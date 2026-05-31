گروه سنی 13 تا 18 سال وارد پژوهش دخانیات شدند
مهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات پیرامون برنامه... 31.05.2026, اسپوتنیک ایران
21:27 31.05.2026
مهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات پیرامون برنامه های دولت ایران در خصوص کنترل مصرف دخانیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اسپوتنیک ‌در تهران گفت: طبق طرح پژوهشی منتهی به سال 1400 در گروه بالای 18 سال، مصرف دخانیات در مردان 25.88 درصد و در زنان 4.44 درصد بوده که نسبت به قبل، حدود سه درصد در مردان و 11 درصد در زنان افزایش داشته است. در گروه سنی 18 تا 24 سال، مصرف دخانیات در زنان حدود 90 درصد و در مردان 34 درصد افزایش یافته. در گروه 25 تا 34 سال، مصرف روزانه سیگار در زنان حدود 190 درصد و در مردان 46 درصد افزایش داشته است. مصرف قلیان در افراد بالای 18 سال نسبت به پنج سال قبل، حدود 54 درصد افزایش داشته که این میزان در گروه سنی 18 تا 24 سال، در زنان 3.52 درصد و در مردان 10.67 درصد بوده. به طور کلی از 1395 تا 1400، شاهد افزایش مصرف سیگار در تمام سطوح بوده‌ایم.
وی افزود: ضمن اینکه امسال گروه سنی 13 تا 18 سال را هم در دستور کار پژوهش قرار داده‌ایم، زیرا متأسفانه هرچه جلوتر می‌رویم، سن مصرف دخانیات کاهش پیدا می‌کند. برای اطلاع از میزان شیوع مصرف در این گروه، حتماً به یک طرح پژوهشی جدید نیاز داریم. امیدوارم اطلاع‌رسانی، آموزش، کمپین‌های آموزشی و همانطور که گفتم "عاملیت فروش" در شبکه توزیع، به کاهش مصرف کمک کند.
