هزینه های پیدا و پنهان جنگ ایران برای آمریکا

اسپوتنیک ایران

افزایش هزینه جنگ ایران برای ایالات متحده از 25 به 29 میلیارد دلار تنها طی دو هفته، بار دیگر نگرانی‌ها درباره توان مالی واشنگتن برای مدیریت همزمان جنگ، بدهی... 13.05.2026, اسپوتنیک ایران

گزارش و تحلیل

در حالی که برآوردهای مستقل، هزینه واقعی این جنگ را تا حدود 79.4 میلیارد دلار تخمین می‌زنند، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه درگیری می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر کسری بودجه، بازار انرژی و نظام مالی آمریکا وارد کند.جنگ ایران به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی برای آمریکاست. این بحران اکنون فراتر از هزینه‌های مستقیم نظامی، اکنون اثرات خود را بر تورم، بازار انرژی و ساختار مالی دولت آمریکا نشان می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده هزینه عملیات نظامی تاکنون به 29 میلیارد دلار رسیده، اما برخی منابع در داخل واشنگتن معتقدند رقم واقعی به مراتب بالاتر است و تنها هزینه جایگزینی تجهیزات، پهپادها و مهمات مصرف‌شده می‌تواند ده‌ها میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی تحمیل کند. همزمان، بسته دفاعی 1.5 تریلیون دلاری دولت ترامپ نیز با انتقاد شدید کنگره مواجه شده است.این درحالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند فشار اصلی جنگ علاوه در میدان نظامی، در بازار جهانی انرژی نیز نمایان شده است. اختلال در تنگه هرمز و کاهش جریان نفت، قیمت انرژی را افزایش داده و خطر بازگشت موج تورمی به اقتصاد آمریکا را بالا برده است.همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد جنگ ایران بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در تاریخ بازار جهانی انرژی توصیف شده و حتی احتمال رکود تورمی در اقتصادهای غربی مطرح شده است. افزایش قیمت سوخت، رشد هزینه حمل‌ونقل و نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به بدهی فدرال، همزمان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فشار سیاسی سنگینی بر کاخ سفید وارد کرده است.از سویی، بسیاری از تحلیلگران این بحران را یادآور تجربه جنگ عراق می‌دانند که هزینه‌های اولیه آن بسیار کمتر از برآورد نهایی اعلام شده بود. اکنون نیز برخی مراکز پژوهشی هشدار می‌دهند که اگر درگیری با ایران فرسایشی شود، مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در بلندمدت به صدها میلیارد دلار برسد.این موضوع نه‌تنها بر توان نظامی آمریکا، بلکه بر اعتبار مالی دلار و موقعیت اقتصادی واشنگتن در نظام جهانی تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل، جنگ ایران دیگر صرفاً یک بحران امنیتی نیست، بلکه به چالشی برای آینده اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

2026

سمیه پسندیده

