بریکس در آزمون جنگ و نظم جهانی/ همگرایی تهران و مسکو در دهلی نو

اسپوتنیک ایران

پژوهشگر مسائل بین‌الملل: در ابتدا باید گفت که این بلوک دیگر صرفاً یک ائتلاف اقتصادی نیست، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به بازیگری ژئوپلیتیکی در برابر نظم...

2026-05-14T19:11+0430

گزارش و تحلیل

اندیشه کاظمی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل، درباره نشست اخیر وزرای خارجه بریکس در دهلی نو به اسپوتنیک اظهار داشت: اظهارات سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. دو مقام ارشد ایرانی و روسی تلاش کردند بریکس را به عنوان سکویی برای مقابله با فشارهای آمریکا و مدیریت بحران‌های بین‌المللی خارج از سازوکارهای غربی معرفی کنند. و در این میان جنگ ایران و پیامدهای آن بر بازار انرژی و امنیت منطقه‌ای عملاً به محور اصلی مذاکرات دهلی تبدیل شد.عراقچی در مواضع خود تلاش کرد بریکس را به سمت اتخاذ موضعی فعال‌تر علیه فشارهای واشنگتن و تل‌آویو سوق دهد. پیام تهران روشن بود و تاکیدی بر آن بود که ایران دیگر صرفاً یک عضو تازه‌وارد نیست، بلکه آماده است در تعیین دستورکار سیاسی بریکس نقش‌آفرینی کند.حضور فعال هیأت ایرانی در دهلی در حالی صورت گرفت که برخی اختلافات داخلی میان اعضای بریکس، به‌ویژه میان ایران و برخی کشورهای عربی عضو این بلوک، مانع دستیابی به اجماع کامل شده است.با این حال، تهران به خوبی می‌داند که استفاده از ظرفیت بریکس می‌تواند بخشی از انزوای ناشی از فشارهای غرب را خنثی کند و مسیرهای مالی و انرژی جایگزین را تقویت نماید.کاظمی افزود، در سوی دیگر، لاوروف تلاش کرد بر تصویر بریکس به عنوان قطب مستقل قدرت جهانی تأکید کند. مواضع وزیر خارجه روسیه در دهلی بیش از هر چیز بر ضرورت هماهنگی اعضا در نهادهای بین‌المللی، توسعه تجارت غیردلاری و مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب متمرکز بود.روسیه در شرایط کنونی، بریکس را ابزاری برای دور زدن فشارهای غرب و ایجاد موازنه جدید در اقتصاد جهانی می‌بیند و همزمان می‌کوشد از بحران ایران برای تقویت گفتمان ضدآمریکایی در میان کشورهای جنوب جهانی استفاده کند.برای مسکو، نزدیکی بیشتر با تهران در قالب بریکس بخشی از معماری جدید نظم چندقطبی بشمار می‌آيد. با این حال، نشست دهلی نشان داد که بریکس هنوز با شکاف‌های درونی جدی مواجه است.به دلیل اختلاف دیدگاه اعضا درباره جنگ ایران، رابطه با آمریکا و آینده بازار انرژی، دستیابی به موضع واحد را دشوار کرده است. همین مسئله سبب شد که حتی پیش از نشست اصلی نیز برخی مذاکرات بریکس بدون بیانیه مشترک پایان یابد.با وجود این، همگرایی تهران و مسکو در دهلی آشکار بود و ایران و روسیه تلاش دارند بریکس را از یک ائتلاف اقتصادی به بلوکی سیاسی ـ امنیتی ارتقا دهند. زیرا در صورت تداوم بحران‌های جهانی، می‌تواند جایگاه این گروه را در معادلات بین‌المللی به شکل محسوسی تغییر دهد.

