دریاچه ارومیه همچنان 3 متر پایین تر از تراز اکولوژیک

اسپوتنیک ایران

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران: زمانی که بارش‌ها مناسب باشد، دو اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست اینکه کشاورزان نیاز کمتری به برداشت... 14.05.2026, اسپوتنیک ایران

2026-05-14T18:00+0430

گزارش و تحلیل

احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، در خصوص احتمال کاهش سطح آب دریاچه ارومیه در صورت کاهش بارش ها به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر دریاچه، یعنی برداشت آب در بخش کشاورزی، تا حدی جبران می‌شود. دوم اینکه بارش‌ها باعث ایجاد روان‌آب‌های گسترده می‌شوند و همین مسئله حجم ورودی آب به دریاچه را افزایش می‌دهد.وی تاکید کرد: اما نکته اساسی این است که فراموش نکنیم تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه بر اساس مطالعات ستاد احیا، حدود 1274.1 متر تعریف شده و ما همچنان تقریباً 3 متر پایین‌تر از این تراز قرار داریم. رسیدن به این سطح نیازمند حجم آبی بسیار بیشتر از میزان فعلی است.تمام مطالعات و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه بر محور مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی متمرکز بوده است. اگر در این بخش اقدامات مؤثر و پایدار انجام نشود، این بهبودها موقتی خواهد بود. در واقع بارش‌های امسال یک فرصت و یک پایه آبی مناسب برای دریاچه ایجاد کرده، اما حفظ این وضعیت نیازمند مدیریت جدی مصرف آب است تا سطح دریاچه دوباره کاهش پیدا نکند و بتوانیم به‌تدریج به سمت تراز اکولوژیک حرکت کنیم.احمدرضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر اینکه اگر اصلاحات اساسی در حوزه کشاورزی انجام نشود، با بازگشت خشکسالی احتمال افت شدید سطح آب دریاچه کاملاً وجود دارد؛ اظهار داشت: علاوه بر خود دریاچه ارومیه، در اطراف آن حدود 9 تالاب اقماری اصلی و چند تالاب کوچک‌تر وجود دارد که مجموعاً حدود 11 تالاب را شامل می‌شود. این تالاب‌ها ارزش زیست‌محیطی بسیار بالایی دارند و بخش عمده‌ای از زمستان‌گذرانی و زادآوری پرندگان منطقه در همین تالاب‌ها انجام می‌شود.یکی از اتفاقات بسیار خوب امسال این بود که تقریباً تمام این تالاب‌ها به‌طور کامل آبگیری شدند و این موضوع تأثیر بسیار مهمی بر حفظ تنوع زیستی و ادامه زنجیره حیات پرندگان داشته است. حتی در سال‌های خشکسالی نیز تلاش می‌شود این تالاب‌های پیرامونی زنده نگه داشته شوند، چون از نظر اکولوژیک اهمیت آن‌ها کمتر از خود دریاچه ارومیه نیست.وی افزود: موضوعاتی مثل سرشماری پرندگان، ظرفیت گردشگری طبیعی، تأثیر تالاب‌ها بر اقلیم منطقه و همچنین نقش آن‌ها در تغذیه آبخوان‌ها، از جمله محورهای مهمی هستند که می‌توان در آینده بیشتر به آن‌ها پرداخت.

2026

شیوا آبشناس

