اگر روسیه نبود آمریکا و اروپا باید امروز آلمانی حرف می زدند

اسپوتنیک ایران

امروز سالگرد هشتادمین سال پیروزی بر نازیسم دراروپا است. 09.05.2026, اسپوتنیک ایران

بیش از بیست ملیون روس در جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند تا نازیسم شکست بخورد.همه تحلیلگران تاریخی بر این باور هستند که دلیل اصلی شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم شکست اش در مقابل روسیه بود و نه ورود ایالات متحده به جنگ.در واقع ایالات متحده وقتی وارد جنگ شد که روس ها در واقع کار را تمام کرده بودند.البته نمی توان نقش ایران به عنوان پل پیروزی را نیز نادیده گرفت و گو اینکه ایرانی ها پس از این جنگ امتیازی را دریافت نکردند اما سرزمین آنها به عنوان مسیر عبور لژستیک مهمات برای پشت جبهه روسیه استفاده می شد و نفت ایران سوخت مورد نیاز جبهه ها را تامین می کرد.چند وقت پیش بود که جدل ای میان ترامپ و شاه انگلیس بر اینکه ایالات متحده مدیون انگلیس است که انگلیسی صحبت می کند و یا اروپایی ها مدیون آمریکا هستند که آلمانی صحبت نمی کنند رخ داد اما واقعیت امر این است که امروزه آمریکایی ها و اروپایی ها مدیون روسیه وفداکاری مردم هستند که آلمانی صحبت نمی کنند.در مقابل می بینیم که امروزه جنبش های نئو نازی با حمایت غرب راه افتاده اند تا انتقام شکست جنگ جهانی دوم را از روسیه بگیرند و دلیل اصلی ای که این جنبش ها بر اساس آن روسیه را هدف گرفته اند هم این است که اینها باور دارند اگر روسیه نبود نازی ها در جنگ جهانی دوم کار را تمام کرده بودند.از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز کشورهای جهان همه تلاش کردند با تدوین قوانین ومقررات بین المللی جلوی وقوع جنگ جهانی جدید ای را بگیرند اما امروزه مشاهده می کنیم آن تفکر های استعماری و سلطه جویانه این بار بر آمریکا چتر انداخته و برخی با همان تفکر ها به دنبال هیمنه بر جهان می باشند.آن زمان که مغولها از شرق به سمت غرب حمله کردند بسیاری تصور کردند اگر کنار بنشینند از گزند مغول ها در امان خواهند بود و به این دلیل وقتی آنها به خراسان حمله کردند بغداد که مرکز خلافت اسلامی بود، سکوت اختیار کرد اما همین که مغول ها ایران را گرفتند سراغ بغداد رفتند و بغداد را به آتش کشیدند و اتفاقا آن زمان اهالی شام با تصور اینکه اگر سکوت کنند از مغول ها در امان خواهند بود هیچ کاری نکردند و مغولها بلا فاصله پس از بغداد شام را تصرف کردند و به سمت مصر رفتند و اینبار مصری ها نیز می خواستند همین کار را بکنند ولی به یکباره یکی از فرماندهانشان شورش کرد و در مقابل مغولها ایستاد و همین شد شروع نابودی مغول ها.بسیاری از کشورها وقتی اسرائیلی ها قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشتند و مردم فلسطینی را در غزه قتل عام کردند سکوت اختیار کردند غافل از اینکه به یکباره روزی ممکن است فرا برسد که زیر پا گذاشتن همین قوانین می تواند گریبان گیر آنها نیز بشود.خودداری از ایستادن در مقابل نئو نازی های اوکراین و تفکر های آنها و کارهایی که اسرائیل انجام داده در نهایت منجر به آن شد که رئیس جمهوری ای در آمریکا بیاید و ادعای مالکیت بر سرزمینها و منابع خدادادی دیگران کند.روزی کانادا را مال خود بداند و روز دیگر گرینلند و فردایش نفت ونزولا و پس فردایش منابع خدادادی سوئد و فنلاند و پس آن فردایش نفت ایران و...امروزه هم می بینیم که این روسیه است که در مجامع بین المللی و شورای امنیت جلوی خواسته های نا حق آمریکا ایستاده چون می داند اگر به آمریکا اجازه دهند از طریق مجامع بین المللی کارهایش را پیش ببرد فردا روز آمریکا به دنبال آن خواهد بود که کل جهان را تصرف کند و ادعای مالکیت بر حقوق کل ملت های جهان را خواهد داشت.

اسپوتنیک ایران

دکتر عماد آبشناس https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e6/08/16/12161541_126:0:500:374_100x100_80_0_0_3f1de7942b48cc7365b7b76f4908a7b3.jpg

