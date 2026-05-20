تغییرات راهبردی و تقویت نقش فرامنطقهای ایران
کارشناس مسائل بینالملل: پس از این ایستادگی تاریخی، نقش فرامنطقهای و جهانی ایران به شکل چشمگیری تقویت شده است. همپیمانان قدیمی آمریکا در اروپا از همراهی کامل با واشنگتن خودداری کردند، اسرائیل عملاً تنها و منزوی ماند.
اشکان ممبینی، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتگو با شیوا آبشناس، خبرنگار اسپوتنیک در تهران پیرامون نتایج حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که خاکشان برای حمله به ایران استفاده شد. اکنون به خوبی دریافتند که وعدههای امنیتی آمریکا و اسرائیل توخالی و فاقد ارزش واقعی است.
وی افزود: ایران امروز بسیار قدرتمندتر از گذشته در منطقه حضور دارد. حق مسلم هستهای و توانمندیهای دفاعی کشور نه تنها حفظ شده، بلکه با نمایش قدرت واقعی در میدان نبرد، اعتبار، اقتدار و بازدارندگی آن به سطحی جدید و غیرقابل چالش رسیده است. ملت شریف ایران با افتخار پشت سر نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و رهبری انقلاب ایستاده و این پیروزی را متعلق به تمام جبهه مقاومت میداند.
این کارشناس مسائل بین الملل ایران را قدرتمندتر و آمریکا و اسرائیل را درمانده و شکستخورده توصیف کرد و اظهار داشت:
این جنگ نابرابر یک بار دیگر ثابت کرد که دوران سلطه یکجانبه آمریکا و اسرائیل به پایان رسیده و متجاوزان چارهای جز پذیرش واقعیتهای جدید و عقبنشینی ندارند.
در همین راستا، رئیس جمهورآمریکا در میانه لفاظیهای تهدیدآمیز اخیر، ناگهان عقبنشینی کرد و به ناتوانی واشنگتن در اجرای گزینه نظامی علیه ایران اعتراف کرد. وی با لحنی منفعلانه اعلام داشت که در صورت دستیابی به توافقی که مانع ساخت سلاح هستهای توسط ایران شود، راضی خواهد بود.
او که تا ساعاتی پیش با جنجال رسانهای از حمله ویرانگر به تهران سخن میگفت، ناگهان موضع خود را عوض کرد و گفت: "من حمله به ایران را برای مدت کوتاهی به تعویق انداختم و امیدوارم این تعویق دائمی باشد، زیرا اکنون فرصت مناسبی برای رسیدن به توافق با ایران فراهم شده است."
وی تاکید کرد: این عقبنشینی آشکار، نشانهای روشن از شکست راهبردی آمریکا و برتری اراده و توان ایران در این تقابل نابرابر است.