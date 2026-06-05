https://spnfa.ir/20260605/نیروهای-مسلح-اوکراین-آتشبس-در-نیروگاه-هستهای-زاپاروژیه-را-نقض-کردند-29693633.html
نیروهای مسلح اوکراین آتشبس در نیروگاه هستهای زاپاروژیه را نقض کردند
نیروهای مسلح اوکراین آتشبس در نیروگاه هستهای زاپاروژیه را نقض کردند
اسپوتنیک ایران
یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مینزدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد. 05.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-05T16:05+0430
2026-06-05T16:05+0430
2026-06-05T16:05+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/1f/29605326_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_421bb654d056ca1d22bd82f03e09d7a6.jpg
یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مینزدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد.پنج نفر از اعضای تیم زخمی شدند و همگی تحت مراقبتهای پزشکی لازم قرار گرفتند.این نیروگاه گزارش داد: "این حادثه در اولین ساعات آتشبس اعمال شده برای انجام کارهای بازسازی در خط 750 کیلوولت دنیپروسکا رخ داد که برای تضمین ایمنی نیروگاه هستهای زاپاروژیه بسیار مهم است."این حادثه نقض فاحش ضمانتهای ارائه شده توسط طرف اوکراینی است.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/05/1f/29605326_104:0:1177:805_1920x0_80_0_0_d5ddd11ff9bc19596a6ef1a6e9e39e5b.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسیه
نیروهای مسلح اوکراین آتشبس در نیروگاه هستهای زاپاروژیه را نقض کردند
یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مینزدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد.
پنج نفر از اعضای تیم زخمی شدند و همگی تحت مراقبتهای پزشکی لازم قرار گرفتند.
این نیروگاه گزارش داد: "این حادثه در اولین ساعات آتشبس اعمال شده برای انجام کارهای بازسازی در خط 750 کیلوولت دنیپروسکا رخ داد که برای تضمین ایمنی نیروگاه هستهای زاپاروژیه بسیار مهم است."
این حادثه نقض فاحش ضمانتهای ارائه شده توسط طرف اوکراینی است.