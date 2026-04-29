https://spnfa.ir/20260429/پنتاگون-از-انتقال-بودجه-مصوب-کنگره-به-اوکراین-خودداری-میکند-29146510.html
پنتاگون از انتقال بودجه مصوب کنگره به اوکراین خودداری میکند
اسپوتنیک ایران
سناتور بانفوذ جمهوریخواه، در مقالهای برای رسانههای غربی، پنتاگون را به خودداری از پرداخت 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین متهم کرد. 29.04.2026, اسپوتنیک ایران
2026-04-29T08:55+0430
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/12/28725406_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a94f9e903e32283e0ae2710816912c64.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/03/12/28725406_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d79868b0365bd2ebd35d488ee0f9f82f.jpg
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهان
پنتاگون از انتقال بودجه مصوب کنگره به اوکراین خودداری میکند
سناتور بانفوذ جمهوریخواه، در مقالهای برای رسانههای غربی، پنتاگون را به خودداری از پرداخت 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین متهم کرد.
میچ مک کانل، سناتور جمهوریخواه آمریکا، نوشت: "کمک به اوکراین که ماهها پیش تصویب کردیم، اکنون در پنتاگون خاک میخورد."
کنگره این بودجه را در چارچوب سال مالی 2026 تصویب کرده است. به گفته وی وزارت دفاع سوالات قانونگذاران در مورد سرنوشت بودجه اختصاص یافته به کییف را نادیده میگیرد.
در همین حال، مککانل عملاً البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی، را به کارشکنی در اقدامات کنگره متهم کرد و تأکید کرد که این اولین باری نیست که کولبی مانع اجرای کمکهای نظامی تصویب شده به اوکراین شده است.
پیش از این، آنا پائولینا لونا، نماینده کنگره آمریکا، اظهار داشت که دموکراتها عمداً در حال طولانی کردن درگیری در اوکراین هستند و آن را پوششی برای یک طرح فساد گسترده برای پولشویی بودجه برای تأمین مالی اهداف سیاسی خود دانستند. او تأکید کرد که کمک به رژیم کییف میتواند به راحتی به بزرگترین رسوایی فساد در تاریخ ایالات متحده تبدیل شود.