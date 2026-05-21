دلیل توقف جنگ مقابله کل ایران با آمریکایی ها بود

21.05.2026, اسپوتنیک ایران

امروزه در آمریکا و اکثر کشورهای جهان دیگر کسی حرف های ترامپ را باور ندارد و همه کارشناسان متفق القول باور دارند که ترامپ با استفاده از ابزار رسانه و تهدید و وعده وعید به اهداف خود برسد.اینکه ترامپ به حرف سه رهبر کشورهای عربی گوش داده باشد هم مقداری قابل باور نیست.بیشتر به نظر می رسد ترامپ فقط به حرف نتانیاهو گوش می دهد و همه هم می دانند که نتانیاهو به دنبال جنگ با ایران تا آخرین سرباز آمریکایی است و بس.حتی وقتی او درباره امارات عربی متحده صحبت می کند هم مقداری مساله شک بر انگیز است چرا که بسیاری از کارشناسان باور دارند امارات مانند اسرائیل خواستار ادامه جنگ بر علیه ایران است و نه توقف آن.نمی دانم شاید اماراتی ها پشت پرده نظر خود را تغییر داده باشند که ترامپ چنین می گوید.به هر حال تحلیلگران خبره همه متفق القول هستند که دلیل توقف جنگ و خودداری آمریکا از شروع مجدد حمله نظامی بر علیه ایران این حرفها نیست و چیز دیگری است، همه اش هم مرتبط با روزهای آخر جنگ است، زمانی که به یکباره ایرانی ها امکاناتی را رونمایی کردند که نه آمریکا و نه اسرائیل تصور می کردند ایرانی ها به آن رسیده اند و موفق شدند تعداد زیادی جنگنده های آمریکایی را سرنگون کنند.طبق اعلام رسمی خود آمریکایی ها ایران 24 پهباد MQ-9 Reaper یک پهباد MQ-4c triton 7 سوخت رسان KC135 Stratotanker 4 جنگنده اف 15 یک جنگنده A10 Thunderbolt II 2 هواپیمای MC130J Commando II دو هلیکوپتر HH60 Jolly یک هواپیمای ایواکس E3 Sentry یک هواپیمای اف 35 شبح را طی چند روز آخر جنگ سرنگون کرد.البته کارشناسان باور دارند اینها آماری هستند که ارتش آمریکا مجبور بود که بپذیرد چون فیلم هایش منتشر شده بود و دیگر قابل انکار نبود و واقعیت امر این است که تعداد بسیار بیشتری از هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی آسیب دیدند و سرنگون شدند اما آمریکا و اسرائیل تلفات خود را انکار می کنند.کشته و زخمی های آنها به کنار، طبق بر آوردها تنها آمریکایی ها بیش از 1200 کشته و زخمی داشتند و آن هم در شرایطی که تلاش داشتند نیروهای خود را از ایران دور نگه دارند، فکر کنید اگر اینها به ایرانی ها نزدیک بودند چه بلایی سرشان می آمد.به گزارش رسانه های آمریکایی بیش از 268 پایگاه و محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه توسط ایرانی ها هدف قرار گرفتند و نیست ونابود شدند.همه پهباد ها و جنگنده اف 35 از نوع Ghost یا شبح به حساب می آیند و آمریکایی ها مدعی بودند که هیچ کس نمی تواند این جنگنده ها را سرنگون کند و یا حتی ببیند اما ایرانی ها موفق شدند.حتی وقتی در باره جنگنده های اف 15 صحبت می کنیم هیچ کس نتوانسته بود حتی یک تیر به یکی از اینها بزند اما ایرانی ها حد اقل چهارتای آنها را سرنگون کردند و آمریکایی ها برای اینکه سرنگونی آنها را لاپوشانی کنند گفتند با پدافند دوست (کویت) سرنگون شده بودند در حالی که کارشناسان نظامی باور دارند چنین چیزی امکان ندارد چون سامانه های پاتریوت آمریکایی در کویت جنگنده ها وهواپیماهای آمریکایی را به عنوان دوست تشخیص می دهند و حتی اگر هم اپراتور عمدا بخواهد به آنها شلیک کند موشک ها به سمت آنها شلیک نمی شوند.آمریکایی ها پس از آتش بس به بهانه تلاش برای باز کردن تنگه هرمز تلاش کردند ناوهای خود را ازتنگه هرمز عبور دهند اما با واکنش نیروهای مسلح ایران مواجه شدند و آنقدر آسیب دیدند که حد اقل دو ناو آنها از سرویس خارج شدند و به زور خود را به بندر فجیره امارات رساندند تا نجات پیدا کنند.آمریکایی ها به خوبی متوجه بودند که هدف نیروهای مسلح ایران در آن مرحله غرق کردن ناوها نبود چون برای چنین کاری تسلیحات دیگری در اختیار داشتند و فقط هدف آسیب زدن به آنها بود.عملیات زمینی هم که در اصفهان امتحان کردند و کلیه نیروهای آنها نیست ونابود شدند و با شکست مفتضحانه و تحمل تلفات وحشتناک فقط جان برخی نیروها را نجات دادند و فرار کردند.اینکه بیش از 200 نیروی دلتا فورس و 158 هواپیما برای نجات یک خلبان فرستاده باشند یک جوک قابل باور ابلهان بیش نیست.آنچه آمریکایی ها را شوکه کرد این بود که به قول فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا، همه مردم ایران با هر آنچه در دست داشتند به آمریکایی ها حمله کردند و به پشتیبانی از نیروهای مسلح خود شتافتند.همین یک جمله بس کافی است تا متوجه شد چرا آمریکایی ها چند روز بعد از عملیات اصفهان به آتش بس تن دادند.آنها متوجه شدند که در حمله به ایران با کل ملت ایران طرف هستند و علاوه بر آن نیروهای مسلح ایران تسلیحاتی در اختیار دارند که شبح های آنها را می توانند بکشند.هر چه قدر ارتشی قدرتمند باشد امکان ندارد در مقابل نود ملیون نفر کاری از پیش ببرد و هر چه قدر هم قدرت وتسلیحات داشته باشد در نهایت مغلوب اراده مردم و ملت می شود.در واقع دلیل اینکه آمریکایی ها جنگ را متوقف کردند فقط همین است.کل ملت ایران در مقابل آنها ایستاده.

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

