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عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه در تاریخ 24 فوریه عملیات ویژه در اوکراین را آغاز کرد. ولادیمیر پوتین هدف از این عملیات را "حمایت از مردمی خواند که به مدت هشت سال مورد قلدری و نسل کشی رژیم کی یف قرار گرفته اند."
https://spnfa.ir/20260605/نیروهای-مسلح-اوکراین-آتشبس-در-نیروگاه-هستهای-زاپاروژیه-را-نقض-کردند-29693633.html
نیروهای مسلح اوکراین آتش‌بس در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه را نقض کردند
نیروهای مسلح اوکراین آتش‌بس در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه را نقض کردند
اسپوتنیک ایران
یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مین‌زدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد. 05.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-05T16:05+0430
2026-06-05T16:05+0430
عملیات ویژه روسیه در اوکراین
روسیه
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یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مین‌زدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد.پنج نفر از اعضای تیم زخمی شدند و همگی تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار گرفتند.این نیروگاه گزارش داد: "این حادثه در اولین ساعات آتش‌بس اعمال شده برای انجام کارهای بازسازی در خط 750 کیلوولت دنیپروسکا رخ داد که برای تضمین ایمنی نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه بسیار مهم است."این حادثه نقض فاحش ضمانت‌های ارائه شده توسط طرف اوکراینی است.
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نیروهای مسلح اوکراین آتش‌بس در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه را نقض کردند

16:05 05.06.2026
© telegram ir_sputnikنیروهای مسلح اوکراین آتش‌بس در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه را نقض کردند
نیروهای مسلح اوکراین آتش‌بس در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه را نقض کردند - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.06.2026
© telegram ir_sputnik
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یک پهپاد مهمات را بسوی اعضای تیم مین‌زدایی وزارت دفاع روسیه پرتاب کرد.
پنج نفر از اعضای تیم زخمی شدند و همگی تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار گرفتند.
این نیروگاه گزارش داد: "این حادثه در اولین ساعات آتش‌بس اعمال شده برای انجام کارهای بازسازی در خط 750 کیلوولت دنیپروسکا رخ داد که برای تضمین ایمنی نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه بسیار مهم است."
این حادثه نقض فاحش ضمانت‌های ارائه شده توسط طرف اوکراینی است.
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