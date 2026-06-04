https://spnfa.ir/20260604/بازگشت-به-موازنه-وحشت-با-تکیه-بر-سیگنال-های-هسته-ای--29679168.html

بازگشت به موازنه وحشت با تکیه بر سیگنال های هسته ای

بازگشت به موازنه وحشت با تکیه بر سیگنال های هسته ای

اسپوتنیک ایران

کارشناس روابط بین الملل: جهان روابط بین الملل شاهد تغییر وزن کشی قدرت در سطوح مختلف بین کلوپ قدرتمندان و سیستم های منطقه ای است. 04.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-04T23:44+0430

2026-06-04T23:44+0430

2026-06-04T23:44+0430

گزارش و تحلیل

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علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: اگرچه ساختار نظام بین‌الملل همیشه آنارشیک بوده، اما نهادها گاهی مثل سوپاپ اطمینان عمل می‌کردند. مرگ نیواستارت، سوپاپ مدیریت تقابل را ذوب کرد. حالا دیگر بحث بر سر "حقوق بین‌الملل" نیست؛ بحث بر سر رئالیسم و بنیان های قدرت سخت است. وقتی آمریکا به سمت نوسازی زرادخانه‌ها می‌رود و روسیه دکترین خود را بازنویسی می‌کند، هر دو طرف دارند بر اساس ترس متقابل و ارزیابی بدبینانه از نیت دیگری حرکت می‌کنند. این یک مسابقه تسلیحاتی کور نیست، اتفاقاً حرکتی بسیار محاسبه‌شده برای حفظ بقا در ساختار جدید قدرت است. اگرچه ما با یک هرج و مرج مهندسی شده مواجه هستیم اما مولفه ها و متغیرها در چارچوب تحلیل سیستمی با سرعتی بالا دچار تغییر و تحول می شوند. وی در ادامه افزود: روسیه اخیراً بزرگ‌ترین رزمایش اتمی خود را با "گارد جنگی" و برخلاف پروتکل‌های سنتی برگزار کرد. اندیشکده‌هایی مثل رند(RAND) یا مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) این اقدام را نوعی باج‌خواهی یابلوف استراتژیک می‌دانند اما در قلب جنگ اوکراین، مدل وزن کشی کرملین در قدرت سخت دچار تغییر و تحول شد. برخلاف نگاه اندیشکده های آمریکایی ، معتقدم این یک بلوف نیست؛ این "سیگنال‌دهی سخت" است.طبق دکترین جدید، حتی حمله متعارف یک کشور بدون سلاح هسته‌ای (اگر از سوی یک قدرت هسته‌ای حمایت شود) می‌تواند مجوز پاسخ اتمی باشد. رزمایش‌های اخیر در واقع تمرین میدانی همین دکترین بازنویسی‌شده‌هستند.ودایع تاکید کرد: زمان‌بندی این رزمایش‌ها یک اتفاق تصادفی نیست. این مانورها دقیقاً زمانی اوج می‌گیرند که غرب در حال بحث بر سر اعطای مجوز تسلیحات دوربرد به اوکراین یا افزایش عمق مداخله متعارف است. هدف کرملین از رزمایش با "گارد جنگی"، مخابره این سیگنال است که: "آمادگی عملیاتی برای سناریوی آخرالزمانی وجود دارد. استفاده روسیه از موشک های "اورشنیک" سیگنالی است که بیش از اوکراین ، غرب را مخاطب قرار می دهد. بازنویسی دکترین هسته‌ای کرملین به این معناست که خطوط قرمز از مرزهای رسمی روسیه به مرزهای امنیتی و ژئوپلیتیک آن منتقل شده است. رزمایش با گارد جنگی، یعنی مسکو می‌خواهد غرب بداند که آمادگی عملیاتی برای سناریوی آخرالزمانی وجود دارد تا غرب را در حمایت متعارف از اوکراین دچار "فلج تحلیلی" کند.کارشناس روابط بین الملل با پیش کشیدن تلاش های فرانسه و بریتانیا برای بازتعریف سپر هسته ای گفت: اروپایی ها تلاش می کنند فارغ از دکترین کلان ناتو ، به سمت خودمختاری استراتژیک نظامی هسته ای حرکت کنند. در این راستا، شورای روابط خارجی اروپا (ECFR)هم صراحتا بیان می کند که اروپا مبتنی بر اصل خودیاری به دنبال توسعه قدرت هسته ای است اما در این مسیر نیازمند یک رویکرد نمادین پیرامون جنگ اوکراین است. آن‌ها دارند تلاش می‌کنند هزینه هرگونه تعرض ژئوپلیتیک به خاک اروپا را برای مسکو بالا ببرند، اما بدون واشنگتن، اروپا همچنان در پازل هسته‌ای آسیب‌پذیراست. واقعیت این است که قدرت هسته ای فرانسه و بریتانیا بیشتر از جنبه "پرستیژ" حائز اهمیت است و در بازدارندگی با چالش مواجه هستند.

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اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60