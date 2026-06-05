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https://spnfa.ir/20260605/جلسه-عمومی-مجمع-بین-المللی-اقتصادی-سن-پترزبورگ-با-حضور-پوتین-آغاز-شده-است-29693114.html
جلسه عمومی مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور پوتین آغاز شده است
جلسه عمومی مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور پوتین آغاز شده است
اسپوتنیک ایران
همانطور که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور روسیه امسال در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی بزرگی داشته باشد.تمرکز اصلی: اقتصاد... 05.06.2026, اسپوتنیک ایران
2026-06-05T16:16+0430
2026-06-05T16:16+0430
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همانطور که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور روسیه امسال در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی بزرگی داشته باشد.تمرکز اصلی: اقتصاد روسیه و چالش های کلیدی اقتصادی جهانیشرکت کنندگان در سطح بالا: رهبران ازبکستان و تانزانیا، وزیر انرژی عربستان سعودی
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جلسه عمومی مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور پوتین آغاز شده است

16:16 05.06.2026
© POOL /  مراجعه به بانک تصاویر "Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - اسپوتنیک ایران , 1920, 05.06.2026
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همانطور که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور روسیه امسال در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی بزرگی داشته باشد.

تمرکز اصلی: اقتصاد روسیه و چالش های کلیدی اقتصادی جهانی

شرکت کنندگان در سطح بالا: رهبران ازبکستان و تانزانیا، وزیر انرژی عربستان سعودی
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