بازیگران منطقهای به سمت گزینههای سختتر برده است. وقتی قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و روسیه پیمانهای کنترل تسلیحات را پاره میکنند و به سمت نوسازی یا بازنویسی دکترینهای خود میروند، سیگنال بیدفاع بودن را به سراسر جهان مخابره میکنند.وی در ادامه تاکید کرد: تنشهای خاورمیانه و پرونده ایران، دماسنج کارآمدی یا ناکارآمدی NPT هستند. چتم هاوس بهدرستی درک کرده که وقتی"بازدارندگی متعارف" در ساختار آنارشیک فعلی کارکردش را از دست میدهد، بازیگران منطقهای بر اساس اصل "خودیاری" مجبورند به سمت سطوح بالاتری از بازدارندگی حرکت کنند. فروپاشی معاهده نیواستارت و رزمایشهای هستهای شرق و غرب، به بقیه جهان دیکته کرد که در دنیای امروز، "حقوق بینالملل" مرده است و تنها "قدرت سخت" تضمینکننده بقاست. بنابراین، تنشهای پیرامون ایران علت شکاف نیستند، بلکه معلول و آشکارکننده فروپاشی نظمی هستند که پیش از این توسط خود ابرقدرتها ویران شده بود.کارشناس روابط بین الملل با بیان این که اگرچه مولفه های بنیادین امروز با دوران جنگ سرد تغییرات اساسی کرده است اما به وضوح شباهت هایی با رقابت های شوروی با آمریکا قابل مشاهده است؛ بیان کرد: نظام منع اشاعه هسته ای تا این حد تضعیف نشده است. این وضعیت بقیه بازیگران را هم به این نتیجه میرسند که تنها تضمین بقا، دسترسی به تسلیحات سخت یا لبه تکنولوژی هستهای است. جهان به دوران جنگ سرد برنگشته، چرا که جنگ سرد قواعد بازی مشخصی داشت؛ ما وارد یک "دوران گذار آنارشی متکثر" شدهایم که در آن سیگنالهای هستهای، زبان رسمی دیپلماسی شدهاند. نقطه فرود این وضعیت، یا یک توافق بزرگ و جدید بر سر موازنه اصطکاکی قدرت خواهد بود، یا یک اشتباه محاسباتی فاجعهبار در خطوط مقدم ژئوپلیتیک مواجه خواهد شد.
https://spnfa.ir/20260604/بازگشت-به-موازنه-وحشت-با-تکیه-بر-سیگنال-های-هسته-ای--29679168.html
اسپوتنیک ایران
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خبرها
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اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
کارشناس: جهان دو قطبی گذشته مرده است
کارشناس روابط بین الملل: چینی ها در سکوت مطلق به سمت توسعه زیرساخت های اتمی و سیلوهای بالستیک حرکت می کنند.
علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل، در گفت و گو با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: چینیها شاگردان خلف هنری کسینجر در درک قدرت هستند. پکن به دنبال جنجال نیست، به دنبال "تثبیت موقعیت ابرقدرتی" است. از نظر چینیها، موازنه دوقطبی گذشته مرده است. چین میداند که برای ورود به فاز نهایی تقابل ژئوپلیتیک با آمریکا بر سر تایوان و دریای چین جنوبی، نیاز به یک "سپر بازدارندگی همسطح" دارد تا آمریکا جرات مداخله مستقیم پیدا نکند. پکن در حال ساختن زیرساخت است تا در روز موعود، توانایی ضربه دوم خود را تضمین کند.
این مدرس دانشگاه با پیش کشیدن برآورد هشدارآمیز اندیشکده "چتم هاوس" گفت: تنشها و منازعات پیرامون ایران، شکافهای عمیق و ازپیشموجودی را در نظام منع اشاعه هستهای (NPT) آشکار کرده است. چتم هاوس استدلال میکند که فرسایش بازدارندگی متعارف و ناکارآمدی نهادهای بینالمللی، فضا را برای بازیگران منطقهای به سمت گزینههای سختتر برده است. وقتی قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و روسیه پیمانهای کنترل تسلیحات را پاره میکنند و به سمت نوسازی یا بازنویسی دکترینهای خود میروند، سیگنال بیدفاع بودن را به سراسر جهان مخابره میکنند.
وی در ادامه تاکید کرد: تنشهای خاورمیانه و پرونده ایران، دماسنج کارآمدی یا ناکارآمدی NPT هستند. چتم هاوس بهدرستی درک کرده که وقتی"بازدارندگی متعارف" در ساختار آنارشیک فعلی کارکردش را از دست میدهد، بازیگران منطقهای بر اساس اصل "خودیاری" مجبورند به سمت سطوح بالاتری از بازدارندگی حرکت کنند. فروپاشی معاهده نیواستارت و رزمایشهای هستهای شرق و غرب، به بقیه جهان دیکته کرد که در دنیای امروز، "حقوق بینالملل" مرده است و تنها "قدرت سخت" تضمینکننده بقاست. بنابراین، تنشهای پیرامون ایران علت شکاف نیستند، بلکه معلول و آشکارکننده فروپاشی نظمی هستند که پیش از این توسط خود ابرقدرتها ویران شده بود.
کارشناس روابط بین الملل با بیان این که اگرچه مولفه های بنیادین امروز با دوران جنگ سرد تغییرات اساسی کرده است اما به وضوح شباهت هایی با رقابت های شوروی با آمریکا قابل مشاهده است؛ بیان کرد: نظام منع اشاعه هسته ای تا این حد تضعیف نشده است. این وضعیت بقیه بازیگران را هم به این نتیجه میرسند که تنها تضمین بقا، دسترسی به تسلیحات سخت یا لبه تکنولوژی هستهای است. جهان به دوران جنگ سرد برنگشته، چرا که جنگ سرد قواعد بازی مشخصی داشت؛ ما وارد یک "دوران گذار آنارشی متکثر" شدهایم که در آن سیگنالهای هستهای، زبان رسمی دیپلماسی شدهاند. نقطه فرود این وضعیت، یا یک توافق بزرگ و جدید بر سر موازنه اصطکاکی قدرت خواهد بود، یا یک اشتباه محاسباتی فاجعهبار در خطوط مقدم ژئوپلیتیک مواجه خواهد شد.