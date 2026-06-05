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https://spnfa.ir/20260605/ولادیمیر-پوتین-رئیسجمهور-روسیه-در-حال-حاضر-فایدهای-در-دیدار-با-ولادیمیر-زلنسکی-نمیبینم-29699577.html
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه: در حال حاضر فایده‌ای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمی‌بینم
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه: در حال حاضر فایده‌ای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمی‌بینم
اسپوتنیک ایران
05.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-05T18:52+0430
2026-06-05T18:53+0430
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ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه: در حال حاضر فایده‌ای در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمی‌بینم

18:52 05.06.2026 (بروز رسانی شده: 18:53 05.06.2026)
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