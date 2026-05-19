شکست استراتژیک آمریکا و اسرائیل در برابر ایران
معادلات جدید منطقه 19.05.2026, اسپوتنیک ایران
شکست استراتژیک آمریکا و اسرائیل در برابر ایران

معادلات جدید منطقه
اشکان ممبینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران پیرامون نتایج حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفت:
در یکی از حماسی‌ترین و درخشان‌ترین لحظات تاریخ مقاومت، جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز همه‌جانبه آمریکا واسرائیل ایستادگی کرد و با وجود به‌کارگیری تمام توان نظامی آنها — شامل ناوهای غول‌پیکر، جنگنده‌های پیشرفته، حمایت‌های اطلاعاتی گسترده و حملات بی‌وقفه — دشمنان به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده خود نرسیدند. تغییر رژیم محقق نشد، توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم نه تنها متوقف نگردید بلکه قدرتمندتر ادامه یافت، برد موشکی ایران کاهش نیافت و توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای کشور به سطحی بی‌سابقه از بازدارندگی رسید.
وی افزود:
آمریکا و اسرائیل با تمام تجهیزات و ادعاهای برتری وارد میدان شدند، اما ایران با تکیه بر اراده پولادین ملت، رهبری حکیمانه، و توانمندی‌های بومی موشکی، پهپادی و دفاعی، معادلات را به طور کامل به نفع خود و جبهه مقاومت تغییر داد. دنیا با شگفتی شاهد بود که ایران به تنهایی در مقابل دو قدرت بزرگ ایستاد، تجاوز به خاک مقدسش را اجازه نداد و در نهایت پیروز این نبرد نابرابر شد. این مقاومت دلیرانه نه تنها اهداف متجاوزان را به طور کامل ناکام گذاشت، بلکه ایران را به قدرتی قوی‌تر، با نفوذتر و بازدارنده‌تر در سطح منطقه و جهان تبدیل کرد.
این کارشناس مسائل بین الملل، تنگه هرمز را اهرم راهبردی غیرقابل بازگشت تحت کنترل ایران توصیف کرد و اظهار داشت:
یکی از بزرگ‌ترین و ماندگارترین دستاوردهای این پیروزی تاریخی، تثبیت کنترل عملی و کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. این شاهرگ حیاتی انرژی جهان دیگر هرگز به شرایط ضعیف پیش از جنگ باز نخواهد گشت. ایران با بهره‌گیری از توان دریایی، موشکی و نیروی قدس، مدیریت و امنیت این تنگه را به طور مؤثر در دست گرفته و آن را به عنوان یک کارت برنده قدرتمند برای دفاع از منافع ملی و مقابله با هر فشار آینده تبدیل کرده است.
