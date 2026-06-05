https://spnfa.ir/20260605/جلسه-عمومی-مجمع-بین-المللی-اقتصادی-سن-پترزبورگ-با-حضور-پوتین-آغاز-شده-است-29693114.html

جلسه عمومی مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور پوتین آغاز شده است

جلسه عمومی مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ با حضور پوتین آغاز شده است

اسپوتنیک ایران

همانطور که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور روسیه امسال در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی بزرگی داشته باشد.تمرکز اصلی: اقتصاد... 05.06.2026, اسپوتنیک ایران

2026-06-05T16:16+0430

2026-06-05T16:16+0430

2026-06-05T16:16+0430

https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e9/0c/13/27059514_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_338e04805af17204e7699ce1cc84dac5.jpg

همانطور که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور روسیه امسال در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ سخنرانی بزرگی داشته باشد.تمرکز اصلی: اقتصاد روسیه و چالش های کلیدی اقتصادی جهانیشرکت کنندگان در سطح بالا: رهبران ازبکستان و تانزانیا، وزیر انرژی عربستان سعودی

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60