شیوع مصرف دخانیات در ایران

اسپوتنیک ایران

شیوع مصرف دخانیات در ایران

شیوع مصرف دخانیات در ایرانمهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات پیرامون برنامه های دولت ایران در خصوص کنترل مصرف دخانیات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اسپوتنیک ‌در تهران گفت: ما همیشه فعالیت‌های خود را حول سه محور اصلی تعریف می‌کنیم. محور اول، بحث اطلاع‌رسانی و آموزش درباره خطرات مصرف دخانیات است که این قسمت را شدیدتر هم پیگیری کرده‌ایم. واقعیت این است که استعمال دخانیات یک پدیده اجتماعی است؛ طبیعتاً هرچقدر مردم نسبت به خطرات آن آگاه‌تر شوند و باور پیدا کنند که خودمراقبتی می‌تواند مصرف را کاهش دهد، موفق‌تر خواهیم بود.وی افزود: نکته دیگر در محورهای کاری ما، جلوگیری از جذاب‌سازی دخانیات است. بگذارید شفاف بگویم: صنایع دخانی، برخلاف آنچه من گفتم، در تمام دنیا تلاش می‌کنند مصرف را جذاب کنند؛ مثلاً با خوشبو کردن مواد دخانی، مخصوصاً برای جذب خانم‌ها و جوانان. ما طبیعتاً با افزودن هر نوع طعم‌دهنده‌ای که باعث جذابیت و جذب این گروه‌ها شود، مخالفیم. کار به جایی رسید که صنایع دخانی از ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. خوشبختانه دیوان هم به نفع وزارت بهداشت رأی داد.مهندس محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در ادامه بیان کرد:نکته دیگری که در برنامه‌های ما هست، این است که طبق ماده 68 قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های پیشگیری از دخانیات را در قالب برنامه پزشک خانواده قرار دهیم. این یک دستور کار مهم برای کاهش درصد مصرف‌کنندگان است. همچنین در نظر داریم با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و شرکت ملی دخانیات، عاملیت فروش خرد محصولات دخانی را ساماندهی کنیم. یعنی در شبکه توزیع، عامل فروش مشخص باشد تا مردم بدانند کجا مجاز به فروش است و کجا نیست. با ایجاد عاملیت رسمی، شبکه توزیع هم کنترل می‌شود. صنایع دخانی موظف می‌شوند فقط به عاملان فروش که شرایطی دارند، دخانیات بدهند. از مهمترین شرایط: دوری از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی؛ ممنوعیت فروش به افراد زیر 18 سال؛ ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های فروش خودکار؛ و ممنوعیت نمایش خوش‌آب‌ورنگ محصولات در مغازه. با این کار کنترل این مراکز راحت‌تر می‌شود.وی تاکید کرد: ضمناً در نظر داریم اماکن عمومی، مراکز صنایع، اصناف، بیمارستان‌ها و ادارات بدون دخانیات را بیشتر توسعه دهیم؛ به شکل نمادین و با نصب تابلو، مردم هنگام مراجعه بدانند که مثلاً این بیمارستان بدون دخانیات است. این کار به ترویج فرهنگ کاهش مصرف کمک می‌کند. امیدواریم عوارض دو درصدی را برای کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت، از جمله دخانیات، افزایش دهیم. همچنین طرح پژوهشی به‌روزرسانی آمار بیماری‌ها و مرگ ناشی از مواجهه با دود دخانیات را در دست اجرا داریم. یک پایگاه علمی-اجرایی کنترل دخانیات در دبیرخانه ستاد مبارزه با دخانیات در مرکز سلامت "موج فارس" راه‌اندازی می‌کنیم. امیدواریم در اولین فرصت، جلسه کشوری ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات به ریاست وزیر بهداشت و با حضور پنج وزیر کلیدی را برگزار کنیم. ضمن اینکه بازرسی‌ها، نظارت‌ها و تشدید آن‌ها توسط تیم‌های بهداشت محیط در دستور کار است.

شیوا آبشناس

