https://spnfa.ir/20260605/پوتین-ورود-روسیه-به-مرحله-موازنهسازی-جهانی-و-تثبیت-راهبرد-جنگ-فرسایشی-را-اعلام-کرد-29703404.html

پوتین ورود روسیه به مرحله موازنه‌سازی جهانی و تثبیت راهبرد جنگ فرسایشی را اعلام کرد

پوتین ورود روسیه به مرحله موازنه‌سازی جهانی و تثبیت راهبرد جنگ فرسایشی را اعلام کرد

اسپوتنیک ایران

سخنرانی ولادیمیر پوتین در نشست عمومی مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ (SPIEF) ترسیمی از جایگاه روسیه در نظم بین‌المللی پس از جنگ اوکراین به شمار می‌رود. 05.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-05T22:16+0430

2026-06-05T22:16+0430

2026-06-05T22:17+0430

گزارش و تحلیل

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مجموعه مواضع ولادیمیر پوتین درباره اوکراین، انرژی اروپا، تحریم‌ها و اقتصاد روسیه نشان داد که کرملین خود را برای یک رقابت بلندمدت با غرب آماده کرده و همزمان می‌کوشد روسیه را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی نظم چندقطبی آینده معرفی کند. تحلیل سخنان پوتین نشان می‌دهد که مهم‌ترین پیام او به نوعی درباره جنگ اوکراین بود. رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر برتری روسیه در منابع انسانی، ظرفیت صنعتی و توان نظامی، بار دیگر نشان داد که کرملین هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی راهبردی در میدان نبرد بروز نمی‌دهد. تأکید او بر پیشروی نیروهای روسی و ضرورت مصالحه از سوی کی‌یف در واقع پیامی مستقیم به غرب بود مبنی بر اینکه مسکو معتقد است زمان به سود روسیه در حال حرکت است و جنگ فرسایشی، برخلاف انتظار غرب، توانسته موازنه را به نفع کرملین تغییر دهد. دومین محور مهم سخنان پوتین به انرژی و آینده روابط اروپا با روسیه مربوط می‌شد. پیشنهاد دوباره برای ازسرگیری صادرات گاز از طریق نورد استریم، علاوه بر اینکه یک پیشنهاد اقتصادی است، همزمان یک ابزار فشار ژئوپلیتیکی نیز محسوب می‌شود.پوتین تلاش کرد بحران صنعتی و رکود اقتصادی آلمان را به قطع انرژی ارزان روسیه پیوند بزند و این پیام را منتقل کند که حتی پس از چند سال تنش، اروپا هنوز نمی‌تواند به طور کامل از وابستگی راهبردی به منابع انرژی روسیه رها شود. اهمیت جهانی این موضع در آن است که انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت روسیه در رقابت با غرب باقی مانده است. سومین و شاید مهم‌ترین پیام جهانی سخنان پوتین، تأکید بر شکل‌گیری نظم بین‌المللی جدید بود. حضور گسترده کشورهای آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین در SPIEF و تأکید پوتین بر توسعه همکاری با کشورهای موسوم به جنوب جهانی نشان می‌دهد که روسیه دیگر بازگشت به ساختار روابط پیش از سال 2022 با غرب را مبنای سیاست خارجی خود قرار نداده است. از نگاه کرملین، جنگ اوکراین به بخشی از فرآیند بزرگ‌تر انتقال قدرت از نظم غرب‌محور به نظم چندقطبی تبدیل شده است. این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده بر تجارت جهانی، بازار انرژی، ساختار تحریم‌ها و حتی آرایش بلوک‌های سیاسی جهان تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد. همچنان درباره مواضع مسکو نسبت به ایران اینگونه برآمد که از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع می‌شود و ادعای غرب درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تأیید نمی‌کند.مسکو همزمان می‌کوشد خود را به عنوان میانجی بالقوه میان تهران و واشنگتن معرفی کند. همچنین اشاره دوباره به طرح انتقال اورانیوم غنی‌شده نشان می‌دهد که کرملین هنوز به دنبال راه‌حل دیپلماتیک مبتنی بر کنترل و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است و با توقف کامل آن موافق نیست.

https://spnfa.ir/20260605/29701659.html

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