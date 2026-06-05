پوتین: نرخ رشد کنونی اقتصاد روسیه با سطوح سالهای اخیر در منطقه یورو برابری میکند
© Sputnik / Grigory Sysoev / مراجعه به بانک تصاویر President Vladimir Putin speaks at the plenary session of the St. Petersburg International Economic Forum.
© Sputnik / Grigory Sysoev/
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رئیسجمهور روسیه: روسیه یکی از پایینترین نرخهای بیکاری را در بین کشورهای صنعتی دارد، این نرخ تنها 2.2 درصد است و این نتیجه بسیار خوبی است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در نشست عمومی مجمع بینالمللی اقتصادی سنت پترزبورگ:
روند تضعیف سازمان تجارت جهانی را بنیانگذاران این سازمان یعنی کشورهای غربی آغاز کردند، آنها علاقهای به پایبندی به قواعد تجارت بینالملل ندارند.
غرب برای رقابت غیرمنصفانه با کشورها به دنبال بهانه میگردد و محدودیتهایی اعمال میکند؛ برای روسیه، وضعیت اوکراین به چنین بهانهای تبدیل شد.
کشورها با یک انتخاب تاریخی روبهرو هستند: یا پلتفرمهای خود را ایجاد کنند، یا به حاشیه دیجیتال تبدیل شوند.
تحریم ها و سرقت ذخایر بین المللی روسیه به طور غیرقابل برگشتی بر موقعیت دلار و یورو تأثیر گذاشت.
همه کشورها ممکن است مانند روسیه دسترسی به داراییهای قانونی خود به دلار و یورو را از دست بدهند.
جهان به یک معماری مالی مدرن، انعطافپذیر و مسئولانه نیاز دارد که عاری از خطر ممنوعیتها و موانع باشد.
روسیه در روابط تجاری با شرکای اصلی خود عمدتاً از ارزهای ملی استفاده میکند؛ سهم روبل در مبادلات مربوط به صادرات در حال حاضر به 65 درصد رسیده است.
کسری بودجه روسیه ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، اما همچنان کمتر از سایر کشورهای صنعتی خواهد بود.
روسیه زیرساختهای حیاتی خود را تقویت خواهد کرد.
بدهی دولتی روسیه 16.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
کسری بودجه روسیه ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، اما همچنان کمتر از سایر کشورهای صنعتی خواهد بود.
روسیه زیرساختهای حیاتی خود را تقویت خواهد کرد.
بدهی دولتی روسیه 16.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
روسیه در انرژی هسته ای در جهان پیشرو است، سهم ما در این حوزه بیش از 80 درصد است.
روسیه باید به تقویت روابط با شرکای بینالمللی ادامه دهد.
روسیه به توسعه ناوگان یخشکن خود و ساخت نفتکش ادامه خواهد داد.
روسیه باید به تقویت روابط با شرکای بینالمللی ادامه دهد.
روسیه به توسعه ناوگان یخشکن خود و ساخت نفتکش ادامه خواهد داد.