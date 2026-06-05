https://spnfa.ir/20260605/ولادیمیر-پوتین-رئیسجمهور-روسیه-در-حال-حاضر-فایدهای-در-دیدار-با-ولادیمیر-زلنسکی-نمیبینم-29699577.html
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه: در حال حاضر فایدهای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمیبینم
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه: در حال حاضر فایدهای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمیبینم
اسپوتنیک ایران
05.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-05T18:52+0430
2026-06-05T18:52+0430
2026-06-05T18:53+0430
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/05/29695574_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_b8691335a3abdc5b647589d622dca0f7.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/06/05/29695574_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6709d429207138e9a69bf9ac06551637.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه: در حال حاضر فایدهای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمیبینم
18:52 05.06.2026 (بروز رسانی شده: 18:53 05.06.2026)