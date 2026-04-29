پنتاگون از انتقال بودجه مصوب کنگره به اوکراین خودداری می‌کند

سناتور بانفوذ جمهوری‌خواه، در مقاله‌ای برای رسانه‌های غربی، پنتاگون را به خودداری از پرداخت 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین متهم کرد.

2026-04-29T08:55+0430

میچ مک کانل، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، نوشت: "کمک به اوکراین که ماه‌ها پیش تصویب کردیم، اکنون در پنتاگون خاک می‌خورد."کنگره این بودجه را در چارچوب سال مالی 2026 تصویب کرده است. به گفته وی وزارت دفاع سوالات قانونگذاران در مورد سرنوشت بودجه اختصاص یافته به کی‌یف را نادیده می‌گیرد.در همین حال، مک‌کانل عملاً البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی، را به کارشکنی در اقدامات کنگره متهم کرد و تأکید کرد که این اولین باری نیست که کولبی مانع اجرای کمک‌های نظامی تصویب شده به اوکراین شده است.پیش از این، آنا پائولینا لونا، نماینده کنگره آمریکا، اظهار داشت که دموکرات‌ها عمداً در حال طولانی کردن درگیری در اوکراین هستند و آن را پوششی برای یک طرح فساد گسترده برای پولشویی بودجه برای تأمین مالی اهداف سیاسی خود دانستند. او تأکید کرد که کمک به رژیم کی‌یف می‌تواند به راحتی به بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ ایالات متحده تبدیل شود.

